Экономика

РИА НовостиРИА Новости«Почти все стоит». Эксперты предрекли украинцам дефицит товаров

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Глава Национальной рады экономического развития Алексей Дорошенко спрогнозировал серьезные проблемы с поставками товаров и продуктов из Китая и значительный рост цен в магазинах. По словам эксперта, проблемы с поставками уже начались.
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Экономика

Почему Россия сократила вложения в госдолг США

Согласно материалам ведомства, в декабре 2019 года общая сумма российских вложений в казначейские ценные бумаги Соединённых Штатов уменьшилась на $1,5 млрд — до $9,97 млрд.
RT на русском 19 февраля в 08:00
Авто

Автоэксперт раскритиковал идею повышать налоги на старые автомобили

NEWS.ru сообщал, что Минпромторг выступает за повышение базовой ставки транспортного налога для старых автомобилей с 1 января 2021 года.
News.ru вчера в 09:15
Технологии

Врачи назвали 6 продуктов, которые могут спровоцировать артрит и рак

Специалисты назвали 6 продуктов, которые следует исключить из рациона, чтобы снизить риск развития артрита и рака.
Shraibikus News 03:17
Игры

Взломы и погони: The Dust представила Car Thief Simulator

В сентябре прошлого года польская компания The Dust объявила, что работает над новым проектом.
Игромания.ру 07:14
Общество

В МВД Украины рассказали о ситуации в Новых Санжарах

Ситуация в Новых Санжарах, где местные жители не хотят пускать на территорию посёлка эвакуированных из Китая украинцев, в настоящее время спокойная.
News.ru 07:25
Общество

Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Италии

Первый случай летального исхода, вызванного коронавирусом нового типа, зафиксирован в Италии, сообщает газета Il Corriere della Sera.
Газета.Ru вчера в 18:30
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Скандал в биатлоне: зачем Касперович подставил Логинова

Дыхание перехватило утром у многих. Александр Касперович жестко подставил Александра Логинова.
Московский Комсомолец 08:22
Кино

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Продлившуюся четыре недели победную серию криминальной комедии «Ограбление века» прервал в Аргентине «Соник в кино».
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«За новыми горизонтами. Первый полет к Плутону»

Оба обнаруженных Шоуолтером спутника были гораздо тусклее Никты и Гидры и, видимо, имели меньшие размеры, что заставило многих членов научной команды предположить, что могут быть спутники еще мельче, которые только и ждут, чтобы «Новые горизонты» нашли их, когда окажутся ближе.
N+1 20 февраля в 07:49
Политика

Эрдоган назвал Путину условие урегулирования в Идлибе

Телефонный диалог состоялся между президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
News-24.ru 07:13
Политика

Эрдоган заявил, что Турция будет действовать в Сирии более решительно

Анкара намерена предпринять более решительные действия в Сирии.
ТАСС 08:26
Происшествия

Судно Diamond Princess в Японии в среду покинут двое россиян

РИА Новости 18 февраля в 21:52
Армия и оружие

Появилось видео инцидента с бронемашинами США и России в Сирии

Известия 19 февраля в 22:57
Происшествия

Прохожие у гаражей нашли жестоко избитую и изнасилованную 15-летнюю школьницу

В Днепре прохожие случайно нашли у гаражей жестоко избитую и изнасилованную школьницу.
Регион online 07:38
Космос

Источник назвал дату запуска британских спутников OneWeb с Байконура

РИА Новости 20 февраля в 20:08
Политика

Кравчук прокомментировал заявление о снижении пенсий на Украине

Первый президент Украины Леонид Кравчук в беседе с "НСН" не поверил словам заместителя министра социальной политики Натальи Ненюченко о том, что на Украине в будущем могут снизиться пенсии.
РИА Новости 04:39
Футбол

«Спартак» разгромил «Пахтакор» в контрольном матче

Московский «Спартак» одержал разгромную победу над ташкентским «Пахтакором» в контрольном матче.
RT на русском 08:11
Кино

Крики и ярость: в Сети появилось видео со съемок фильма «Веном 2»

Телепрограмма 20 февраля в 05:15
Культура

Шнуров пообещал спеть песню про выборы, когда станет кандидатом

Газета.Ru 08:30
Политика

Американцы при эвакуации из Уханя ориентировались на российский флаг

Российские дипломаты, организовавшие в охваченном вспышкой коронавируса китайском Ухане эвакуацию соотечественников, установили в аэропорту флаг России, чтобы граждане могли сразу найти нужную стойку регистрации.
Взгляд.ру 03:48
Авто

В Санкт-Петербурге выросли продажи авто с пробегом

За указанное время в Северной столице на 9,5% вырос объём перепродаж иномарок (с 7805 до 8549 шт.) и на 2,4% сократилось число перепроданных российских машин (с 804 до 785 шт.).
CarsWeek.ru 03:10
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Британские СМИ рассказали об «иронии» Brexit

Газета The Times рассказала об «иронии судьбы», связанной с этими документами.
Взгляд.ру 06:44
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У граждан Ирана в Тбилиси коронавирус не обнаружили

У трех граждан Ирана, которые были помещены в Тбилисский центр инфекционных патологий, СПИДа и клинической иммунологии, диагноз коронавируса не подтвердился.
REGNUM 08:11
Армия и оружие

Украинские военные заявили об атаке у линии соприкосновения в Донбассе

Lenta.ru 06:10
Футбол

Гендиректор «Сочи» отметил профессионализм Кокорина

О переходе Кокорина из санкт-петербургского "Зенита" в "Сочи" официально было объявлено 17 февраля.
РИА Новости 06:45
Культура

Новый телепроект «Вассалям» на БСТ побил рейтинги федеральных каналов

Вечернее телевизионное шоу «Вассалям», впервые вышедшее в эфир телеканала БСТ в пятницу 21 февраля, стало самым рейтинговым телесобытием дня.
Business FM Уфа 01:05
Биатлон

Американская биатлонистка Эган поддержала Логинова, обвиняемого соперниками в допинге

Американка Клэр Эган, которая является главой комиссии спортсменов Международного союза биатлонистов (IBU), выразила поддержку россиянину Александру Логинову.
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Общество

Принц Гарри и Меган Маркл не смогут использовать бренд SussexRoyal

Ранее сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл официально прекратят выполнять свои королевские обязанности 1 апреля.
Газета.Ru вчера в 23:17
Футбол

«Наполи» одержал волевую победу в матче с «Брешией»

Чемпионат вчера в 16:38
Футбол

Президент «Аталанты» хочет продлить контракт с Гасперини

Президент «Аталанты» Антонио Перкасси сообщил, что обсудит новый контракт с главным тренером Джан Пьеро Гасперини.
Спорт-Экспресс 06:53
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