Экономика
News.ruПочти в 40 раз выросло в РФ число заблокированных номеров мошенников
Годом ранее было заблокировано 127 телефонных номеров, что в 39 раз меньше, чем сейчас. Как писал News.ru, клиенты Сбербанка стали жертвами продвинутых мошенников, которые звонят с номеров крупнейшей российской кредитной организации и знают многое о клиенте.
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В России почти в 40 раз выросло число заблокированных номеров мошенников
Комсомольская правдавчера в 10:35
Число заблокированных в РФ телефонных номеров мошенников за год выросло в 39 раз
Интерфаксвчера в 09:18
Торговые интернет-площадки и боты в Telegram названы основными каналами утечек данных банковских карт
Интерфакс - Россиявчера в 09:02
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 08:30, Ашберн
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