Коронавирус

VSE42.RUVSE42.RUПочти восемь тысяч человек заразились коронавирусом в России за сутки

В России за сутки было выявлено 7 933 случая заражения коронавирусом. При этом 44,5% пациентов не имели симптомов. По информации на 1 мая, 7 933 человека заразились COVID-19 за сутки в России.
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Почти восемь тысяч человек заразились коронавирусом в России за сутки

VSE42.RU04:35

За сутки в России выявили почти 8 тыс. зараженных коронавирусом

РБК04:18

Число заражений коронавирусом в России обновило рекорд

АМИТЕЛ03:56
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Политика

Медведев отреагировал на заражение Мишустина коронавирусом

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отреагировал на сообщение о заражении премьер-министра страны Михаила Мишустина коронавирусом.
Lenta.ru 06:24
515
Общество

У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США

В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv вчера в 13:36
1,8K
Общество

Роспотребнадзор предупредил о возможности второй волны коронавируса

«При наступлении прохладной и дождливой погоды, при возвращении на места учёбы или работы наших граждан высока вероятность второй волны заболеваемости в осенний период», — заявили в ведомстве.
RT на русском 06:56
114
Общество

Попова рассказала о процессе снятия ограничений из-за коронавируса

Послабление ограничительных мер, введенных в России из-за коронавируса, начнется с разрешение прогулок по два-три человека, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Известия 01:04
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Здоровье

В Великобритании выяснили, кто чаще умирает от коронавируса

Самая высокая летальность, как выяснили британские исследователи, фиксируется среди чернокожих выходцев из Карибского региона.
Planet Today 03:09
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Политика

Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным

РБК 06:31
3,6K
Спорт

Mafia III стала временно бесплатной на Xbox One и в Steam

Издательство 2K объявило, что боевик в открытом мире Mafia III стал временно бесплатным на Xbox One и в Steam.
Игромания.ру 03:17
Политика

Мишустин сообщил, что у него выявлен коронавирус

Премьер-министр Михаил Мишустин заболел коронавирусом.
Российская газета вчера в 13:08
5,6K
Технологии

Названы преимущества замены масок новым средством от коронавируса

Медики из Университета Айовы считают, что пластиковый аналог имеет массу преимуществ.
Российская газета 01:54
64
Общество

Директор НИИ Склифосовского назвал особенность коронавируса

Особенностью COVID-19 является непредсказуемость состояния зараженного, которое может резко ухудшаться.
ТК Звезда 07:16
1
Общество

СМИ: в Германии отклонят заявку Nord Stream по «Северному потоку – 2»

Основанием для отказа заявке Nord Stream 2 стал тот факт, что для освобождения газопровода из-под действия обновленной газовой директивы требуется, чтобы трубопровод был закончен до мая 2019 года.
РИА Новости 07:45
Политика

Медведев обещает изменения трудового законодательства

Москва, 1 мая 2020, 12:27 — REGNUM Зампред Совбеза Дмитрий Медведев на фоне экономического кризиса из-за коронавируса прогнозирует изменение трудового законодательства, передает корреспондент ИА REGNUM 1 мая.
REGNUM 05:27
Шоу-бизнес

Умер старейший актер Театра им. Вахтангова Евгений Федоров

Евгений Федоров родился 3 марта 1924 года.
ТАСС 05:04
11
Общество

Мурашко заявил о приближении России к рубежу борьбы с коронавирусом

Россия приближается к важнейшему рубежу борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19, заявил глава российского Минздрава Михаил Мурашко.
RT на русском 07:06
55
Здоровье

В Ростовской области зарегистрировано 943 больных коронавирусом

По данным Роспотребнадзора, по состоянию на 10:30 30 апреля в Ростовской области зарегистрировано 79 новых случаев заболевания коронавирусом.
Правительство Ростовской области вчера в 03:42
312
Общество

Что изменится в жизни россиян с мая 2020 года

ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в мае 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС 29 апреля в 17:01
42
Политика

Кремль отрицает возможность ухода Мишустина с поста премьера

В Кремле назвали «ерундой» публикации о том, что Михаил Мишустин может не вернуть себе премьерские полномочия после выздоровления от коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 04:06
1K
Происшествия

В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам

В Новосибирске уволили сотрудницу полиции за то, что она требовала от подчиненных выполнения плана по штрафам за нарушение карантина, сообщили РИА Новости в региональном ГУ МВД.
РИА Новости вчера в 09:02
913
Политика

США хотят не допустить возможности покупки Ираном российского оружия

США сделают все, чтобы продлить оружейное эмбарго в отношении Ирана и не допустить, чтобы Тегеран закупил вооружение у России или Китая, заявил в пятницу госсекретарь Майк Помпео.
РИА Новости вчера в 19:58
30
Финансы

Депозиты граждан продолжили сокращаться в апреле

Депозиты граждан продолжили сокращаться в апреле По данным ЦБ, объем выданных населению кредитов банков в марте продолжил расти и даже обогнал февральские показатели.
Коммерсантъ 29 апреля в 13:45
4
Здоровье

Университет Миннесоты: пандемия COVID-19 может продлиться два года

Пандемия коронавируса может продлиться два года, сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование Центра по изучению инфекционных заболеваний при Университете Миннесоты (США).
Коммерсантъ 06:36
16
Общество

Роспотребнадзор пригрозил ужесточить самоизоляцию после 12 мая

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что если россияне поведут себя безответственно на майских праздниках и начнут нарушать введенный режим самоизоляции, власти будут вынуждены вместо постепенной отмены ограничений, наоборот, ужесточать запреты.
Московский Комсомолец 05:35
172
Общество

Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года

Ранее, 17 апреля, министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство на фоне пандемии коронавируса приняло решение перенести всероссийские проверочные работы в школах на следующий учебный год.
РИА Новости вчера в 19:50
556
Общество

В России спрогнозировали пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам

Москва, 1 мая 2020, 07:58 — REGNUM В российском Центре экономических исследований создали математическую модель, которая позволила спрогнозировать пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам России, сообщил 1 мая эксперт центра Агаси Тавадян.
REGNUM 00:58
190
Общество

Конкуренты Leroy Merlin возмутились продолжением работы ее магазинов

В Leroy Merlin «Ведомостям» пояснили, что их магазины продолжают работу, так как в их ассортименте есть товары, включенные правительством в перечень непродовольственных товаров первой необходимости.
РБК 06:34
14
Здоровье

У врача Кинешемской ЦРБ выявлен коронавирус

У врача Кинешемской ЦРБ в неврологическом отделении выявлен коронавирус, сообщил сегодня на брифинге глава облздрава Артур Фокин.
Ивтелерадио 06:49
28
Политика

Зеленский ищет новую должность для Саакашвили на Украине

Глава президентской фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия сообщил на брифинге, который транслировал телеканал «112», на днях Саакашвили вел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, и они нашли ему подходящую должность.
Gazeta.SPb вчера в 17:05
14
Общество

В России вступил в силу закон о горячем питании для школьников

Москва, 1 мая 2020, 08:39 — REGNUM Сегодня, 1 мая, вступил в силу закон об обеспечении школьников начальных классов горячим питанием, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM 01:39
2
Общество

Глава дагестанского Буйнакска заразился коронавирусом

Глава города Буйнакска Исламудин Нургудаев сообщил, что у него подтвердился коронавирус нового типа.
ТАСС 04:29
3
Политика

О победе объявили рано: у китайских двигателей для истребителей 5-го поколения выявлен серьёзный недостаток

Материалы выходили под лозунгом "Мы сделали это!" Но, как выясняется, о победе в авиационном двигателестроении объявили рано.
Военное обозрение 04:51
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