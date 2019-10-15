В опросе приняли участие 1215 человек из 27 субъектов Российской Федерации, занятых на предприятиях различных форм собственности. Вовлеченность в "теневую" экономику снижается По оценке авторов исследования, на российском рынке труда наметился тренд выхода из "тени".

с чего всё началось

Всего в опросе, который проводился в мае этого года, приняли участие 1215 человек из 27 субъектов РФ. Эксперты отмечают, что в настоящее время на рынке труда наметился тренд на выход из «тени». Так, в последние два года фиксируется снижение вовлеченности населения в теневую экономику, пишет ТАСС.

Почти треть россиян задействована в теневом рынке труда

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