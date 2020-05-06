Доля должников, которые ссылаются на потерю работы или отсутствие работы из-за режима самоизоляции, увеличилась по сравнению с предыдущими месяцами на 20–50%, добавил он.

Почти треть неплательщиков по кредитам заявили о потере работы

Общество Перечислены самые востребованные профессии после пандемии коронавируса Самыми востребованными профессиями после завершения пандемии станут финансовые и антикризисные консультанты, пишет RT со ссылкой на представителей Института прогрессивного образования. 542

Политика МИД Чехии направил России ноту с предложением нормализовать отношения Как отметил министр, обращение в форме ноты с предложением о начале консультаций было направлено России впервые со времени подписания в 1993 году Договора о сотрудничестве и дружественных отношениях. 1,4K

Общество Автоэксперт перечислил новые штрафы для водителей Автомобильный эксперт Егор Васильев рассказал, какие штрафы планируют ввести российские власти. Об этом пишет агентство "Прайм". 196

Общество В России предложили решение проблемы зарплат в остановившихся предприятиях Зампредседателя комиссии Госдумы по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства рассказал о данной инициативе в ответ на вопрос о том, как работодателям платить зарплаты, «если работа стоит».

Культура Россиян научат правильно питаться и развлекут тайнами Гарри Поттера Позже, в 16:00, зрителям рекомендуют документальный сериал о правильной диете «Рекомендации по питанию», в котором врачи, повара и диетологи рассказывают о том, как укрепить здоровье, ежедневно употребляя в пищу свежую зелень и приправы. 3

Общество Власти Приморья из-за коронавируса ограничат въезд в Находку Въезд и выезд из Находкинского городского округа в Приморье частично ограничат из-за большого числа случаев заражения COVID-19, передает РИА "Новости" со ссылкой на правительство региона. 37

Общество Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом в домашних условиях Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в интервью Пятому каналу заявил, что в случае заражения коронавирусом в домашних условиях через еду или воду заболевание будет протекать по типу кишечной инфекции. 516

Политика Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом Владимир Путин 6 мая проведет совещание, которое будет посвящено реализации принятых решений в рамках борьбы с COVID-19. 3,2K

Общество Продажу алкоголя в жилых домах России официально запретили Закон вступил в силу с пятого мая. Продажу алкогольных напитков в заведениях площадью менее 20 квадратных метров отныне запретили. 2K

Происшествия Подавший сигнал об угрозе взрыва самолет успешно сел в Уфе Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, экипаж воздушного лайнера подал сигнал тревоги об угрозе взрыва на борту через час после вылета из столицы. 121

Здоровье Томенко попросил безвозмездной поддержки для алтайских санаториев Губернатор предложил выдавать кредиты по минимальной или нулевой ставке Глава Алтайского края Виктор Томенко в ходе заседания рабочей группы Госсовета России попросил федеральные власти расширить меры поддержки санаторным организациям, которые вынуждены простаивать уже второй месяц из-за пандемии коронавируса. 4

Политика В Пентагоне заявили, что не знают место появления коронавируса Глава Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли в ходе брифинга в Пентагоне заявил, что американские власти не знают, где именно появился коронавирус. 29

Хоккей Вратари НХЛ рассказали о феноменальном броске Овечкина «Овечкин бросает с какой-то сумасшедшей траекторией, словно питчер бросает кручёный мяч со скоростью 160 км\ч. Сложно предугадать, в какой угол попадёт шайба» - сообщил голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Брэйден Холтби.