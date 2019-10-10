Экономика
News.ruПочти в 40 раз выросло в РФ число заблокированных номеров мошенников
Годом ранее было заблокировано 127 телефонных номеров, что в 39 раз меньше, чем сейчас. Как писал News.ru, клиенты Сбербанка стали жертвами продвинутых мошенников, которые звонят с номеров крупнейшей российской кредитной организации и знают многое о клиенте.
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Политика
Зеленский допустил выход Киева из Минских соглашений
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае непринятия закона об особом статусе Донбасса с включением в него формулы Штайнмайера стране придётся выйти из минского формата урегулирования конфликта в регионе.
RT на русском 12:11
Армия и оружие
Турция отправила в бой устаревшие танки
Согласно опубликованными в сеть фото, турецкая сторона направила в бой ранние модификации.
ГЛАС.RU 11:01
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк поблагодарила Стаса Михайлова за поддержку
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна в сторис Instagram поблагодарила певца Стаса Михайлова, который ранее на своей страничке высказался о ее матери.
Телепрограмма 08:46
Здоровье
В Роспотребнадзоре назвали оптимальную для здоровья температуру в доме
Соглано действующим нормам, при которых человеку комфортно и безопасно для здоровья находиться в жилом помещении, допустимая температура в холодное время года составляет 18-24 градуса, а в теплое время года — 20-28 градусов.
Советы по дому. Лайфхаки вчера в 05:27
Политика
Зеленский анонсировал появление даты «нормандской встречи»
Собеседник, близкий к офису Зеленского, в разговоре с РБК отметил, что встреча в «нормандском формате» возможна в ноябре.
РБК 14:49
Здоровье
Минздрав нашел серьезные нарушения в онкоцентре Блохина
Как отметил ТАСС, комиссия Минздрава не нашла нарушений для увольнения нового директора.
Lenta.ru 04:45
Технологии
Китай построил «безголовую» субмарину
Китай построил субмарину, в верхней части корпуса которой не заметно рубки, сообщает Forbes со ссылкой на разведку, проведенную на основе открытых источников (спутниковые снимки).
Lenta.ru 13:33
Гаджеты
Xiaomi представила в России смартфон Redmi Note 8 Pro. Цена
В Китае новый смартфон был представлен еще в конце августа, а 8 октября вечером состоялась презентация устройства на территории РФ.
Astera вчера в 05:07
Футбол
Россия — Шотландия 0:0 (1-й тайм)
Сборная России по футболу не сможет оформить выход на чемпионат Европы 2020 года даже в случае победы над командой Шотландии 10 октября.
Московский Комсомолец 12:58
Армия и оружие
Индия купит у России 21 истребитель МиГ-29
Индия намерена приступить к модернизации стоящих на вооружении истребителей Су-30МКИ и приобрести у России 21 истребитель МиГ-29.
Рамблер вчера в 11:12
Наука
Китай представил боевую летающую тарелку
Среди прочего на мероприятии заметили необычный боевой вертолёт в форме летающей тарелки.
News.ru 13:56
Происшествия
Три россиянки убили надзирательницу в тюрьме Пакистана
RT на русском 11:32
Шоу-бизнес
Прессе предложили интервью с больной Анастасией Заворотнюк
Напомним, недавно в СМИ попала информация, что бывшая сотрудница медицинского центра, где проходила лечение Анастасия Заворотнюк, предлагала прессе купить фотографии и видео с больной звездой.
Территория новостей 09:52
Хоккей
Величкина уволили с поста вице-президента «Металлурга»
Геннадий Величкин отправлен в отставку с поста вице-президента магнитогорского «Металлурга».
Нева Спорт 13:14
Политика
Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Lenta.ru вчера в 16:31
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом под Калугой
Четыре человека погибли в ДТП с участием микроавтобуса в Калужской области.
Известия 12:53
Авто
Volkswagen показал интерьер нового Golf
Премьера Volkswagen Golf восьмого поколения состоится уже 24 октября, а фотошпионам не раз попадались прототипы новинки.
FormaCar 11:00
Политика
Зеленский дал всем министрам испытательный срок до конца года
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что у всех министров есть испытательный срок до конца года.
Московский Комсомолец 05:25
Авто
Показан обновлённый Geely Emgrand X7
Китайская компания представила обновленный Vision X6, который известен на российском рынке под названием Emgrand X7.
32CARS.ru 05:33
Футбол
Назван стартовый состав сборной России на матч с Шотландией
Главный тренер национальной команды России по футболу Станислав Черчесов определился с игроками, которые выйдут на поле с первых минут в сегодняшнем матче отборочного цикла Евро-2020 в "Лужниках" против Шотландии.
Российская газета 13:37
Финансы
Россию ожидает «аккуратное снижение» ключевой ставки Центробанка
Варианты снижения ключевой ставки В кулуарах форума Finopolis глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России рассматривает разные варианты в отношении снижения ключевой ставки в период до конца текущего года.
Экономика сегодня 08:16
Хоккей
«Сухарь» Бобкова обеспечил «Авангарду» победу над «Амуром»
В третьем периоде игровое преимущество было на стороне «Амура», но оборона и голкипер отстояли ворота, и встреча закончилась с минимальным счетом 1:0. Игорь Бобков, отразив 33 броска, оформил второй «сухарь» в сезоне.
Вечерний Омск. Неделя 14:46
Армия и оружие
Небензя связал действия Турции в Сирии с «демографической инженерией»
Политика, которую осуществляли в Сирии государства, входящие в международную коалицию во главе с США, стала предпосылкой для турецкой военной операции против сирийских курдов.
News.ru 14:33
Происшествия
Полицейские потребовали от ЗАГСа объясниться за бездетность россиянина
Сотрудники полиции в городе Дзержинск Нижегородской области потребовали от местного ЗАГСа информацию о наличии или отсутствии детей у гражданина, проходящего по уголовному делу.
Lenta.ru 06:12
Экономика
ЦБ впервые раскрыл масштаб продаж персональных данных россиян
Специалисты ЦБ в первой половине 2019 года обнаружили 13 тыс. объявлений о продаже и покупке баз персональных данных, говорится в ежегодном докладе ФинЦЕРТа (Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России).
РБК 08:42