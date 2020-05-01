Коронавирус

VSE42.RUVSE42.RUПочти восемь тысяч человек заразились коронавирусом в России за сутки

В России за сутки было выявлено 7 933 случая заражения коронавирусом. При этом 44,5% пациентов не имели симптомов. По информации на 1 мая, 7 933 человека заразились COVID-19 за сутки в России.
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Почти восемь тысяч человек заразились коронавирусом в России за сутки

VSE42.RU04:35

За сутки в России выявили почти 8 тыс. зараженных коронавирусом

РБК04:18

В России зафиксирован новый рекорд по приросту зараженных

Рамблер04:06

Число заражений коронавирусом в России обновило рекорд

АМИТЕЛ03:56
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Спорт

WADA завершила расследование в отношении 298 российских спортсменов

Эксперты Всемирного антидопингового агентства (WADA) завершили расследование по делу о допинг-пробах 298 российских спортсменов, передает пресс-служба организации.
ФАН вчера в 13:12
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Политика

Песков заявил о максимальном уровне охраны здоровья Путина

Охрана здоровья президента России Владимира Путина осуществляется на максимальном уровне, особенно после заражения коронавирусом нового типа премьер-министра страны Михаила Мишустина, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Газета.Ru 10:09
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Политика

В РПЦ выступили против изображения Сталина в храме Вооруженных сил

Фигура Иосифа Сталина связана с вполне определенными ассоциациями, и его портрета не должно быть в главном храме Вооруженных сил, заявил в эфире радио «Вера» глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
РБК 10:08
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Происшествия

Прокуратура разбирается с продажей земли у братской могилы под Истрой

Подмосковная прокуратура начала проверку информации о продаже в частную собственность земельного участка на месте воинского захоронения в Истре.
Национальная служба новостей 09:51
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова рассказала, как растолстела на самоизоляции

Народные новости 09:16
9
Общество

В Подмосковье ношение масок станет обязательным

В Московской области готовятся ввести систему обязательного ношения специальных масок.
Evo-rus.com вчера в 17:00
3,8K
Общество

Минпросвещения РФ обозначило сроки завершения учебного года

Минпросвещения озвучило рекомендации для регионов, когда следует закончить учебный год.
РИА Новости вчера в 14:27
592
Политика

Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru 09:03
6K
Шоу-бизнес

Солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо умерла после двух лет комы

Сегодня стало известно, что из жизни ушла солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо, которой было 56 лет.
Вокруг ТВ 08:09
45
Общество

Проценко назвал причину для всплеска эпидемии коронавируса

Главврач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко рассказал, при каком условии может случиться всплеск зараженных коронавирусом.
Газета.Ru 07:54
50
Происшествия

Сотрудников Росимущества в Крыму задержали при получении взятки

Фактически, как отмечают следователи, чиновники получили взятку за свои непосредственные обязанности.
Вести.Ru 09:09
16
Футбол

Экс-игрок «Спартака» Ибсон: «В Сибири мы играли в минус 16. Это было безумие, я целый тайм просидел в раздевалке»

Бывший игрок «Спартака» Ибсон вспомнил о том, как красно-белые отправились на выезд в Сибирь, где температура воздуха в день матча составляла 16 градусов мороза.
Sport24.ru 08:55
Технологии

Игру про коронавирус заблокировали в китайском Steam из-за политики

Кстати, Coronavirus Attack - не первая игра в Steam, заблокированная в Китае.
Популярная механика 07:54
1
Общество

Скворцова: Россия почти вышла на плато по коронавирусу

В четверг руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила,ч то Россия в последние недели почти вышла на плато по количеству зараженных новым коронавирусом.
Aobe вчера в 19:59
1,2K
Шоу-бизнес

Влад Топалов расплакался в прямом эфире после травли Регины Тодоренко

Peterburg2.ru 08:44
97
Политика

Премьер Мишустин заразился коронавирусом

Кабинет министров будет работать в штатном режиме, премьер продолжит связываться с членами правительства и Путиным по телефонной и видеосвязи.
Замана 01:18
5,7K
Здоровье

Минздрав рассказал о состоянии детей с коронавирусом в России

Одиннадцать детей, заразившихся коронавирусом, в настоящее время находятся в тяжелом состоянии, за время эпидемии два ребенка скончались, сообщила пресс-служба Минздрава России.
РИА Новости 07:48
580
Общество

«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве

Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета 08:24
329
Общество

На Дожде пройдет марафон-концерт в поддержку медиков

19 апреля прошел онлайн-концерт One World: Together At Home («Единый мир: дома вместе») в поддержку врачей, борющихся с коронавирусной инфекцией.
Дождь 29 апреля в 03:28
4
Политика

Песков опроверг сообщения о возможном уходе Мишустина с поста премьера

Напомним, вчера в ходе видеоконференции Мишустин сообщил президенту, что заразился коронавирусом.
Инфорос 02:08
1K
Шоу-бизнес

Сергей Жигунов отсудил у дважды брошенной им жены квартиру

Поклонники Сергея Жигунова уже несколько дней обсуждают новость о том, что он во второй раз оставил супругу Веру Новикову, с которой прожил без малого три десятка лет.
Passion.ru 02:21
41
Политика

О победе объявили рано: у китайских двигателей для истребителей 5-го поколения выявлен серьёзный недостаток

Материалы выходили под лозунгом "Мы сделали это!" Но, как выясняется, о победе в авиационном двигателестроении объявили рано.
Военное обозрение 04:51
2
Происшествия

В Пермском крае число заразившихся коронавирусом достигло 500 человек

За время эпидемии в Пермском крае коронавирусом заразились 231 мужчина, 134 женщины и 35 детей до 14 лет.
РИА Новости вчера в 05:13
13
Общество

«Почта России» назвала график работы в майские праздники

30 апреля и 8 мая рабочий день почтовых отделений будет сокращен на час.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 09:56
Политика

Медведев обещает изменения трудового законодательства

Москва, 1 мая 2020, 12:27 — REGNUM Зампред Совбеза Дмитрий Медведев на фоне экономического кризиса из-за коронавируса прогнозирует изменение трудового законодательства, передает корреспондент ИА REGNUM 1 мая.
REGNUM 05:27
274
Общество

В Испании задержан экс-депутат Госдумы России

Бывший депутат Государственной думы России, имя которого не называется, был задержан гражданской гвардией Испании, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:47
122
Экономика

Всемирный банк выделил Украине $150 млн для борьбы с коронавирусом

Всемирный банк принял решение выделить Украине $150 млн в рамках помощи в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, сообщило украинское Министерство финансов.
RT на русском 06:42
26
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина сообщила о выписке из больницы

Народную артистку РСФСР Надежду Бабкину выписали из больницы. Об этом сама артистка написала в Instagram.
РБК вчера в 18:55
36
Хоккей

Нападающий «Ак Барса» Галимов подписал контракт со СКА

Форвард Эмиль Галимов, отыгравший прошлый сезон за «Ак Барс», теперь является игроком СКА, передаёт пресс-служба хоккейного клуба в пятницу, 1 мая.
78.ru 08:44
Наука

Выявлена аномальная патология, ведущая к смерти при коронавирусе

Ученые выявили, что большое число заболевших коронавирусом погибает из-за аномального свертывания крови.
РИА Новости 10:07
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Главное