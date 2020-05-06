Экономика

РБКРБКПочти треть неплательщиков по кредитам заявили о потере работы

Доля должников, которые ссылаются на потерю работы или отсутствие работы из-за режима самоизоляции, увеличилась по сравнению с предыдущими месяцами на 20–50%, добавил он.
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Неплательщики по кредитам в РФ ссылаются на потерю работы

News.ru01:18

Треть должников по кредитам заявили, что не платят из-за потери работы

Аргументы и Факты01:00

Почти треть неплательщиков по кредитам сообщили о потере работы

Моя Москва.онлайн00:36

Почти треть неплательщиков по кредитам заявили о потере работы

РБК00:00
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Общество

Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули

Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России — до 24 августа.
РИА Новости вчера в 23:02
3,6K
Политика

Лукашенко пригласил глав государств на парад Победы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил глав других стран приехать в Минск на парад Победы 9 мая, передает агентство «БелТА».
BFM.ru вчера в 05:43
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Футбол

Тимощук: Рибери едва не стал сверлить дверь в туалете, когда кто-то пошутил над ним

Кто-то как-то над Франком пошутил и ушёл в туалет. Так он взял дрель и чуть ли не сверлить дверь начал.
Чемпионат вчера в 16:40
Происшествия

63 человека заразились коронавирусом в Новосибирске за сутки

В Новосибирской области за сутки выявили 63 пациентов с коронавирусом, об этом сообщил оперштаб по борьбе с вирусной инфекцией в регионе.
АиФ Новосибирск 00:57
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Общество

Эксперт рассказал о новых штрафах для водителей

Новые штрафы для автовладельцев подготовили в правительстве России.
Известия 04 мая в 21:37
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Экономика

Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса

Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК вчера в 21:07
3,2K
Экономика

«Уралкалий» раскритиковал условия поставки калия из Белоруссии в Китай

По мнению «Уралкалия», заключение контрактов по ценам, аналогичным согласованной БКК, в долгосрочной перспективе приведет к сокращению инвестиционных расходов компаний, а в конечном итоге — к нехватке хлористого калия на рынке.
РБК вчера в 14:15
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Общество

Глава Роспотребнадзора назвала «финальную точку» в снятии ограничений

По словам Анны Поповой, возглавляющей Роспотребнадзор, последним из этапов снятия действующих из-за коронавируса ограничений станет отмена запрета на проведение массовых мероприятий.
Наша версия 04 мая в 08:38
1,7K
Общество

Умер генконструктор РКК «Энергия» Евгений Микрин

Умер генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации «Энергия» академик РАН Евгений Микрин.
RT на русском вчера в 03:53
1,2K
Общество

В Кузбассе за сутки не выявлено новых пациентов с коронавирусом

На утро понедельника, 4 мая, количество кузбассовцев с подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция» осталось прежним.
Газета Кемерова 04 мая в 00:19
Гаджеты

Гоночный симулятор Forza Street вышел для iOS и Android

The GEEK вчера в 14:49
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Здоровье

В омском Минздраве рассказали о серьезности ситуации в омской ГБ № 1, закрытой на карантин из-за коронавируса

Как сообщили в региональном Минздраве, ситуация в больнице имени Кабанова, закрытой в настоящее время на карантин, находится под контролем ведомства.
РИА СуперОмск вчера в 12:09
5
Общество

В России хотят ввести повсеместный «масочный режим»

Напомним, «масочный режим» в связи с распространением коронавирусной инфекции ввели в нескольких регионах России, в том числе, в Тульской, Тюменской и Нижегородской областях, Подмосковье и Забайкалье.
REGNUM 00:58
49
Общество

Врач Гальперин прокомментировал действия калининградских медиков

Врач Семен Гальперин предположил, что калининградские медики могли оказаться не довольны условиями работы.
ФАН 04 мая в 22:44
11
Общество

С 6 мая полиция ужесточит контроль на въездах в Челябинск

Усиленные меры начнут действовать с 6 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
АиФ Челябинск вчера в 00:40
13
Общество

ОГЭ для девятых классов в России может быть отменён

Москва, 5 мая 2020, 16:45 — REGNUM Основной государственный экзамен (ОГЭ) для девятых классов в российских школах может быть отменен.
REGNUM вчера в 09:45
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Музыка

Четвертый клип Little Big набрал больше 100 миллионов просмотров

Самым популярным клипом группы стал ролик Skibidi, он собрал 403 миллиона просмотров, Faradenza - 226 миллионов, клип I'm OK - 112 миллионов.
Комсомольская правда 04 мая в 05:47
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Политика

Трамп посетит завод по производству защитных масок в Аризоне

Президент Дональд Трамп вылетел в Аризону, где посетит завод по производству защитных масок, сообщает AFP из Вашингтона.
BFM.ru вчера в 21:31
Общество

В Москве за сутки умерли 50 пациентов с коронавирусом

"В Москве скончались 50 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе.
ТАСС вчера в 15:53
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Происшествия

Командир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 назвал свою версию трагедии

РИА Новости вчера в 04:32
1,6K
Общество

Еще в одном российском регионе ограничили карантинные меры

В Псковской области с 6 мая ограничили карантинные меры.
РБК вчера в 20:28
11
Политика

Глава Минюста Латвии назвал республику донором в годы СССР

Борданс отметил, что Латвия, Литва и Эстония перечисляли 30–48% своих доходов в общий бюджет СССР за весь период вхождения в состав Союза.
РБК 00:58
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Общество

В России предложили решение проблемы зарплат в остановившихся предприятиях

Зампредседателя комиссии Госдумы по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства рассказал о данной инициативе в ответ на вопрос о том, как работодателям платить зарплаты, «если работа стоит».
Lenta.ru 00:36
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Футбол

«Бавария» согласовала пятилетний контракт с Сане

Как утверждают немецкие СМИ, мюнхенцы согласовали пятилетний контракт с футболистом.
Soccer.ru вчера в 18:53
Армия и оружие

СФ отслеживает действия кораблей НАТО в Баренцевом море

Национальный центр управления обороной РФ сообщил, что Северный Флот отслеживает действия корабельной ударной группы НАТО в Баренцевом море, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 04 мая в 06:33
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Здоровье

Нейробиолог объяснил высокую смертность от коронавируса среди мужчин

Мужчины умирают примерно в 2,5 раза чаще женщин. При этом возраст не имеет значения.
Российская газета вчера в 22:51
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Общество

Режим самоизоляции стали поддерживать менее половины россиян

Исследование показало, что доля тех, кто считает самоизоляцию оправданной, снизилась до 47%, тогда как в начале апреля этот режим поддерживали 62% респондентов.
РБК вчера в 12:04
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Общество

Силуанов рассказал, как Мишустин работает, несмотря на болезнь

Министр финансов России Антон Силуанов рассказал, что премьер-министр Михаил Мишустин, у которого диагностировали коронавирус, находится на связи с коллегами и активно вовлечен в трудовой процесс.
РИА Новости вчера в 20:30
60
Общество

Перечислены наиболее востребованные после пандемии профессии

Исследователи из Института прогрессивного образования назвали наиболее востребованные после эпидемии коронавируса профессии.
Профиль вчера в 01:31
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Здоровье

Доктор Мясников оценил риск заражения коронавирусом у больных раком

Пациенты с онкологическими заболеваниями находятся в группе повышенного риска заражения любыми инфекциями, в том числе COVID-19, заявил врач Александр Мясников.
РИА Новости вчера в 23:40
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