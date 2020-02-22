Экономика
РИА Новости«Почти все стоит». Эксперты предрекли украинцам дефицит товаров
Глава Национальной рады экономического развития Алексей Дорошенко спрогнозировал серьезные проблемы с поставками товаров и продуктов из Китая и значительный рост цен в магазинах. По словам эксперта, проблемы с поставками уже начались.
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Экономика
Почему Россия сократила вложения в госдолг США
Согласно материалам ведомства, в декабре 2019 года общая сумма российских вложений в казначейские ценные бумаги Соединённых Штатов уменьшилась на $1,5 млрд — до $9,97 млрд.
Авто
Автоэксперт раскритиковал идею повышать налоги на старые автомобили
NEWS.ru сообщал, что Минпромторг выступает за повышение базовой ставки транспортного налога для старых автомобилей с 1 января 2021 года.
Технологии
Врачи назвали 6 продуктов, которые могут спровоцировать артрит и рак
Специалисты назвали 6 продуктов, которые следует исключить из рациона, чтобы снизить риск развития артрита и рака.
Игры
Взломы и погони: The Dust представила Car Thief Simulator
В сентябре прошлого года польская компания The Dust объявила, что работает над новым проектом.
Общество
В МВД Украины рассказали о ситуации в Новых Санжарах
Ситуация в Новых Санжарах, где местные жители не хотят пускать на территорию посёлка эвакуированных из Китая украинцев, в настоящее время спокойная.
Общество
Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Италии
Первый случай летального исхода, вызванного коронавирусом нового типа, зафиксирован в Италии, сообщает газета Il Corriere della Sera.
Биатлон
Скандал в биатлоне: зачем Касперович подставил Логинова
Дыхание перехватило утром у многих. Александр Касперович жестко подставил Александра Логинова.
Кино
Аргентина: Обзор кассовых сборов за уик-энд 13 - 16 февраля, 2020
Продлившуюся четыре недели победную серию криминальной комедии «Ограбление века» прервал в Аргентине «Соник в кино».
Космос
«За новыми горизонтами. Первый полет к Плутону»
Оба обнаруженных Шоуолтером спутника были гораздо тусклее Никты и Гидры и, видимо, имели меньшие размеры, что заставило многих членов научной команды предположить, что могут быть спутники еще мельче, которые только и ждут, чтобы «Новые горизонты» нашли их, когда окажутся ближе.
Политика
Эрдоган назвал Путину условие урегулирования в Идлибе
Телефонный диалог состоялся между президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Политика
Эрдоган заявил, что Турция будет действовать в Сирии более решительно
Анкара намерена предпринять более решительные действия в Сирии.
Происшествия
Судно Diamond Princess в Японии в среду покинут двое россиян
Армия и оружие
Появилось видео инцидента с бронемашинами США и России в Сирии
Происшествия
Прохожие у гаражей нашли жестоко избитую и изнасилованную 15-летнюю школьницу
В Днепре прохожие случайно нашли у гаражей жестоко избитую и изнасилованную школьницу.
Космос
Источник назвал дату запуска британских спутников OneWeb с Байконура
Политика
Кравчук прокомментировал заявление о снижении пенсий на Украине
Первый президент Украины Леонид Кравчук в беседе с "НСН" не поверил словам заместителя министра социальной политики Натальи Ненюченко о том, что на Украине в будущем могут снизиться пенсии.
Футбол
«Спартак» разгромил «Пахтакор» в контрольном матче
Московский «Спартак» одержал разгромную победу над ташкентским «Пахтакором» в контрольном матче.
Кино
Крики и ярость: в Сети появилось видео со съемок фильма «Веном 2»
Политика
Американцы при эвакуации из Уханя ориентировались на российский флаг
Российские дипломаты, организовавшие в охваченном вспышкой коронавируса китайском Ухане эвакуацию соотечественников, установили в аэропорту флаг России, чтобы граждане могли сразу найти нужную стойку регистрации.
Авто
В Санкт-Петербурге выросли продажи авто с пробегом
За указанное время в Северной столице на 9,5% вырос объём перепродаж иномарок (с 7805 до 8549 шт.) и на 2,4% сократилось число перепроданных российских машин (с 804 до 785 шт.).
Общество
Британские СМИ рассказали об «иронии» Brexit
Газета The Times рассказала об «иронии судьбы», связанной с этими документами.
Здоровье
У граждан Ирана в Тбилиси коронавирус не обнаружили
У трех граждан Ирана, которые были помещены в Тбилисский центр инфекционных патологий, СПИДа и клинической иммунологии, диагноз коронавируса не подтвердился.
Футбол
Гендиректор «Сочи» отметил профессионализм Кокорина
О переходе Кокорина из санкт-петербургского "Зенита" в "Сочи" официально было объявлено 17 февраля.
Культура
Новый телепроект «Вассалям» на БСТ побил рейтинги федеральных каналов
Вечернее телевизионное шоу «Вассалям», впервые вышедшее в эфир телеканала БСТ в пятницу 21 февраля, стало самым рейтинговым телесобытием дня.
Биатлон
Американская биатлонистка Эган поддержала Логинова, обвиняемого соперниками в допинге
Американка Клэр Эган, которая является главой комиссии спортсменов Международного союза биатлонистов (IBU), выразила поддержку россиянину Александру Логинову.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл не смогут использовать бренд SussexRoyal
Ранее сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл официально прекратят выполнять свои королевские обязанности 1 апреля.
Футбол
«Наполи» одержал волевую победу в матче с «Брешией»
Футбол
Президент «Аталанты» хочет продлить контракт с Гасперини
Президент «Аталанты» Антонио Перкасси сообщил, что обсудит новый контракт с главным тренером Джан Пьеро Гасперини.