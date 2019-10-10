Годом ранее было заблокировано 127 телефонных номеров, что в 39 раз меньше, чем сейчас. Как писал News.ru, клиенты Сбербанка стали жертвами продвинутых мошенников, которые звонят с номеров крупнейшей российской кредитной организации и знают многое о клиенте.

Почти в 40 раз выросло в РФ число заблокированных номеров мошенников

Шоу-бизнес Семак повторно женился в Италии Главный тренер "Зенита" Сергей Семак официально женился на своей возлюбленной Анне.

Футбол Путин поддержал создание фонда поддержки спортивных клубов Владимир Путин назвал справедливым создание единого фонда поддержки спонсорами спортивных клубов, сообщает ТАСС.

Здоровье Доктор Мясников перечислил продукты, вызывающие развитие рака Телеведущий и доктор Александр Мясников назвал вызывающие рак продукты. Об этом сообщил портал «Экономика сегодня».

Шоу-бизнес Стас Михайлов призывает молиться за здоровье Анастасии Заворотнюк Стас Михайлов прокомментировал тяжелую ситуацию, в которой оказалась актриса Анастасия Заворотнюк.

Политика Зеленский объяснил, почему не уволил Авакова с поста главы МВД Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-марафоне в четверг объяснил, почему Арсен Аваков остался на посту министра внутренних дел страны.

Происшествия В Ростове задержана сбежавшая в Грузию полковник МВД Экс- начальницу отдела дознания ОП-7 Пролетарского района Наталью Разумную, объявленную в розыск, задержали накануне, об этом сообщает bloknot-rostov.ru.

Политика Украинцев-информаторов Джулиани по делу Байдена арестовали Стало известно об аресте двух иностранных граждан, которые являлись информаторами адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани по делу сына экс-вице-президента США Джо Байдена.

Политика Шедший к Путину шаман возобновит поход в Москву Якутский шаман Александр Габышев, который собирался идти в Москву «изгонять президента России Владимира Путина», заявил о возобновлении похода.

Экономика В России могут ввести запрет на «грязное» пальмовое масло Разрабатываемые изменения могут коснуться производства, переработки и импорта растительных масел, в том числе пальмового.

Экономика ЦБ рассказал о новом способе кражи денег с банковских карт Центральный Банк России выпустил отчет, в котором рассказано о новом способе кражи денег с банковских карт. Об этом сообщает РИА "Новости".

Армия и оружие Турция отправила в бой устаревшие танки Согласно опубликованными в сеть фото, турецкая сторона направила в бой ранние модификации.

Происшествия У готовившего теракт в Крыму россиянина нашли украинский паспорт Задержанный в четверг в Крыму россиянин Олег Приходько, которого подозревают в подготовке взрыва в одном из административных зданий, имеет украинский паспорт.

Политика Зеленский установил рекорд по продолжительности пресс-конференции Президент Украины Владимир Зеленский установил мировой рекорд по продолжительности пресс-конференции.

Армия и оружие Увеличилось количество жертв после обстрела из Сирии по городам Турции 9 октября президент Турции Реджеп Эрдоган объявил, что турецкая сторона начала военную операцию в Сирии.

Авто Lada Vesta с вариатором поступит в продажу до конца 2019 года Точная информация о стоимости и доступных комплектациях "Весты" с автоматической трансмиссией появится в ближайшее время, а уже в конце года новинка поступит в продажу.

Гаджеты Xiaomi оценила недорогой смартфон Redmi Note 8 Pro в 17 990 рублей Младшая версия Redmi Note 8 Pro оценивается в 17 990 рублей, а вариант с 128 ГБ памяти стоит 19 990 рублей, пишет "АСТЕРА"

Происшествия В ДТП под Калугой погибли четыре человека В результате столкновения грузовика Scania и микроавтобуса Mercedes в Калужской области погибли четыре человека, еще шестеро попали в больницу.

Политика Минюст объявил фонд Алексея Навального иностранным агентом Как Минюст мотивировал признание ФБК иноагентом Министерство юстиции России внесло некоммерческую организацию "Фонд борьбы с коррупцией" (ФБК) Алексея Навального в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

Политика Лавров объяснил, зачем Украине саммит «нормандской четверки» Москва не исключает, что Киев инициирует саммит в нормандском формате с целью пересмотра Минских соглашений, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Армия и оружие В США сенаторы предложили ввести санкции против Турции Как сообщил в среду в своем «Twitter» сенатор-демократ от штата Мэриленд Крис Ван Холлен, сенаторы от обеих партий заканчивают разработку законопроекта о санкциях в отношении Турции.

Происшествия В Самаре полковник ФСБ получил 20 лет колонии за мошенничество В четверг Самарский гарнизонный военный суд приговорил к 20 годам колонии строгого режима и штрафу в 90 миллионов 500 тысяч рублей замначальника службы экономической безопасности УФСБ России по региону полковника Сергея Гудованого за мошенничество в особо крупном размере и незаконное хранение оружия и боеприпасов.

Политика В Минкомсвязи выступили против законопроекта о значимых информресурсах Минкомсвязь направила в кабмин проект отзыва правительства РФ на законопроект, ограничивающий иностранное владение значимыми информационными ресурсами РФ на уровне 20%, сообщила начальник отдела регулирования в сфере обработки данных департамента информбезопасности Минкомсвязи Айсалу Бадягина.

Политика Особый статус Донбасса и федерализация не развалят Украину — эксперт Как сообщало ИА REGNUM, ранее Киев подписал минские соглашения, которые предусматривают предоставление Донбассу особого статуса.