Экономика
News.ruПочти в 40 раз выросло в РФ число заблокированных номеров мошенников
Годом ранее было заблокировано 127 телефонных номеров, что в 39 раз меньше, чем сейчас. Как писал News.ru, клиенты Сбербанка стали жертвами продвинутых мошенников, которые звонят с номеров крупнейшей российской кредитной организации и знают многое о клиенте.
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Происшествия
В Екатеринбурге совершил аварийную посадку военный самолет Ан-12
Военный транспортник Ан-12 приземлился в екатеринбургском аэропорту Кольцово.
Российская газета 03:22
Футбол
Малком перенес операцию и выбыл до конца первой части сезона
Футболист "Зенита" Малком перенес операцию по лечению травмы, полученной в августе, и выбыл из строя до зимнего перерыва в сезоне, сообщается на официальном сайте клуба из Санкт-Петербурга.
РИА Новости 03:39
Политика
Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Lenta.ru вчера в 16:31
Происшествия
Военнослужащий, «потерявший» пушку в Ингушетии, заплатит 25 млн рублей
Военнослужащего обязали выплатить по иску Минобороны 25,4 млн рублей, пишет «КоммерсантЪ».
REGNUM 06:48
Происшествия
В Калужской области три человека погибли в ДТП
РИА Новости 12:00
Теннис
Медведев прокомментировал выход в четвертьфинал «Мастерса» в Шанхае
Российский теннисист Даниил Медведев, посеянный на турнире серии «Мастерс-1000» в Шанхае (Китай) под третьим номером, прокомментировал выход в четвертьфинал.
Чемпионат 06:24
Футбол
Президент «Лиона»: Моуринью уже выбрал новый клуб
Президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс прокомментировал отказ бывшего тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью возглавить французский клуб.
Чемпионат 07:39
Космос
Переселение на другие планеты назвали невозможным
Lenta.ru 07:40
Кино
Эльфы, единороги и магия в трейлере мультфильма «Вперед» от Pixar
Вышел трейлер мультфильма «Вперед» от Pixar. Он появится в прокате в марте следующего года.
Афиша Daily 09:45
Политика
Порошенко предложил «формулу украинского мира» в Донбассе
Бывший президент Украины Петр Порошенко предложил реализовать Киеву разработанную им «формулу украинского мира» для урегулирования конфликта в Донбассе, содержащую семь шагов.
Lenta.ru 02:39
Происшествия
Три россиянки убили надзирательницу в тюрьме Пакистана
Три россиянки, которые являются сторонницами террористической организации «Исламское государство»*, убили надзирательницу в тюрьме провинции Белуджистан в Пакистане.
RT на русском 11:32
Общество
Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности
В Ростовской области воспитатель детского сада разъяснила детям, что означает «посадить на кол».
REGNUM вчера в 07:00
Путешествия
СМИ узнали об условиях введения режима открытого неба в Петербурге
Источники издания в Минтрансе заявляют, что ведомство поддерживает введение режима открытого неба в Петербурге именно на таких условиях.
Известия 03:18
Политика
Якутский шаман заявил о возобновлении похода в Москву
Житель Якутии Александр Габышев, называющий себя шаманом, намерен возобновить свой поход в Москву.
Ведомости 10:34
Футбол
Сборная России сыграет с Шотландией в матче отбора к Евро-2020
Невские Новости вчера в 23:21
Общество
Сбой в работе «Почты России» в Петербурге произошел из-за нового ПО
Все отделения "Почты России", которые находятся в Санкт-Петербурге, перестали принимать и отправлять письма, посылки и переводы вечером в четверг, 10 октября.
Газета.Ru 11:39
Гаджеты
Samsung инвестирует $11 млрд в создание дисплеев нового поколения
Разработка и производство дисплеев нового поколения Samsung будет поддержана правительством Южной Кореи, которое со своей стороны инвестирует около 400 млрд вон в такие разработки, сообщил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.
ИА REX 11:44
Политика
Зеленский прокомментировал возможность встречи с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что двусторонняя встреча с российский лидером Владимиром Путиным пока не планируется.
РИА Новости 05:07
Единоборства
Путину подарили боксерскую перчатку с бриллиантами
Российская газета 08:48
Шоу-бизнес
Бочкарева лишилась театральной студии после скандала с наркотиками
Аргументы недели 08:56
Общество
Клишас объяснил необходимость закона о блокировке электронной почты
В новом законопроекте требования распространяются на сервисы, которые включены в реестр организаторов распространения информации Роскомнадзора, среди них «Яндекс.Почта», Почта Mail.ru, «Рамблер.Почта».
РБК 08 октября в 12:33
Здоровье
Минздрав нашел серьезные нарушения в онкоцентре Блохина
Как отметил ТАСС, комиссия Минздрава не нашла нарушений для увольнения нового директора.
Lenta.ru 04:45
Общество
МВД предложило штрафовать родителей курящих детей
МВД предлагает штрафовать на сумму до 2 тыс. рублей родителей детей, которые начали курить. Об этом ТАСС сообщили пресс-центре МВД России.
ТАСС 09:17
Кино
Актер Николай Добрынин объявил о своём уходе из сериала «Сваты»
Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.
Ugpressa.ru вчера в 11:06
Здоровье
Роспотребнадзор назвал идеальную для здоровья температуру в квартирах
Эксперты Роспотребнадзора выяснили, какую температуру воздуха лучше поддерживать в жилых домах и квартирах для здоровья.
iReactor вчера в 04:01
Происшествия
Объявленная в розыск полковник МВД задержана в Ростове
Бывшая начальник отдела дознания отдела полиции № 7 в Ростове-на-Дону полковник Наталья Разумная, после возбуждения уголовного дела скрывшаяся от следствия, задержана.
Obzor.io 08:35
Происшествия
В Саратове арестовали одного из полицейских по делу о пытках утюгом
Октябрьский районный суд Саратова в четверг санкционировал арест до 7 декабря одного из трех полицейских, задержанных по обвинению в превышении должностных полномочий с применением насилия в отношении задержанного, сообщили РИА Новости в суде.
РИА Новости 10:28