Экономика

News.ruNews.ruПочти в 40 раз выросло в РФ число заблокированных номеров мошенников

Годом ранее было заблокировано 127 телефонных номеров, что в 39 раз меньше, чем сейчас. Как писал News.ru, клиенты Сбербанка стали жертвами продвинутых мошенников, которые звонят с номеров крупнейшей российской кредитной организации и знают многое о клиенте.
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В России почти в 40 раз выросло число заблокированных номеров мошенников

Комсомольская правда10:35

ЦБ зафиксировал за год увеличение количества мошеннических сайтов в семь раз

ТАСС08:36

Число заблокированных в РФ телефонных номеров мошенников за год выросло в 39 раз

Интерфакс09:18

Почти в 40 раз выросло в РФ число заблокированных номеров мошенников

News.ru09:57

ЦБ назвал основной метод хищения средств со счетов в банках

Rambler News Service09:26

Основой большинства мошенничеств стала социальная инженерия

Коммерсантъ08:30

Банк России обеспокоен утечками данных граждан на черный рынок

Российская газета09:13
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Автоматически обработано 7025 источников, обновлено в 19:47, Вашингтон
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Речь идет о водорослях, например, ламинарии, регулярное употребление которых позволит снизить риск возникновения этого недуга.
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В рамках планируемого IPO Saudi Aramco, которая считается крупнейшей нефтяной компанией в мире, разместит на бирже около 2% своих акций, пишет Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.
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