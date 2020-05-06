Экономика
РБКПочти треть неплательщиков по кредитам заявили о потере работы
Доля должников, которые ссылаются на потерю работы или отсутствие работы из-за режима самоизоляции, увеличилась по сравнению с предыдущими месяцами на 20–50%, добавил он.
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Общество
Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули
Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России — до 24 августа.
РИА Новости вчера в 23:02
Политика
Лукашенко пригласил глав государств на парад Победы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил глав других стран приехать в Минск на парад Победы 9 мая, передает агентство «БелТА».
BFM.ru вчера в 05:43
Футбол
Тимощук: Рибери едва не стал сверлить дверь в туалете, когда кто-то пошутил над ним
Кто-то как-то над Франком пошутил и ушёл в туалет. Так он взял дрель и чуть ли не сверлить дверь начал.
Чемпионат вчера в 16:40
Происшествия
63 человека заразились коронавирусом в Новосибирске за сутки
В Новосибирской области за сутки выявили 63 пациентов с коронавирусом, об этом сообщил оперштаб по борьбе с вирусной инфекцией в регионе.
АиФ Новосибирск 00:57
Общество
Эксперт рассказал о новых штрафах для водителей
Новые штрафы для автовладельцев подготовили в правительстве России.
Известия 04 мая в 21:37
Экономика
Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса
Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК вчера в 21:07
Экономика
«Уралкалий» раскритиковал условия поставки калия из Белоруссии в Китай
По мнению «Уралкалия», заключение контрактов по ценам, аналогичным согласованной БКК, в долгосрочной перспективе приведет к сокращению инвестиционных расходов компаний, а в конечном итоге — к нехватке хлористого калия на рынке.
РБК вчера в 14:15
Общество
Глава Роспотребнадзора назвала «финальную точку» в снятии ограничений
По словам Анны Поповой, возглавляющей Роспотребнадзор, последним из этапов снятия действующих из-за коронавируса ограничений станет отмена запрета на проведение массовых мероприятий.
Наша версия 04 мая в 08:38
Общество
Умер генконструктор РКК «Энергия» Евгений Микрин
Умер генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации «Энергия» академик РАН Евгений Микрин.
RT на русском вчера в 03:53
Общество
В Кузбассе за сутки не выявлено новых пациентов с коронавирусом
На утро понедельника, 4 мая, количество кузбассовцев с подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция» осталось прежним.
Газета Кемерова 04 мая в 00:19
Гаджеты
Гоночный симулятор Forza Street вышел для iOS и Android
The GEEK вчера в 14:49
Здоровье
В омском Минздраве рассказали о серьезности ситуации в омской ГБ № 1, закрытой на карантин из-за коронавируса
Как сообщили в региональном Минздраве, ситуация в больнице имени Кабанова, закрытой в настоящее время на карантин, находится под контролем ведомства.
РИА СуперОмск вчера в 12:09
Общество
В России хотят ввести повсеместный «масочный режим»
Напомним, «масочный режим» в связи с распространением коронавирусной инфекции ввели в нескольких регионах России, в том числе, в Тульской, Тюменской и Нижегородской областях, Подмосковье и Забайкалье.
REGNUM 00:58
Общество
Врач Гальперин прокомментировал действия калининградских медиков
Врач Семен Гальперин предположил, что калининградские медики могли оказаться не довольны условиями работы.
ФАН 04 мая в 22:44
Общество
С 6 мая полиция ужесточит контроль на въездах в Челябинск
Усиленные меры начнут действовать с 6 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
АиФ Челябинск вчера в 00:40
Общество
ОГЭ для девятых классов в России может быть отменён
Москва, 5 мая 2020, 16:45 — REGNUM Основной государственный экзамен (ОГЭ) для девятых классов в российских школах может быть отменен.
REGNUM вчера в 09:45
Музыка
Четвертый клип Little Big набрал больше 100 миллионов просмотров
Самым популярным клипом группы стал ролик Skibidi, он собрал 403 миллиона просмотров, Faradenza - 226 миллионов, клип I'm OK - 112 миллионов.
Комсомольская правда 04 мая в 05:47
Политика
Трамп посетит завод по производству защитных масок в Аризоне
Президент Дональд Трамп вылетел в Аризону, где посетит завод по производству защитных масок, сообщает AFP из Вашингтона.
BFM.ru вчера в 21:31
Общество
В Москве за сутки умерли 50 пациентов с коронавирусом
"В Москве скончались 50 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе.
ТАСС вчера в 15:53
Происшествия
Командир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 назвал свою версию трагедии
РИА Новости вчера в 04:32
Общество
Еще в одном российском регионе ограничили карантинные меры
В Псковской области с 6 мая ограничили карантинные меры.
РБК вчера в 20:28
Политика
Глава Минюста Латвии назвал республику донором в годы СССР
Борданс отметил, что Латвия, Литва и Эстония перечисляли 30–48% своих доходов в общий бюджет СССР за весь период вхождения в состав Союза.
РБК 00:58
Общество
В России предложили решение проблемы зарплат в остановившихся предприятиях
Зампредседателя комиссии Госдумы по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства рассказал о данной инициативе в ответ на вопрос о том, как работодателям платить зарплаты, «если работа стоит».
Lenta.ru 00:36
Футбол
«Бавария» согласовала пятилетний контракт с Сане
Как утверждают немецкие СМИ, мюнхенцы согласовали пятилетний контракт с футболистом.
Soccer.ru вчера в 18:53
Армия и оружие
СФ отслеживает действия кораблей НАТО в Баренцевом море
Национальный центр управления обороной РФ сообщил, что Северный Флот отслеживает действия корабельной ударной группы НАТО в Баренцевом море, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 04 мая в 06:33
Здоровье
Нейробиолог объяснил высокую смертность от коронавируса среди мужчин
Мужчины умирают примерно в 2,5 раза чаще женщин. При этом возраст не имеет значения.
Российская газета вчера в 22:51
Общество
Режим самоизоляции стали поддерживать менее половины россиян
Исследование показало, что доля тех, кто считает самоизоляцию оправданной, снизилась до 47%, тогда как в начале апреля этот режим поддерживали 62% респондентов.
РБК вчера в 12:04
Общество
Силуанов рассказал, как Мишустин работает, несмотря на болезнь
Министр финансов России Антон Силуанов рассказал, что премьер-министр Михаил Мишустин, у которого диагностировали коронавирус, находится на связи с коллегами и активно вовлечен в трудовой процесс.
РИА Новости вчера в 20:30
Общество
Перечислены наиболее востребованные после пандемии профессии
Исследователи из Института прогрессивного образования назвали наиболее востребованные после эпидемии коронавируса профессии.
Профиль вчера в 01:31
Здоровье
Доктор Мясников оценил риск заражения коронавирусом у больных раком
Пациенты с онкологическими заболеваниями находятся в группе повышенного риска заражения любыми инфекциями, в том числе COVID-19, заявил врач Александр Мясников.
РИА Новости вчера в 23:40