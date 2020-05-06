Экономика
Газета.RuПочти треть неплательщиков по кредитам заявили о потере работы
Почти треть должников, испытывающих финансовые трудности, объясняют просроченные задолженности потерей работы, сообщили в ассоциации коллекторских агентств. Растет и доля тех, кто в качестве причины указывает падение доходов.
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с чего всё началось
Доля должников, которые ссылаются на потерю работы или отсутствие работы из-за режима самоизоляции, увеличилась по сравнению с предыдущими месяцами на 20–50%, добавил он.РБК00:00
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Здоровье
Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС
В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших.
РИА Новости вчера в 08:31
Общество
Вирусолог: Тёплая погода поможет в борьбе с коронавирусом
Летом эпидемия коронавируса в России пойдет на спад.
Псковское агентство информации 10:58
Гаджеты
Redmi отметила более 30 млн проданных смартфонов серии Note 8 скидками
Исполнительный директор Redmi Лу Вейбинг (Lu Weibing) сообщил о невероятном успехе серии смартфонов Redmi Note 8. По его словам, устройства Redmi Note 8, Redmi Note 8T и Redmi Note 8 Pro разошлись тиражом более 30 миллионов штук по всему миру.
3DNews 08:00
Общество
Меркель заявила, что Германия преодолела первую фазу пандемии COVID-19
Первая фаза пандемии в Германии осталась позади, об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.
NewInform 09:54
Общество
Собянин считает преждевременным снятие ограничений в сфере услуг
Начало работы предприятий в сфере услуг в Москве может спровоцировать рост заболеваемости.
ТВ Центр 09:31
Экономика
Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса
Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК вчера в 21:07
Общество
Предсказан новый всплеск заболеваемости коронавирусом в России
Россию ждет новый всплеск заболеваемости коронавирусом штамма SARS-CoV-2, пишет газета "Известия" со ссылкой на доцента кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Пирогова Ивана Коновалова.
Sputnik Таджикистан 06:05
Политика
Путин отметил ответственность глав регионов по борьбе с коронавирусом
Ответственность глав регионов и членов правительства за каждое принятое решение в борьбе с коронавирусом крайне высока, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 08:37
Общество
В сети появилась петиция за отставку Марии Захаровой
На портале Change.org 3 мая появилась петиция, обращенная к МИД, об отставке официального представителя ведомства Марии Захаровой.
ТурДом вчера в 03:15
Общество
В Москве найден мертвым экс-глава КГБ Эстонии
В Москве найден мертвым экс-глава КГБ Эстонии Карл Кортелайнен, сообщает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 10:56
Здоровье
Россиянам назвали явные симптомы для вызова скорой помощи
Главный врач московской клинической больницы № 71 имени Жадкевича Александр Мясников в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» рассказал, на какие симптомы заболевшего стоит обратить внимание и вызывать бригаду скорой помощи.
Lenta.ru 10:44
Общество
Генпрокуратура признала фейками ролики о «чипировании» россиян
Генеральная прокуратура России признала фейками размещенные в интернете видеозаписи о создании коронавируса как биологического оружия ради чипирования населения и установления глобального мирового порядка.
Известия 06:13
Общество
В столице могут ввести масочный режим со следующей недели
В столице могут ввести масочный режим со следующей недели Власти Москвы рассматривают возможность ввести уже со следующей недели обязательное ношение масок при появлении в общественных пространствах, включая посещение больниц, магазинов и аптек.
Коммерсантъ 07:12
Общество
РБК: миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой
Коммерсантъ 11:01
Шоу-бизнес
Самойлова извинилась перед Джиганом за решение о разводе
Бизнесвумен и модель Оксана Самойлова все-таки официально подала на развод с супругом, рэпером Денисом Вайнштейном-Устименко, более известным как Джиган.
NewInform вчера в 03:58
Происшествия
Пожаривших шашлыки в центре Петербурга оштрафовали
Двоих блогеров, пожаривших шашлыки на Сенной площади в центре Санкт-Петербурга, привлекли к административной ответственности.
Известия 10:59
Наука
Создан прототип двигателя, который работает на воздушной плазме
Китайскими учеными был разработан прототип двигателя, который работает на воздушной плазме.
Rusargument вчера в 14:35
Общество
У депутата Госдумы Светланы Максимовой выявлен коронавирус
Советник спикера Госдумы Анастасия Кашеварова уведомила, что у депутата парламента Светланы Максимовой был обнаружен коронавирус COVID-19.
Газета.Ru 11:16
Здоровье
В Северодвинске коронавирус выявлен у работников оборонных предприятий
У 14 северодвинцев за минувшие сутки была выявлена новая коронавирусная инфекция. Возраст больных — от 20 лет до 81 года.
Северная неделя 08:51
Экономика
Белоусов: экономика России вступает в сложный период
Россия вступает в более сложный период с точки зрения экономики, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов на совещании у президента Владимира Путина.
Вести.Ru 10:14
Спорт
Компания Rebellion раздает в Steam игру Evil Genius
NewInform 10:36
Общество
Скончался главврач Троице-Сергиевой Лавры, зараженный коронавирусом
Напомним, 24 апреля умер протоиерей Покровского Хотькова ставропигиального женского монастыря Владимир Верига, 3 мая от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались клирик того же монастыря протоиерей Евгений Корчуков, а также священнодиакон Андрей Молчанов из храма преподобных Зосимы и Савватия Соловецких в Гольянове.
Znak.com 06:23
Здоровье
Геннадий Онищенко выступил с критикой «фетиша из самоизоляции»
Как сообщил экс-главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко представителям СМИ, воспринимать режим самоизоляцию в качестве единственного способа борьбы с коронавирусом – в корне неверно.
Live24 09:52
Экономика
Сбербанк понизил ипотечные ставки
Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройках и готового жилья. Об этом сообщается на сайте "ДомКлик".
РИА Новости 07:46
Киберспорт
Amazon выпустит свой бесплатный шутер Crucible 20 мая
Бесплатный онлайновый боевик Crucible выйдет в Steam 20 мая.
Игромания.ру вчера в 10:39
Музыка
Еще один клип Little Big набрал больше 100 млн просмотров
Санкт-Петербург, 4 мая 2020, 09:26 — REGNUM Более 100 млн просмотров на портале YouTube набрал уже четвертый ролик российской группы Little Big.
REGNUM 04 мая в 02:26
Политика
США готовят соглашение о добыче ресурсов на Луне без участия России
Администрация президента США Дональда Трампа готовит проект международного соглашения о добыче полезных ископаемых на поверхности Луны.
Российская газета 04:10
Общество
В России ГИБДД введет новые штрафы для водителей
Как сообщил автомобильный эксперт Егор Васильев в рамках интервью с агентством «Прайм», в новый КоАП были внесены предложения, которые обязывают автовладельцев платить штраф в размере 5 или 35 тысяч рублей для физических и юридических лиц соответственно за нанесение вреда городской инфраструктуре.
SpeedMe 04 мая в 23:59
Общество
Мурашко рассказал о результатах испытаний вакцины от коронавируса
Вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 проходят доклинические испытания, уже есть обнадёживающие результаты.
RT на русском 05:56