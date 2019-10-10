Экономика
News.ruПочти в 40 раз выросло в РФ число заблокированных номеров мошенников
Годом ранее было заблокировано 127 телефонных номеров, что в 39 раз меньше, чем сейчас. Как писал News.ru, клиенты Сбербанка стали жертвами продвинутых мошенников, которые звонят с номеров крупнейшей российской кредитной организации и знают многое о клиенте.
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Здоровье
Назван продукт для снижения риска заболеваний сердца
Речь идет о водорослях, например, ламинарии, регулярное употребление которых позволит снизить риск возникновения этого недуга.
ТК Звезда 19:05
Политика
Зеленский отказался отменять водную блокаду Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшем будущем возобновление водоснабжения Крыма не состоится.
Газета.Ru 19:18
Экономика
Пенсионный фонд России спрогнозировал увеличение страховой пенсии
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов сообщил, насколько может вырасти страховая пенсия по старости для неработающих пенсионеров в ближайшие годы.
РИА Новости 11:33
Происшествия
СМИ сообщили о задержании убийцы 9-летней девочки в Саратове
Сотрудники правоохранительных органов Саратова задержали подозреваемого в убийстве 9-летней Лизы Киселевой, пропавшей в городе 9 октября по дороге в школу.
РБК 19:14
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк поблагодарила Стаса Михайлова за поддержку
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна в сторис Instagram поблагодарила певца Стаса Михайлова, который ранее на своей страничке высказался о ее матери.
Телепрограмма 08:46
Происшествия
Бывший глава обанкротившегося «Уралтрансбанка» умер в Лондоне
Бывший глава "Уралтрансбанка" Валерий Заводов умер в Лондоне после тяжелой болезни.
ТАСС 10:32
Кино
Актер Николай Добрынин объявил о своём уходе из сериала «Сваты»
Evo-rus.com вчера в 23:51
Культура
Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН
Президент КВН Александр Масляков удивился словам бывшего участника клуба Нурлана Сабурова о взносах для участников команд.
РИА Новости вчера в 09:54
Шоу-бизнес
Ольга Бузова пригрозила Тарасову подать в суд на раздел имущества
Ни разу после скандального развода с Дмитрием Тарасовым, который произошел в декабре 2016 года, Ольга Бузова не поднимала тему расставания в таком ключе.
7Дней.ру 10:30
Наука
В Китае создали боевую летающую тарелку
Китайские конструкторы разработали боевую летающую тарелку, которая похожа на неопознанный летающий объект (НЛО).
Газета.Ru 19:35
Футбол
Как сборная России по футболу разгромила Шотландию
Сборная России по футболу победила Шотландию в матче отборочного этапа Евро-2020 со счётом 4:0 и практически обеспечила себе путёвку в финальную стадию континентального первенства.
RT на русском 18:28
Армия и оружие
Изменивший войну: как легендарный ДШК оставил след в истории
Незадолго до начала Второй мировой войны в СССР был создан 12,7-мм пулемет.
Российская газета 08 октября в 06:33
Культура
Дмитрий Глуховский поведал о работе над экранизацией «Метро 2033»
Российский писатель Дмитрий Глуховский выступил на фестивале Comic Con Russia 2019 и рассказал о работе над экранизацией своего романа «Метро 2033».
Петербургский дневник 08 октября в 04:26
Армия и оружие
Сирийские курды призвали Россию стать гарантом в диалоге с Дамаском
Сирийские курды, вооруженные формирования которых расположены на турецко-сирийской границе, призвали Россию выступить гарантом в их возможном диалоге с властями Сирийской Арабской Республики (САР).
REGNUM вчера в 09:05
Общество
Сахалинская область ждет от Минобороны земли на 18 миллиардов рублей
Общая кадастровая стоимость передаваемых земель составляет 18 миллиардов рублей.
Сахалин.Инфо 08 октября в 21:36
Авто
В Сети появилась информация о новом кроссовере Kia Seltos для России
На форуме «Киа Селтос Клуб Россия» в четверг, 10 октября, опубликована первая информация о двигателях, коробках передач и комплектациях нового компактного кроссовера Kia Seltos, который появится на российском рынке в первой половине 2020 года.
Известия 11:48
Экономика
ФНС заявила о выплатах серых зарплат в крупных компаниях
Серые зарплаты выплачивают не только малые и средние предприятия, но и крупные компании.
BFM.ru 08 октября в 10:28
Космос
НАСА надеется возобновить пилотируемые полеты в 2020 году
США надеются возобновить самостоятельные пилотируемые полеты в космос в первой половине 2020 года, но задержки не исключены, заявил глава НАСА Джим Брайденстайн.
РИА Новости 18:28
Армия и оружие
Эрдоган объяснил право Турции на военную операцию в Сирии
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Турция имеет полное право проводить военную операцию в соседней Сирии.
МонаВиста 03:33
Политика
Зеленский ответил на вопрос о закрытии сайта «Миротворец»
Украинский президент Владимир Зеленский в ходе пресс-марафона заявил, что не будет закрывать сайт «Миротворец», в который попадают «враги Украины», поскольку глава государства не занимается закрытием каких-либо сайтов.
Rambler News Service 10:12
Экономика
Bloomberg назвал размер пакета акций Saudi Aramco для IPO
В рамках планируемого IPO Saudi Aramco, которая считается крупнейшей нефтяной компанией в мире, разместит на бирже около 2% своих акций, пишет Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.
РБК 02:57
Шоу-бизнес
Могилы родственников Заворотнюк на кладбище взяли под охрану
Могилы родных актрисы Анастасии Заворотнюк на сельском кладбище в Анкудиново взяты под охрану.
Телепрограмма 07:50
Гаджеты
Рассекречены новые рендеры iPhone SE 2
Vevby.ru 15:53
Наука
Пересадка бактерий из здорового влагалища вылечила вагиноз
Израильские ученые выяснили, что лечить даже устойчивый к антибиотикам вагиноз можно «пересадкой» вагинальной жидкости от здоровых женщин.
МедиаПоток 08 октября в 13:45
Футбол
УЕФА назвал причины разведения России и Украины по разным группам
УЕФА разводит сборные России и Украины по разным группам при жеребьевках своих турниров из соображений безопасности, а не политики.
Известия вчера в 16:36
Кино
Спин-офф «Джона Уика» о девушке-киллере снимет Лен Уайзман
Культуромания вчера в 04:47
Политика
Шедший к Путину шаман возобновит поход в Москву
Якутский шаман Александр Габышев, который собирался идти в Москву «изгонять президента России Владимира Путина», заявил о возобновлении похода.
Lenta.ru 11:18
Кино
Российский фильм «Дылда» стал претендентом на «Оскар»
Фильм "Дылда", снятый российским режиссером Кантемиром Балаговым, включен в число претендентов на премию киноакадемии США "Оскар" в номинации "лучший иностранный художественный фильм".
Газета.Ru 07 октября в 17:21
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