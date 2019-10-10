Экономика

News.ruNews.ruПочти в 40 раз выросло в РФ число заблокированных номеров мошенников

Годом ранее было заблокировано 127 телефонных номеров, что в 39 раз меньше, чем сейчас. Как писал News.ru, клиенты Сбербанка стали жертвами продвинутых мошенников, которые звонят с номеров крупнейшей российской кредитной организации и знают многое о клиенте.
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В России почти в 40 раз выросло число заблокированных номеров мошенников

Комсомольская правда10:35

ЦБ назвал основной метод хищения средств со счетов в банках

Rambler News Service09:26

Число заблокированных в РФ телефонных номеров мошенников за год выросло в 39 раз

Интерфакс09:18

Почти в 40 раз выросло в РФ число заблокированных номеров мошенников

News.ru09:57

Основой большинства мошенничеств стала социальная инженерия

Коммерсантъ08:30

ЦБ отправил на блокировку 5 тыс. телефонных номеров кибермошенников

ТАСС10:40

Банк России обеспокоен утечками данных граждан на черный рынок

Российская газета09:13
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Происшествия

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