Экономика
News.ruПочти в 40 раз выросло в РФ число заблокированных номеров мошенников
Годом ранее было заблокировано 127 телефонных номеров, что в 39 раз меньше, чем сейчас. В 2019 году мошенники нашли новый способ обмана населения, начав использовать технологию подмены телефонного номера, схожего с номерами call-центров банков.
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Происшествия
В Саратове арестовали одного из полицейских по делу о пытках утюгом
Октябрьский районный суд Саратова в четверг санкционировал арест до 7 декабря одного из трех полицейских, задержанных по обвинению в превышении должностных полномочий с применением насилия в отношении задержанного, сообщили РИА Новости в суде.
РИА Новости 10:28
Единоборства
Путину подарили боксерскую перчатку с бриллиантами
На стенде Федерации бокса России спортсмены пригласили главу государства посетить одну из тренировок и подарили бриллиантовую боксерскую перчатку.
Российская газета 08:48
Политика
Зеленский исключил возможность возобновления водоснабжения Крыма
Отвечая на вопросы журналистов в ходе пресс-марафона, который проходит в Киеве 10 октября, Владимир Зеленский сообщил, что Украина и Россия не обсуждали вопроса подачи воды в Крым.
Известия 09:41
Политика
Зеленский прокомментировал возможность встречи с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что двусторонняя встреча с российский лидером Владимиром Путиным пока не планируется.
РИА Новости 05:07
Происшествия
Полицейские потребовали от ЗАГСа объясниться за бездетность россиянина
Сотрудники полиции в городе Дзержинск Нижегородской области потребовали от местного ЗАГСа информацию о наличии или отсутствии детей у гражданина, проходящего по уголовному делу.
Lenta.ru 06:12
Общество
Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности
В Ростовской области воспитатель детского сада разъяснила детям, что означает «посадить на кол».
REGNUM вчера в 07:00
Кино
«Джокер» попал в топ-10 фильмов всех времен по версии IMDb
Картина «Джокер» Тодда Филлипса попал в список десяти лучших фильмов по версии IMDb, где упомянуты такие фильмы, как «Побег из Шоушенка», «Список Шиндлера» и «Криминальное чтиво».
Взгляд.ру 05:49
Политика
Минюст объявил фонд Алексея Навального иностранным агентом
Как Минюст мотивировал признание ФБК иноагентом Министерство юстиции России внесло некоммерческую организацию "Фонд борьбы с коррупцией" (ФБК) Алексея Навального в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.
РБК вчера в 11:01
Экономика
Пенсионный фонд России рассказал об увеличении страховой пенсии
Страховая часть пенсии по старости для неработающих пенсионеров увеличится в 2020 году на тысячу рублей, рассказал глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов на заседании комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов, передает ТАСС.
Газета.Ru 08:15
Политика
Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Lenta.ru вчера в 16:31
Политика
Зеленский не боится Путина и Штайнмайера
На вопрос журналиста, испытывает ли он страх перед Владимиром Путиным, украинский лидер ответил коротко: "Нет".
ТВ Центр 08:26
Экономика
ЦБ рассказал о новом способе хищения денег с банковских карт
Арсенал банковских мошенников в этом году пополнился новым инструментом: при помощи технологии подмены телефонных номеров они выдают себя за сотрудников банков.
РИА Новости 08:37
Происшествия
В Крыму задержали готовившего теракт россиянина
РИА Новости 06:31
Культура
Умер художник Владимир Румянцев, создавший «Петербургских котов»
9 октября ушел из жизни петербургский художник Владимир Румянцев, известный своими картинами, посвященными котам Северной столицы.
Российская газета 04:04
Политика
В России предложили альтернативу смертной казни
Председатель комиссии по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Общественной палаты России Елена Сутормина рассказала, что в России альтернативой высшей меры наказания для осуждённых на смертную казнь может стать полная и пожизненная изоляция от окружающего мира.
Газета Кемерова 06:30
Авто
Kia Seltos ставит рекорды продаж
Новый кроссовер KIA Seltos, вышедший на индийский рынок 22 августа, установил абсолютный рекорд по количеству принятых заказов на старте продаж.
Автоновости дня 04:12
Авто
Bentley представил специальное исполнение нового Flying Spur
Новое исполнение представляет собой стайлинг-пакет, который также доступен на других моделях бренда.
Движок 09:37
Политика
Зеленский объяснил невозможность закрытия сайта «Миротворец»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него нет полномочий закрывать сайты.
РБК 10:11
Шоу-бизнес
Прессе предложили интервью с больной Анастасией Заворотнюк
Напомним, недавно в СМИ попала информация, что бывшая сотрудница медицинского центра, где проходила лечение Анастасия Заворотнюк, предлагала прессе купить фотографии и видео с больной звездой.
Территория новостей 09:52
Гаджеты
Samsung вложит $11 млрд в дисплеи нового поколения
Samsung намерена вложить 13,1 трлн вон ($11 млрд) в разработку и производство дисплеев нового поколения.
News.ru 09:13
Политика
Зеленский высказал свою позицию по Минским соглашениям
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не удовлетворен минскими соглашениями и последовательностью шагов по урегулированию конфликта в Донбассе.
РИА Новости 10:31
Армия и оружие
Эрдоган обосновал право Турции на операцию в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объяснил, почему страна имеет право проводить военную операцию в Сирии.
Lenta.ru 01:09
Кино
Актер Николай Добрынин объявил о своём уходе из сериала «Сваты»
Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.
Ugpressa.ru вчера в 11:06
Игры
Стартовал предзаказ Red Dead Redemption 2 на ПК
Rockstar начала принимать предзаказы на Red Dead Redemption 2 на ПК. Самое дешёвое издание можно приобрести за ₽2 499.
CyberSport.ru вчера в 10:35
Политика
Глава МИД Нидерландов сообщил о переговорах с Киевом по делу MH17
Нидерланды уже начали переговоры с Украиной по поводу расследования роли Киева в крушении рейса МН17 в Донбассе в 2014 году.
РБК 09:20