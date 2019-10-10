Экономика
News.ruПочти в 40 раз выросло в РФ число заблокированных номеров мошенников
Годом ранее было заблокировано 127 телефонных номеров, что в 39 раз меньше, чем сейчас. Как писал News.ru, клиенты Сбербанка стали жертвами продвинутых мошенников, которые звонят с номеров крупнейшей российской кредитной организации и знают многое о клиенте.
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Автоматически обработано 7025 источников, обновлено в 14:10, Ашберн
Происшествия
Бывший глава обанкротившегося «Уралтрансбанка» умер в Лондоне
Бывший глава "Уралтрансбанка" Валерий Заводов умер в Лондоне после тяжелой болезни.
ТАСС 10:32
Армия и оружие
Глава МИД Турции рассказал о первом этапе военной операции в Сирии
Турецкие войска планируют войти внутрь территории Сирии на 30 километров, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
РИА Новости 13:40
Происшествия
Самолет внепланово сел в Ростове-на-Дону из-за пассажира с пистолетом
В пресс-службе «Аэрофлота» сообщили, что самолет совершил внеплановую посадку в Ростове-на-Дону в целях обеспечения безопасности полета, поскольку «одним из пассажиров были нарушены правила перевозки специальных средств на воздушном судне».
РБК 13:41
Футбол
Путин высказался об идее футбольного «колхоза»
Президент России Владимир Путин поддержал идею создания единого фонда поддержки спонсорами футбольных клубов.
Lenta.ru 13:19
Политика
Зеленский отказался поднимать тему статуса русского языка в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас не нужно поднимать вопрос о статусе русского языка, так как это раскалывает украинское общество.
Взгляд.ру 13:15
Экономика
Кабмин изменит процедуру кадастровой оценки недвижимости
Очередные изменения законодательства необходимы для сохранения принципа экономической обоснованности кадастровой стоимости, подчеркнул премьер-министр Дмитрий Медведев: "Чтобы не допускать ситуации, когда кадастровая стоимость превышает рыночную и люди вынуждены идти в суд, чтобы оспаривать ошибки оценщиков или, того хуже, какие-то манипулирования оценкой".
Российская газета 07:10
Энергетика
Финансирование «Северного потока — 2» участниками проекта завершено
Увеличения финансирования в планах нет, для завершения проекта осталось получить разрешение на строительство газопровода от властей Дании.
REGNUM 01:56
Общество
Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности
REGNUM вчера в 07:00
Кино
Актер Николай Добрынин уходит из сериала «Сваты»
Заметим, что в 4 сезоне сериала ушел актер Анатолий Васильев, исполнявший роль Юрия Ковалева.
Вечерний курьер вчера в 12:42
Происшествия
Суд арестовал подозреваемого в подготовке теракта в Крыму
Киевский районный суд Симферополя избрал меру пресечения для жителя города Саки, сторонника украинских националистических организаций Олега Приходько, задержанного за подготовку теракта в одном из административных зданий полуострова.
Российская газета 14:00
Кино
Том Холланд побрился налысо ради новой роли
Звезда Marvel Том Холланд побрился налысо. Актеру пришлось сменить имидж ради новой роли.
Актуальные Новости 07:17
Экономика
Банк России рассказал о новом способе хищения денег с банковских карт
В отчете сказано, что мошенники стали активно использовать технологии подмены исходящих телефонных звонков номера на номера, идентичные номера кол-центров кредитных организаций.
REGNUM 13:27
Футбол
Сборная Казахстана дома уступила Кипру в матче отбора Евро-2020
Добавим, что в следующем туре Казахстан на своем поле сыграет против сборной Бельгии, а Кипр дома сыграет с командой России.
Советский спорт 12:33
Политика
Мигель Диас-Канель избран президентом Кубы
Парламент Кубы избрал председателя Госсовета Кубы Мигеля Диаса-Канеля президентом страны.
RT на русском 13:53
Общество
Преподаватели РАНХиГС обратились к ректору из-за низких зарплат
Более сотни преподавателей Сибирского института управления (СИУ), филиала РАНХиГС, обратились к ректору вуза Владимиру Мау из-за низких зарплат.
РБК 08:24
Наука
Китай представил боевую летающую тарелку
Среди прочего на мероприятии заметили необычный боевой вертолёт в форме летающей тарелки.
News.ru 13:56
Шоу-бизнес
Фото Селены Гомес без макияжа собрало 8 млн лайков
Менее чем за сутки публикация звезды набрала свыше 8,3 млн лайков.
RuNews24.ru вчера в 11:16
Здоровье
Минздрав нашел серьезные нарушения в онкоцентре Блохина
Как отметил ТАСС, комиссия Минздрава не нашла нарушений для увольнения нового директора.
Lenta.ru 04:45
Армия и оружие
Вертолет Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии
В Индонезии во время военного парада произошел конфуз с вертолетом российского производства: Ми-35 пролетел на предельно низкой высоте над трибунами, в результате чего потоком воздуха сорвало праздничные плакаты и временные конструкции.
Газета.Ru вчера в 11:59
Авто
До России доехал самый мощный Volkswagen Amarok
Volkswagen пополнил моторную гамму пикапа Volkswagen Amarok в России новым 3,0-литровым 258-сильным дизелем V6 TDI с функцией Overboost.
Автоновости дня 09:53
Политика
Зеленский пообещал наказать Порошенко за содеянное
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с журналистами в четверг, 10 октября, заявил, что его предшественник Петр Порошенко ответит за содеянное.
Известия 13:13
Здоровье
Для устранения дефицита врачей в России могут привлечь мигрантов
Минздрав России предложил привлекать иностранных граждан для решения проблемы нехватки врачей, сообщили «Известия».
Коммерсантъ 01:53
Политика
Зеленский заявил о «плане Б» по урегулированию конфликта в Донбассе
Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что у него есть тайный «план Б» по урегулированию конфликта в Донбассе, который может стать альтернативным вариантом Минских договоренностей.
Капитал страны 13:01
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом под Калугой
Четыре человека погибли в ДТП с участием микроавтобуса в Калужской области.
Известия 12:53
Общество
Макаров назвал «шпаной» застройщика элитного дома на Петроградке
Спикер городского парламента Вячеслав Макаров на встрече с жителями Петроградского района, недовольными строительством элитного дома, пообещал запретить девелоперу строительство на спорном участке.
МР7.ру 09:52
Шоу-бизнес
Бузова пригрозила Тарасову подать на раздел имущества
Телеведущая и певица Ольга Бузова заявила, что может подать на раздел имущества после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым.
Известия 12:32
Футбол
Назван стартовый состав сборной России на матч с Шотландией
Главный тренер национальной команды России по футболу Станислав Черчесов определился с игроками, которые выйдут на поле с первых минут в сегодняшнем матче отборочного цикла Евро-2020 в "Лужниках" против Шотландии.
Российская газета 13:37