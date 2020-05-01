В России за сутки было выявлено 7 933 случая заражения коронавирусом. При этом 44,5% пациентов не имели симптомов. По информации на 1 мая, 7 933 человека заразились COVID-19 за сутки в России.

Почти восемь тысяч человек заразились коронавирусом в России за сутки

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