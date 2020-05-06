Экономика
РБКПочти треть неплательщиков по кредитам заявили о потере работы
В апреле количество заявлений о невозможности погасить долг выросло на 17% по сравнению с показателями февраля—марта, говорит руководитель службы по работе с проблемными кредитами банка «Ренессанс Кредит» Анастасия Малкова.
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с чего всё началось
Доля должников, которые ссылаются на потерю работы или отсутствие работы из-за режима самоизоляции, увеличилась по сравнению с предыдущими месяцами на 20–50%, добавил он.РБК00:00
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Кино
Режиссер «Иллюзии обмана» Луи Летерье может поставить сиквел «Яркости»
Стрим-сервис Netflix предлагает Луи Летерье («Перевозчик», «Иллюзия обмана») занять режиссерское кресло фантастического боевика «Яркость 2», сиквела картины 2017 года.
КиноПоиск 03:09
Экономика
Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса
Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК вчера в 21:07
Политика
Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая
Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 04 мая в 08:04
Общество
Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули
Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России — до 24 августа.
РИА Новости вчера в 23:02
Происшествия
Из Ачинской больницы сбежал осужденный за убийство
Интерфакс 02:21
Политика
В Риге утверждают, что Латвия отдавала СССР половину своих доходов
Министр юстиции Латвии Янис Борданс выступил с утверждением, что Латвия, находясь в составе СССР, отдавала в общесоюзный бюджет 48% своих доходов.
ТАСС 01:34
Общество
Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом дома
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн не исключает, что коронавирусом можно заразиться дома.
РИА Новости вчера в 19:11
Экономика
«Тинькофф Страхование» за 2019 г. выплатит до 5 млрд р. дивидендов
Собрание состоялось 15 апреля 2020 г. В "Тинькофф Страховании" не ответили на вопрос АСН, утвердили ли акционеры выплату дивидендов в 1 млрд р. Согласно ответу представителя "Тинькофф Страхования" на запрос АСН, дивиденды распределяются среди акционеров АО "Тинькофф Страхование" пропорционально числу акций, находящихся в их собственности.
Агентство страховых новостей 01:50
Экономика
«Уралкалий» раскритиковал условия поставки калия из Белоруссии в Китай
По мнению «Уралкалия», заключение контрактов по ценам, аналогичным согласованной БКК, в долгосрочной перспективе приведет к сокращению инвестиционных расходов компаний, а в конечном итоге — к нехватке хлористого калия на рынке.
РБК вчера в 14:15
Футбол
Уэбб о своей главной ошибке: «Пенальти в игре „МЮ“ против „Тоттенхэма“ в 2009-м. Я просто надеялся, что Роналду не забьет»
Бывший английский арбитр Говард Уэбб рассказал, какое решение в своей судейское карьере он хотел бы изменить.
Sports.ru 01:37
Здоровье
В Саратовской области зарегистрировали 98 новых случаев коронавируса
Медики зарегистрировали 98 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией за сутки в Саратовской области, общее число заболевших выросло до 835 человек, сообщил в среду областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 02:57
Происшествия
Последние секунды жизни лишенного прав водителя попали на видео
Издательство "Пресса" сообщило, ссылаясь на слова инспектора Ряжского ГИБДД, что водитель Mercedes ранее был лишен прав на три года.
Вести.Ru 02:17
Здоровье
В России зафиксировали снижение смертности от легочных заболеваний
В России снизились показатели смертности от легочных заболеваний по итогам первых трех месяцев 2020 года - значения сравнивались с аналогичным периодом прошлого года.
РЕН ТВ 00:32
Общество
В Пензенской области 12 медработников лечатся от коронавируса
Ранее сообщалось, что коронавирус выявлен у 20 медработников. Все о коронавирусной инфекции в регионе читайте здесь.
Пенза-взгляд 02:37
Общество
С Чаяндинского месторождения вывезут 8500 вахтовиков
С Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения в Якутии вывезут 8500 вахтовиков, оставшиеся будут обеспечивать непрерывный производственный процесс, объявил через пресс-службу глава республики Айсен Николаев.
Интерфакс 01:04
Единоборства
Харитонов считает Олейника фаворитом в бою с Вердумом
Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов поделился мнением о бое между Алексеем Олейником и Фабрисиу Вердумом, который пройдёт на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 249.
RT на русском 04 мая в 10:35
Общество
В Москве провели миллион тестов на коронавирус
Общее число тестов на коронавирус, проведенных в Москве, достигло 1 млн, сообщила заммэра Анастасия Ракова.
Коммерсантъ 02:37
Происшествия
Бывший офицер СКР Ламонов вышел из колонии по УДО
Бывший заместитель главы управления собственной безопасности Следственного комитета России (СКР) Александр Ламонов условно-досрочно освобожден (УДО) из колонии.
Коммерсантъ вчера в 16:52
Общество
Перечислены наиболее востребованные после пандемии профессии
Исследователи из Института прогрессивного образования назвали наиболее востребованные после эпидемии коронавируса профессии.
Профиль вчера в 01:31
Общество
В Госдуме предложили решение проблемы с зарплатами из-за пандемии
В Госдуме предложили ввести общественные работы для работников остановленных в связи с распространением коронавируса предприятий.
Российская газета 03:05
Политика
Литва призвала ввести санкции против Белоруссии и России
Сейм Литвы принял резолюцию, где призвал ЕС ввести санкции в отношении Белоруссии и России в связи со строительством БелАЭС, которое ведет российская госкорпорация «Росатом».
Lenta.ru 02:18
Политика
МИД Чехии направил России ноту с предложением нормализовать отношения
Как отметил министр, обращение в форме ноты с предложением о начале консультаций было направлено России впервые со времени подписания в 1993 году Договора о сотрудничестве и дружественных отношениях.
РИА Новости вчера в 13:16
Политика
Путин и Лукашенко провели телефонный разговор
Деловое.ТВ вчера в 12:23
Армия и оружие
Российские военнослужащие взяли в плен американских наемников
Вечерний курьер 01:41
Общество
Названы возможные сроки переноса ЕГЭ из-за коронавируса
В правительстве России не исключают, что единый госэкзамен (ЕГЭ) может быть перенесен из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 03:07
Общество
В России ГИБДД введет новые штрафы для водителей
Как сообщил автомобильный эксперт Егор Васильев в рамках интервью с агентством «Прайм», в новый КоАП были внесены предложения, которые обязывают автовладельцев платить штраф в размере 5 или 35 тысяч рублей для физических и юридических лиц соответственно за нанесение вреда городской инфраструктуре.
SpeedMe 04 мая в 23:59
Общество
Немецкие медики предупредили о второй и третьей волне коронавируса
Берлин, 5 мая 2020, 14:20 — REGNUM Специалисты из Германии считают, что им придётся столкнуться со второй и третьей волнами распространения нового коронавируса.
REGNUM вчера в 07:20
Общество
Девушка с самыми большими губами показала себя после 20-й инъекции
Жительница Болгарии Андреа Иванова, которую можно назвать девушкой с самыми большими губами, недавно перенесла 20-ю операцию.
ФАН 02:21
Здоровье
Василий Голубев озвучил план снятия ограничений в Ростовской области
Глава Дона не исключил, что при осложнении эпидситуации ограничительные меры могут быть возобновлены.
Дон-ТР вчера в 12:27
Шоу-бизнес
Максим Галкин и Алла Пугачева устроили громкую вечеринку
В семье Галкина и Пугачёвой есть домашняя сцена, которая может превращаться в кинотеатр, там можно либо петь, либо играть на музыкальных инструментах, либо устраивать театральные постановки.
Bimru.ru вчера в 04:28