Экономика

News.ruNews.ruПочти в 40 раз выросло в РФ число заблокированных номеров мошенников

Годом ранее было заблокировано 127 телефонных номеров, что в 39 раз меньше, чем сейчас. Как писал News.ru, клиенты Сбербанка стали жертвами продвинутых мошенников, которые звонят с номеров крупнейшей российской кредитной организации и знают многое о клиенте.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

В России почти в 40 раз выросло число заблокированных номеров мошенников

Комсомольская правдавчера в 10:35

Основой большинства мошенничеств стала социальная инженерия

Коммерсантъвчера в 08:30

Число заблокированных в РФ телефонных номеров мошенников за год выросло в 39 раз

Интерфаксвчера в 09:18

Торговые интернет-площадки и боты в Telegram названы основными каналами утечек данных банковских карт

Интерфакс - Россиявчера в 09:02

ЦБ зафиксировал за год увеличение количества мошеннических сайтов в семь раз

ТАССвчера в 08:36

Почти в 40 раз выросло в РФ число заблокированных номеров мошенников

News.ruвчера в 09:57

Банк России обеспокоен утечками данных граждан на черный рынок

Российская газетавчера в 09:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 08:30, Ашберн
Общество

Умер советский космонавт Алексей Леонов

РИА Новости 07:15
Шоу-бизнес

Ким Кардашьян опубликовала фото с крещения в Армении

Звезда успела принять крещение, а в Инстаграме поделилась фотографиями с таинства. Поездка Ким Кардашьян с детьми в Армению закончилась.
Woman.ru 02:09
Происшествия

В ДР Конго разбился Ан-72 с россиянами на борту

Интерфакс 07:42
Происшествия

Полиция Саратова задержала подозреваемого в убийстве 9-летней девочки

Как сообщает Рен ТВ, полиция задержала подозреваемого в убийстве 9-летней девочки.
RuNews24.ru вчера в 20:13
Политика

Трамп готовит назначение Джона Салливана послом США в РФ

Президент США Дональд Трамп назначит послом США в России Джона Джозефа Салливана.
REGNUM 05:22
Происшествия

В Подмосковье найдены тела двоих стюардов

Тела двоих мужчин найдены в квартире в подмосковных Химках, сообщили "РГ" в пресс-службе регионального ГСУ СК.
Российская газета вчера в 05:04
Политика

Зеленский заявил о возможном выходе Киева из Минских соглашений

Ранее в МИД Украины заявили, что для Донбасса есть три варианты развития событий: заключить договоренности в рамках Минских соглашений, тянуть время или больше не возвращаться к этому региону страны.
Государственные Вести 01:31
Политика

Путин: Зеленский не смог обеспечить развод сил в Донбассе

Президент России Владимир Путин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не смог обеспечить отвод украинских подразделений в районах Золотого и Петровского в Донбассе.
Коммерсантъ 06:12
Финансы

ВТБ введет комиссии для счетов юрлиц в евро

ВТБ не будет вводить комиссии за обслуживание счетов в евро для физических лиц, но введет их для юрлиц, сообщил журналистам на форуме «Финополис» первый зампред правления ВТБ Дмитрий Олюнин, передает корреспондент РБК.
РБК 08:08
Происшествия

Граждане Белоруссии погибли в ДТП в Калужской области

Пятеро граждан Белоруссии погибли в результате столкновения грузовика и микроавтобуса в Калужской области.
Мойка78 01:19
Технологии

«Ростелеком» и «Русский стандарт» показали свою систему оплаты по лицу

«Ростелеком» и банк «Русский стандарт» показали свою систему оплаты с помощью лица.
Retailer.ru вчера в 12:35
Единоборства

Путин рассказал боксерам, как ему на тренировке сломали нос

Ранее СМИ сообщали, что в феврале нынешнего года, во время тренировки по дзюдо, Путин повредил палец на правой руке.
Труд вчера в 12:23
Происшествия

Мужчина с ножом напал на прохожих у торгового центра в Манчестере

Неизвестный мужчина, вооруженный ножом, напал на прохожих у входа в торговый центр в британском Манчестере, сообщает в пятницу телеканал Sky News.
Интерфакс 07:52
Происшествия

В Архангельске экс-следователь получил 18 лет за взятки и нападение

В Архангельске бывший следователь регионального УМВД осужден на 18 лет колонии строгого режима за взятку в особо крупном размере и посягательство на жизнь сотрудников РУФСБ.
Российская газета 06:31
Шоу-бизнес

Бочкарева лишилась театральной студии из-за скандала с наркотиками

iReactor 01:14
Армия и оружие

Путин заявил об угрозе террористов из Сирии из-за турецкой операции

Президент России Владимир Путин призвал мобилизовать усилия спецслужб СНГ, чтобы предотвратить приход террористов из Сирии на территории других стран.
Коммерсантъ 06:51
Футбол

Сборная Кипра обыграла на выезде Казахстан

Матч в Нур-Султане закончился со счетом 2:1 в пользу гостей. Счет открыли хозяева на 34-й минуте матча усилиями Темирлана Ерланова.
ProstoProSport вчера в 11:52
Авто

Появилась информация о кроссовере Kia Seltos для России

Новый компактный кроссовер KIA Seltos, чьи продажи начнутся в России в 2020 году, приедет к нам в пяти комплектациях с двумя бензиновыми двигателями и двумя коробками передач.
Автоновости дня вчера в 10:36
Политика

Путин предупредил страны о разработке новых ракет

Россия будет работать над созданием ракет средней дальности, так как этот тип оружия уже есть в распоряжении американских военных, заявил президент России Владимир Путин на совете глав государств СНГ в Ашхабаде.
Lenta.ru 07:11
Экономика

Минфин Белоруссии назвал потери от налогового маневра РФ в 2020 году

Налоговый маневр в российской нефтяной отрасли обернется для Белоруссии в 2020 году потерей $400 млн.
REGNUM вчера в 04:20
Здоровье

Раскрыты зарплаты сотрудников онкоцентра Блохина

Директор московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина Иван Стилиди в интервью газете «Известия» рассказал об уровне зарплат сотрудников.
Lenta.ru 09 октября в 20:26
Политика

Путин прибыл в Ашхабад на саммит СНГ

Президент России Владимир Путин прибыл в Ашхабад, где примет участие в заседании совета глав государств СНГ, а также проведет переговоры с лидером Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым.
РИА Новости вчера в 16:16
Шоу-бизнес

Надежда Грановская продемонстрировала идеальную растяжку

Знаменитость продемонстрировала фанатам идеальную растяжку, занимаясь на балетном станке.
Актуальные Новости 06:54
Авто

Эксперты узнали отношение россиян к беспилотным автомобилям

В «Автонете» уверены, что к 2030 году общий объем мирового рынка частных беспилотных автомобилей достигнет 60 миллиардов долларов, и порядка 5% от этой суммы придется на Россию.
Автоновости дня 05:41
Политика

Зеленский признал отсутствие цивилизации в Крыму при украинской власти

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него в Крыму есть квартира, но ремонт он там сделать не успел.
РБК вчера в 22:07
Общество

Синоптики предупредили москвичей о барической «пиле» в выходные

В пятницу и в выходные в Москве ожидаются резки скачки атмосферного давления, так называемая барическая пила, дожди и температура до 12 градусов.
РБК 06:34
Кино

«Джокер» вошел в топ-10 фильмов всех времен по версии IMDb

Фильм "Джокер" Тодда Филлипса попал в десятку лучших картин по версии базы данных IMDb.
Реальное время вчера в 15:00
Происшествия

В Тюменской области уволили агрессивного учителя ОБЖ

Учителя ОБЖ, который нецензурно выражался и бил школьников во время урока в школе поселка Боровский Тюменской области, уволен, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в регионе Андрей Степанов.
РИА Новости 02:06
Происшествия

Контрактник заплатит 25 млн рублей Минобороны РФ за сломанную технику

Военнослужащий-контрактник заплатит около 25 миллионов рублей Министерству обороны РФ за поломку самоходной артиллерийской установки 2С7 "Пион".
ГТРК Ставрополье вчера в 08:24
Общество

Работающих родителей могут лишить пособия по уходу за ребенком

"Если в период работы застрахованного лица на условиях неполного рабочего времени уход за ребенком осуществляет иное лицо, право застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком прекращается", - значится в пояснительной записке к законопроекту.
Газета.Ru 03:22
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное