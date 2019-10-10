Экономика

News.ruNews.ruПочти в 40 раз выросло в РФ число заблокированных номеров мошенников

Годом ранее было заблокировано 127 телефонных номеров, что в 39 раз меньше, чем сейчас. В 2019 году мошенники нашли новый способ обмана населения, начав использовать технологию подмены телефонного номера, схожего с номерами call-центров банков.
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В России почти в 40 раз выросло число заблокированных номеров мошенников

Комсомольская правда10:35

Основой большинства мошенничеств стала социальная инженерия

Коммерсантъ08:30

ЦБ отправил на блокировку 5 тыс. телефонных номеров кибермошенников

ТАСС10:40

Число заблокированных в РФ телефонных номеров мошенников за год выросло в 39 раз

Интерфакс09:18

В России активизировались интернет-мошенники. За год число «лжересурсов» выросло семикратно

Интересант08:56

Почти в 40 раз выросло в РФ число заблокированных номеров мошенников

News.ru09:57

Банк России обеспокоен утечками данных граждан на черный рынок

Российская газета09:13
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Происшествия

В Саратове арестовали одного из полицейских по делу о пытках утюгом

Октябрьский районный суд Саратова в четверг санкционировал арест до 7 декабря одного из трех полицейских, задержанных по обвинению в превышении должностных полномочий с применением насилия в отношении задержанного, сообщили РИА Новости в суде.
РИА Новости 10:28
Единоборства

Путину подарили боксерскую перчатку с бриллиантами

На стенде Федерации бокса России спортсмены пригласили главу государства посетить одну из тренировок и подарили бриллиантовую боксерскую перчатку.
Российская газета 08:48
Происшествия

Полковник ФСБ получил 20 лет колонии в Самарской области

Газета.Ru 08:50
Политика

Зеленский исключил возможность возобновления водоснабжения Крыма

Отвечая на вопросы журналистов в ходе пресс-марафона, который проходит в Киеве 10 октября, Владимир Зеленский сообщил, что Украина и Россия не обсуждали вопроса подачи воды в Крым.
Известия 09:41
Политика

Зеленский прокомментировал возможность встречи с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что двусторонняя встреча с российский лидером Владимиром Путиным пока не планируется.
РИА Новости 05:07
Происшествия

Полицейские потребовали от ЗАГСа объясниться за бездетность россиянина

Сотрудники полиции в городе Дзержинск Нижегородской области потребовали от местного ЗАГСа информацию о наличии или отсутствии детей у гражданина, проходящего по уголовному делу.
Lenta.ru 06:12
Общество

Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности

В Ростовской области воспитатель детского сада разъяснила детям, что означает «посадить на кол».
REGNUM вчера в 07:00
Кино

«Джокер» попал в топ-10 фильмов всех времен по версии IMDb

Картина «Джокер» Тодда Филлипса попал в список десяти лучших фильмов по версии IMDb, где упомянуты такие фильмы, как «Побег из Шоушенка», «Список Шиндлера» и «Криминальное чтиво».
Взгляд.ру 05:49
Политика

Минюст объявил фонд Алексея Навального иностранным агентом

Как Минюст мотивировал признание ФБК иноагентом Министерство юстиции России внесло некоммерческую организацию "Фонд борьбы с коррупцией" (ФБК) Алексея Навального в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.
РБК вчера в 11:01
Экономика

Пенсионный фонд России рассказал об увеличении страховой пенсии

Страховая часть пенсии по старости для неработающих пенсионеров увеличится в 2020 году на тысячу рублей, рассказал глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов на заседании комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов, передает ТАСС.
Газета.Ru 08:15
Политика

Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге

Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Lenta.ru вчера в 16:31
Политика

Зеленский не боится Путина и Штайнмайера

На вопрос журналиста, испытывает ли он страх перед Владимиром Путиным, украинский лидер ответил коротко: "Нет".
ТВ Центр 08:26
Общество

В Москве с начала года родились 315 Есений и 26 Хабибов

Вести.Ru 04:24
Экономика

ЦБ рассказал о новом способе хищения денег с банковских карт

Арсенал банковских мошенников в этом году пополнился новым инструментом: при помощи технологии подмены телефонных номеров они выдают себя за сотрудников банков.
РИА Новости 08:37
Происшествия

В Крыму задержали готовившего теракт россиянина

РИА Новости 06:31
Общество

Нобелевскую премию по литературе присудили Петеру Хандке

REGNUM 07:35
Происшествия

Аэропорт «Кольцово» возобновил работу после аварийной посадки Ан-12

РИА Новости 08:40
Культура

Умер художник Владимир Румянцев, создавший «Петербургских котов»

9 октября ушел из жизни петербургский художник Владимир Румянцев, известный своими картинами, посвященными котам Северной столицы.
Российская газета 04:04
Политика

В России предложили альтернативу смертной казни

Председатель комиссии по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Общественной палаты России Елена Сутормина рассказала, что в России альтернативой высшей меры наказания для осуждённых на смертную казнь может стать полная и пожизненная изоляция от окружающего мира.
Газета Кемерова 06:30
Авто

Kia Seltos ставит рекорды продаж

Новый кроссовер KIA Seltos, вышедший на индийский рынок 22 августа, установил абсолютный рекорд по количеству принятых заказов на старте продаж.
Автоновости дня 04:12
Авто

Bentley представил специальное исполнение нового Flying Spur

Новое исполнение представляет собой стайлинг-пакет, который также доступен на других моделях бренда.
Движок 09:37
Политика

Зеленский объяснил невозможность закрытия сайта «Миротворец»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него нет полномочий закрывать сайты.
РБК 10:11
Шоу-бизнес

Прессе предложили интервью с больной Анастасией Заворотнюк

Напомним, недавно в СМИ попала информация, что бывшая сотрудница медицинского центра, где проходила лечение Анастасия Заворотнюк, предлагала прессе купить фотографии и видео с больной звездой.
Территория новостей 09:52
Гаджеты

Samsung вложит $11 млрд в дисплеи нового поколения

Samsung намерена вложить 13,1 трлн вон ($11 млрд) в разработку и производство дисплеев нового поколения.
News.ru 09:13
Политика

Зеленский высказал свою позицию по Минским соглашениям

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не удовлетворен минскими соглашениями и последовательностью шагов по урегулированию конфликта в Донбассе.
РИА Новости 10:31
Армия и оружие

Эрдоган обосновал право Турции на операцию в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объяснил, почему страна имеет право проводить военную операцию в Сирии.
Lenta.ru 01:09
Кино

Актер Николай Добрынин объявил о своём уходе из сериала «Сваты»

Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.
Ugpressa.ru вчера в 11:06
Игры

Стартовал предзаказ Red Dead Redemption 2 на ПК

Rockstar начала принимать предзаказы на Red Dead Redemption 2 на ПК. Самое дешёвое издание можно приобрести за ₽2 499.
CyberSport.ru вчера в 10:35
Футбол

Отказавшаяся показать грудь телеведущая объяснила поведение фанатов

Матч ТВ 04:48
Политика

Глава МИД Нидерландов сообщил о переговорах с Киевом по делу MH17

Нидерланды уже начали переговоры с Украиной по поводу расследования роли Киева в крушении рейса МН17 в Донбассе в 2014 году.
РБК 09:20
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