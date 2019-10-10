Экономика
News.ruПочти в 40 раз выросло в РФ число заблокированных номеров мошенников
Годом ранее было заблокировано 127 телефонных номеров, что в 39 раз меньше, чем сейчас. Как писал News.ru, клиенты Сбербанка стали жертвами продвинутых мошенников, которые звонят с номеров крупнейшей российской кредитной организации и знают многое о клиенте.
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Армия и оружие
Госдеп: Турция пока не перешла черту для введения санкций США
Выступая перед журналистами, высокопоставленный представитель госдепартамента заявил, что Анкара пока не перешла красную черту, после которой введение Вашингтоном санкций в отношении этой страны станет неизбежным.
Московский Комсомолец 19:14
Здоровье
Врач назвал исключительный случай, когда алкоголь приносит пользу
При сильных психотравмах употреблять алкоголь может быть полезно, и это тот исключительный случай, когда врач не только не возражает, но и поддерживает выпивку.
MedikForum.ru 14:10
Политика
Президентом Кубы избран Мигель Диас-Канель
Депутаты Национальной ассамблеи народной власти Кубы в четверг, 10 октября, на внеочередном заседании избрали Мигеля Диас-Канеля на пост президента республики.
Вести.Ru 15:07
Политика
Зеленский назвал странным отсутствие авиасообщения с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, отвечая на вопрос РБК, что не понимает, почему Украины с Россией отсутствует авиасообщение при том, что железнодорожное сохраняется.
РБК 17:29
Политика
Зеленский допустил выход Украины из минских соглашений
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в законе об особом статусе Донбасса Киев пропишет все "красные линии", а в вопросе с решением конфликта в регионе у страны имеется альтернативный план.
Газета.Ru 17:40
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк поблагодарила Стаса Михайлова за поддержку
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна в сторис Instagram поблагодарила певца Стаса Михайлова, который ранее на своей страничке высказался о ее матери.
Телепрограмма 08:46
Политика
Зеленский заявил, что вернет жителей Донбасса вместе с территориями
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не бросает жителей Донбасса и намерен вернуть их "вместе с территориями".
РЕН ТВ 04:28
Шоу-бизнес
Бузова пригрозила Тарасову подать на раздел имущества
Телеведущая и певица Ольга Бузова заявила, что может подать на раздел имущества после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым.
Известия 12:32
Гаджеты
Microsoft перенесла запуск «октябрьского» обновления Windows на ноябрь
В прошлом году октябрьское обновление Windows 10 October 2018 Update получило номер версии 1809, поскольку было завершено в сентябре 2018 года.
iXBT.com 07:58
Происшествия
В Самаре полковник ФСБ получил 20 лет колонии за мошенничество
Российская газета 09:49
Политика
Украинцы-информаторы Джулиани по делу Байдена арестованы в США
В США арестованы двое уроженцев Советского Союза, а ныне бизнесменов из Флориды, имеющих гражданство Украины, – Лев Парнас и Игорь Фруман – по обвинению в помощи адвокату главы Белого дома Дональда Трампа Рудольфу Джулиани инициировать расследование на Украине против бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена и его сына Хантера.
Газета.Ru 13:59
Спорт
Путин заявил о полном выполнении Россией требований WADA
Президент Владимир Путин заявил, что Россия в полном объеме выполняет требования Всемирного антидопингового агентства (WADA), последовавшие после восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Lenta.ru 07:55
Происшествия
У самолетов Boeing нашли опасные трещины
Петербургский дневник 14:56
Политика
Скабеева ответила назвавшему ее «очень опасной» Зеленскому
Ранее Зеленский назвал Скабееву, планировавшую приехать на марафон, «очень опасной».
РБК 17:41
Политика
Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Lenta.ru вчера в 16:31
Происшествия
Двух стюардов российской авиакомпании нашли мертвыми в Подмосковье
В подмосковных Химках были обнаружены тела двух мужчин, сообщает Следственный комитет РФ по Московской области.
Известия 05:09
Гаджеты
«Яндекс» представил управляемую жестами «Яндекс.Станцию Мини»
Новая версия умной колонки получила название «Яндекс.Станция Мини», которое говорит само за себя.
Astera вчера в 06:26
Авто
Самый чистый, дешевый и простой способ самостоятельной замены моторного масла
Производители рекомендуют менять моторное масло каждые 10 000—15 000 км в зависимости от бренда авто, но опытный автовладелец знает: тяжелые условия эксплуатации — а городские многочасовые «пробки» именно к таким и относятся — потребуют сокращение межсервисного интервала.
АвтоВзгляд вчера в 09:39
Общество
В Лондоне состоялась премьера второй части фильма «Малефисента»
В Лондоне состоялся премьерный показ второй части фильма «Малефисента».
Общественное телевидение России 00:28
Футбол
Как сборная России по футболу разгромила Шотландию
Сборная России по футболу победила Шотландию в матче отборочного этапа Евро-2020 со счётом 4:0 и практически обеспечила себе путёвку в финальную стадию континентального первенства.
RT на русском 18:28
Здоровье
Нарколог: Низшие слои общества в России полностью перешли на суррогаты
По данным Росстата, смертность в России от алкоголя в 2018 году составила 2,6%. Это суммарно больше, чем смертность от ДТП, убийств и самоубийств вместе взятых.
Собеседник 10:22
Единоборства
Федор Емельяненко хочет завершить карьеру
Боец смешанных единоборств Федор Емельяненко сообщил, что раздумывает о завершении профессиональной карьеры.
Русская Планета вчера в 08:17
Политика
Зеленский собрал журналистов на фудкорте
На встречу с Зеленским заявлено более 300 журналистов.
Газета.Ru 03:03
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич ответила на обвинения в анорексии
Некоторое даже подумали, что у артистки анорексия. Об этом Анна высказалась с юмором.
Вокруг ТВ 03:49
Наука
Облучение видимым светом вылечило крыс от отравления угарным газом
Облучение крови видимым светом вылечило подопытных крыс от отравления угарным газом, сообщает издание Science Translational Medicine.
Ugpressa.ru 17:06