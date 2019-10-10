Годом ранее было заблокировано 127 телефонных номеров, что в 39 раз меньше, чем сейчас. В 2019 году мошенники нашли новый способ обмана населения, начав использовать технологию подмены телефонного номера, схожего с номерами call-центров банков.

Почти в 40 раз выросло в РФ число заблокированных номеров мошенников

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