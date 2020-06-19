За минувшие сутки коронавирусную инфекцию в России обнаружили почти у восьми тысяч человек – 7 972, в 83 регионах. Общее число зараженных в стране достигло 569 063, сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Почти восемь тысяч россиян заболели коронавирусом за сутки

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