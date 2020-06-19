Коронавирус

КарелинформКарелинформПочти восемь тысяч россиян заболели коронавирусом за сутки

За минувшие сутки коронавирусную инфекцию в России обнаружили почти у восьми тысяч человек – 7 972, в 83 регионах. Общее число зараженных в стране достигло 569 063, сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.
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Почти восемь тысяч россиян заболели коронавирусом за сутки

Карелинформ19 июня в 03:54

В России за сутки заболели COVID-19 менее восьми тысяч человек

Daily Storm19 июня в 03:45

Почти восемь тысяч заболевших Covid-19 выявлены в России за сутки

Петрозаводск говорит19 июня в 03:38
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Общество

Власти Москвы объяснили возникновение подтоплений

ТАСС вчера в 12:18
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Футбол

«Шахтер» в 13-й раз выиграл чемпионат Украины

ProstoProSport вчера в 14:53
Гаджеты

Huawei выпустит в срок Mate 40 и Mate 40 Pro

Инсайдеры отмечают, что компания попросила поставщиков на время прекратить поставки деталей для флагманов Huawei Mate 40, которые готовят к выпуску.
Evo-rus.com 19 июня в 04:22
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Политика

Госдеп поддержал предложение главы МИД Литвы по ядерному оружию России

Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли согласился с мнением главы МИД Литвы Линаса Линкявичюса, что новое соглашение по контролю над вооружениями должно полностью охватывать ядерные арсеналы России и Китая.
РИА Новости 19 июня в 18:56
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Происшествия

В многоэтажном доме в Дарницком районе Киева произошел взрыв газа

"21 июня в 10:00 в Дарницком районе по улице Григоренко, 41 в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв, по предварительным данным газовоздушной смеси, с последующим обрушением перекрытий 4, 5, 6 и 7 этажей", - говорится в сообщении на сайте спасательного ведомства.
ТАСС 03:59
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Шоу-бизнес

Ефремов отказался посещать могилу матери

Матери актера Михаила Ефремова не стало почти год назад 25 июня. Артист не планирует отпрашиваться из-под ареста для посещения кладбища.
Экономика сегодня 04:21
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Общество

В планетарии рассказали о солнечном затмении 21 июня

Известия вчера в 02:43
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Происшествия

Верзилов из Pussy Riot написал о взломе своей квартиры и исчез

Активист сообщил об этом изданию, после чего исчез. Отмечается, что в 7:16 по московскому времени Верзилов написал: «У меня дверь ломают».
Lenta.ru 05:12
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Происшествия

Убившая сына жительница Астрахани планировала стать губернатором

Жительница Астрахани Галина Морозова, которая была задержана по подозрению в убийстве собственного сына, ранее была членом партии «Справедливая Россия» и собиралась выдвигаться на пост губернатора области.
РБК вчера в 22:13
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Политика

Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2»

У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt.
РБК вчера в 02:38
1,1K
Армия и оружие

Минобороны Японии сообщило об обнаружении неизвестной подводной лодки

Минобороны Японии сообщили об обнаружении неизвестной ранее подводной лодки около берегов страны.
Деловое.ТВ вчера в 03:44
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Игры

Релиз Cyberpunk 2077 опять отложен

Компания CD Projekt RED приняла решение перенести релиз грядущей игры Cyberpunk 2077 с 17 сентября на 19 ноября.
Газета.Ru 18 июня в 15:58
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Экономика

В Воронежской области построят завод по производству телевизоров

Воронежская компания "Синоквант" намерена к 2023 году построить в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Центр" завод жидкокристаллических (ЖК) телевизоров.
ТАСС 19 июня в 07:19
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Армия и оружие

Египет выразил готовность ввести войска в Ливию

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил о готовности Каира самым решительным образом вмешаться в военный конфликт в Ливии, чтобы "защитить безопасность" своего западного соседа.
Газета.Ru 05:17
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Происшествия

Во время авиаперелета в самолете погибли почти 40 щенков

Вести.Ru 04:00
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Единоборства

Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC

Лас-Вегас, США, 21 июня 2020, 07:54 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Александр Волков проиграл американцу Кёртису Блэйдсу на турнире UFC, который прошёл в ночь с 20 на 21 июня в Лас-Вегасе.
REGNUM 00:54
5
Происшествия

Под Калининградом потушили пожар в Центре помощи детям

В Калининградской области в городе Зеленоградске спасатели потушили пожар на чердаке Центра помощи детям «Наш дом».
RT на русском 02:01
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Культура

Актер Добронравов уволился из Театра Сатиры

РЕН ТВ вчера в 10:53
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Шоу-бизнес

Вдова Дмитрия Хворостовского рассказала о его просьбе перед смертью

Вдова Дмитрия Хворостовского рассказала о его просьбе незадолго до смерти.
Shraibikus News вчера в 16:10
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Общество

Еще 86 человек за сутки заболели коронавирусом в Тульской области

Сегодня региональный оперативный штаб по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции сообщил суточную статистику по эпидемиологической ситуации.
Тульские Известия 04:04
677
Общество

В США отказались от названия «эскимо» из-за дискриминации эскимосов

Lenta.ru вчера в 00:18
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Политика

Путин оценил заслуги медиков в снижении смертности от коронавируса

Lenta.ru вчера в 14:30
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Общество

Граждане РФ с длительным трудовым стажем смогут уйти на пенсию раньше срока

Москва, 21 июня 2020, 09:32 — REGNUM Право на дополнительную льготу и выход на пенсию раньше установленного срока получат граждане России, которые имеют длительный трудовой стаж.
REGNUM 02:32
67
Общество

7889 новых случаев коронавируса выявили в России за последние сутки

За последние сутки коронавирус диагностировали у 7889 пациентов в 85 регионах России.
Известия вчера в 03:45
Происшествия

Ещё четверо жителей Алтайского края стали жертвами коронавируса

Как уже сообщало ИА REGNUM, значительный рост новых выявленных носителей коронавируса в Алтайском крае дают вспышки SARS-CoV-2, произошедшие в медицинских и социальных учреждениях.
REGNUM 19 июня в 02:25
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Политика

Венецианская комиссия изучила поправки в Конституцию России

Венецианская комиссия Совета Европы изучила поправки к Конституции России, относительно отношений с Европейским судом по правам человека.
Версия.Инфо 19 июня в 03:46
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Общество

Лукашенко пообещал не допустить возрождения идей нацизма

Lenta.ru 05:30
1
Происшествия

Затопленное Варшавское шоссе в Москве сняли на видео

В соцсетях публикуют видео с Варшавского шоссе в Москве, где из-за ливня подтопило дорогу.
РИА Новости вчера в 10:00
94
Происшествия

Участников массовой драки в Норильске доставили в полицию

Драка произошла на одной из улиц в Норильске, участники конфликта доставлены в отдел полиции, сообщает в воскресенье, 21 июня, ГУ МВД по Красноярскому краю.
Известия 04:10
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Религия

Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия

Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ 19 июня в 13:41
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