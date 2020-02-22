Экономика

РИА НовостиРИА Новости«Почти все стоит». Эксперты предрекли украинцам дефицит товаров

Глава Национальной рады экономического развития Алексей Дорошенко спрогнозировал серьезные проблемы с поставками на Украину товаров и продуктов из Китая и значительный рост цен в магазинах. По словам эксперта, проблемы с поставками уже начались.
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Украинские экономисты прогнозируют дефицит товаров на Украине из-за коронавируса в Китае

ТАСС13:14

Полки магазинов на Украине пустеют из-за коронавируса

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Эксперты спрогнозировали дефицит товаров на Украине из-за коронавируса

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Эксперты предрекли украинцам дефицит товаров

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Украинские эксперты предрекли проблемы с поставками продуктов из Китая из-за коронавируса

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Эксперт предсказал Украине продуктовый дефицит

Газета.Ru13:04

«Почти все стоит». Эксперты предрекли украинцам дефицит товаров

РИА Новости08:03
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Политика

В МИД России оценили решение суда в Гааге по претензиям Украины

Как указали в МИД, Москва удовлетворена тем, что решение учитывает ключевой аргумент России — «за этим иском на самом деле стоит попытка доказать несуществующий суверенитет Украины над Крымом».
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Власти Украины предупредили о снижении пенсий

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Футболисты киевского «Динамо» обыграли «Ворсклу» в чемпионате Украины

РИА Новости 12:04
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Посольство сообщило результаты обыска у российских биатлонистов

Первичные результаты обысков у представителей российской сборной по биатлону говорят об отсутствии улик, свидетельствующих об использовании ими допинга, говорится в сообщении российского посольства в Риме.
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Происшествия

Бизнесмен покончил с собой в доме экс-главы украинского МИДа

В частном доме бывшего главы МИД Украины Леонида Кожары было найдено тело мужчины. Об этом сообщил в субботу, 22 февраля, телеканал РЕН ТВ.
Известия 12:14
Общество

В Индии нашли огромное месторождение золота

В индийском штате Уттар-Прадеш обнаружили огромное месторождение золота, запас которого оценили в три тысячи тонн.
Lenta.ru 11:02
Политика

Трамп не захотел видеть в США зараженных коронавирусом американцев

Президент США Дональд Трамп возмутился решением советников разрешить зараженным коронавирусом американцам вернуться в страну.
Lenta.ru 08:26
Происшествия

На Украине пенсионерка ожила через десять часов после смерти

РИА Новости 08:45
Общество

В Китае из-за коронавируса продажи авто рухнули на 92%

RuNews24.ru вчера в 23:40
Политика

В СНБО заявили о профессиональных подстрекателях в Новых Санжарах

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что во время беспорядков в Новых Санжарах в посёлке были замечены профессиональные подстрекатели.
RT на русском 09:26
Политика

Зеленский принял отставку главы Тернопольской области после протестов

"В связи с ситуацией, возникшей на Тернопольщине при эвакуации из Китая граждан Украины, и неудовлетворительной работой облгосадминистрации по информированию населения об эпидемиологической безопасности президент Украины принял заявление Игоря Сопеля об отставке с занимаемой должности по собственному желанию", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте главы государства.
Газета.Ru 11:43
Общество

Аваков: у эвакуировавшего украинцев водителя поднялась температура

Водители автобусов, которые эвакуировали вернувшихся из Китая украинцев, также находятся на карантине.
РИА Новости 07:20
Происшествия

Часть конструкций упала с башни «Москва-Сити»

Часть конструкций упала с башни "Око" комплекса "Москва-Сити", сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы столицы.
Газета.Ru вчера в 17:30
Общество

23 февраля в Рязани ожидается ухудшение погодных условий

Синоптики регионального Гидрометцентра проинформировали жителей Рязанской области об ухудшении погодных условий 23 февраля.
RuNews24.ru 11:16
Армия и оружие

Российские истребители Су-24 нанесли удар по террористам в Сирии

В четверг, 20 февраля, стало известно о том, что российские истребители Су-24 нанесли удар по террористам в Сирии.
Деловое.ТВ 20 февраля в 09:35
Происшествия

В Калмыкии погибли пять человек в результате ДТП

Пять человек погибли в результате ДТП с двумя легковыми автомобилями в Калмыкии, еще двое пострадали.
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Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова поскользнулась на платье

На кадрах балерина стоит на фотофоне в вечернем бархатном платье в пол с высоким разрезом до бедра.
VSE42.RU 20 февраля в 21:40
Биатлон

Украинские биатлонистки рассказали о командном духе в сборной

News.ru 07:59
Происшествия

На Украине бойкотируют добычу сланцевого газа

Жители города Мерефа Харьковской области вышли на акцию протеста против добычи сланцевого газа.
Новостной фронт 07:16
Общество

Москвичей предупредили о возвращении зимы

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал о возвращении зимней погоды в московский регион, передает RT.
Газета.Ru 10:08
Политика

США обвинили Россию в дезинформации по коронавирусу

Россия якобы ведет в социальных сетях координированную кампанию по дезинформации о коронавирусе, сообщает 22 февраля AFP со ссылкой на источник в Госдепе США.
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Общество

Снявшимся в порноклипе солиста Rammstein россиянкам посыпались угрозы

Россиянкам, снявшимся в порноклипе нового музыкального проекта солиста Rammstein и Lindemann Тилля Линдеманна, начали поступать угрозы.
Lenta.ru 19 февраля в 21:54
Политика

Помощник главы МВД Ирина Волк получила звание генерал-майора

РИА Новости вчера в 03:18
Общество

В Одессе вандалы осквернили мемориал в честь освобождения города

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Армия и оружие

Каратели четыре раза обстреляли республики Донбасса

Украинские оккупационные войска за прошедшие сутки четыре раза открывали огонь по районам Луганской и Донецкой народных республик.
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Шоу-бизнес

Новое видео Насти Каменских и Потапа возмутило поклонников

Другие просто отметили юмор на видео. А кое-то остался крайне недоволен и возмущённо заявил, что у пары "поехала крыша".
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Общество

Совфед предложил ввести штрафы за борщевик для всех россиян

Совет Федерации предложил дополнить Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) нормой о взимании штрафов за непринятие мер по борьбе с борщевиком и другими вредными растениями на личных дачных и приусадебных участках.
РБК вчера в 05:39
Общество

В Китае назвали сроки инкубационного периода коронавируса

Симптомы коронавируса проявились у жителя района Шэньнунцзя (провинция Хубэй в Китае) только через 27 дней, сообщает газета People's Daily со ссылкой на местные власти.
РИА Новости 02:10
Армия и оружие

США сымитировали на учениях ядерный удар по России

В ходе учений был сымитирован вариант, при котором США отвечают ядерным ударом против России.
BFM.ru 03:17
Политика

Киев отреагировал на слова Путина об объединении усилий двух стран

Офис украинского президента Владимира Зеленского после слов российского лидера Владимира Путина о потенциале Украины и России как "глобального конкурента в Европе" заявил, что отношения этих стран не могут определяться "геополитическими амбициями" лидеров, сообщает издание Washington Examiner.
РИА Новости 05:42
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