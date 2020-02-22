Экономика

РИА НовостиРИА Новости«Почти все стоит». Эксперты предрекли украинцам дефицит товаров

Глава Национальной рады экономического развития Алексей Дорошенко спрогнозировал серьезные проблемы с поставками на Украину товаров и продуктов из Китая и значительный рост цен в магазинах. По словам эксперта, проблемы с поставками уже начались.
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Полки магазинов на Украине пустеют из-за коронавируса

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Эксперт предсказал Украине продуктовый дефицит

Газета.Ru13:04

Эксперты спрогнозировали дефицит товаров на Украине из-за коронавируса

ФАН08:43

Эксперты предрекли украинцам дефицит товаров

News.ru09:27

Украинские эксперты предрекли проблемы с поставками продуктов из Китая из-за коронавируса

Экономика сегодня09:11

На Украине предрекли дефицит товаров

Деловое.ТВ09:35

«Почти все стоит». Эксперты предрекли украинцам дефицит товаров

РИА Новости08:03
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В СНБО заявили о профессиональных подстрекателях в Новых Санжарах

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что во время беспорядков в Новых Санжарах в посёлке были замечены профессиональные подстрекатели.
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Полиция Италии провела обыски в номерах российских биатлонистов

Утром 22 февраля в отеле сборной России по биатлону в итальянском Антхольце прошли обыски.
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Власти Украины предупредили о снижении пенсий

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TSMC начала активную борьбу за рынок силовой электроники

Вступая в борьбу за рынок полупроводниковых продуктов на основе нитрида галлия (GaN), компания TSMC пытается расширить свой ассортимент.
МонаВиста 10:29
Общество

В Китае назвали сроки инкубационного периода коронавируса

Симптомы коронавируса проявились у жителя района Шэньнунцзя (провинция Хубэй в Китае) только через 27 дней, сообщает газета People's Daily со ссылкой на местные власти.
РИА Новости 02:10
Армия и оружие

Украинские военные заявили об атаке у линии соприкосновения в Донбассе

Lenta.ru 06:10
Общество

В Индии нашли огромное месторождение золота

В индийском штате Уттар-Прадеш обнаружили огромное месторождение золота, запас которого оценили в три тысячи тонн.
Lenta.ru 11:02
Общество

В Италии число зараженных коронавирусом превысило 50 человек

Число зараженных коронавирусом COVID-19 в Италии в субботу превысило 50 человек, сообщил на пресс-конференции в Милане президент североитальянской области Ломбардия Аттилио Фонтана.
РИА Новости 10:04
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К 30 годам большинство мужчин уже женаты, средний возраст вступления в брак составляет 27,5 года.
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Уайлдер показал шуточное видео про их взвешивание с Фьюри

Американский чемпион мира по версии WBC Деонтей Уайлдер показал видео того, что будет, если он и его соперник, британо-ирландский экс-чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Тайсон Фьюри, снова встретятся на процедуре взвешивания.
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В Челябинске в массовой драке убили подростка

Газета.Ru 09:20
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США обвинили Россию в дезинформации по коронавирусу

Россия якобы ведет в социальных сетях координированную кампанию по дезинформации о коронавирусе, сообщает 22 февраля AFP со ссылкой на источник в Госдепе США.
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Кино

Появились первые фото Роберта Паттинсона со съемок «Бэтмена»

Пользователи Twitter выложили первые фотографии актера Роберта Паттинсона в костюме Бэтмена со съемок фильма об этом супергерое в Лондоне.
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23 февраля в Рязани ожидается ухудшение погодных условий

Синоптики регионального Гидрометцентра проинформировали жителей Рязанской области об ухудшении погодных условий 23 февраля.
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Происшествия

Родителей, ставивших ребенка коленями на гречку, отправят в колонию

В Омске суд вынес приговор мужчине, который наказывал пасынка, ставя его коленями на гречку.
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Энергетика

WSJ: Саудовская Аравия может выйти из нефтяного союза с Россией

Саудовская Аравия рассматривает вариант выхода из четырехлетнего союза с Россией по добыче нефти в связи с ослаблением мирового спроса, которое случилось из-за вспышки коронавируса нового типа в Китае.
Газета.Ru вчера в 10:57
Происшествия

На Украине пенсионерка ожила через десять часов после смерти

РИА Новости 08:45
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Покер Месси принес «Барселоне» разгромную победу над «Эйбаром»

РИА Новости 12:25
Здоровье

Названы 6 продуктов, которые могут стать причиной артрита и рака

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Shraibikus News, от шести продуктов желательно отказаться для снижения риска развития артрита и рака.
ToDay News Ufa 07:55
Происшествия

Бизнесмен покончил с собой в доме экс-главы украинского МИДа

В частном доме бывшего главы МИД Украины Леонида Кожары было найдено тело мужчины. Об этом сообщил в субботу, 22 февраля, телеканал РЕН ТВ.
Известия 12:14
Здоровье

Медики дали рекомендации по снижению риска развития рака печени

Рак печени является распространенным заболеванием. Определенные рекомендации позволяют снизить существующий риск.
ToDay News Ufa вчера в 14:24
Армия и оружие

Американцы вновь пытались блокировать российских военных в Сирии

В Сети опубликовано видео, снятое в сирийской провинции Хасеке, на котором, по утверждению автора ролика, запечатлены подразделения американских войск, блокирующих путь российскому военной полиции в направлении населенного пункта Амуда.
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Названы страхи россиян в случае ухода Путина

Эксперты назвали главные страхи граждан России в случае ухода Владимира Путина с поста президента страны.
9111.ru вчера в 04:06
Армия и оружие

Сербия получила первую партию российских комплексов «Панцирь-С1»

Белград получил первые российские зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1", сообщил глава Минобороны Сербии Александр Вулин.
РИА Новости 10:25
Политика

Эрдоган запланировал встречу с Путиным, Макроном и Меркель по Идлибу

Президент Турции Реджеп Эрдоган намерен обсудить ситуацию в провинции Идлиб с коллегами из России и Франции Владимиром Путиным и Эмманюэлем Макроном, а также с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
Московский Комсомолец 11:45
Космос

Космический парусник LightSail 2 прислал на Землю новые «селфи»

Что происходит вчера в 05:16
Происшествия

Мурманский подросток избил и закопал в снегу ребенка

Решив, что мальчик мертв, подозреваемый закопал его в снегу.
Российская газета 03:57
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В Петербурге арестовали сбежавшего из суда подозреваемого в убийстве

Невский районный суд Санкт-Петербурга арестовал сбежавшего из-под стражи, но потом найденного Алексея Толчина, подозреваемого в убийстве матери, сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.
РИА Новости 09:57
Футбол

Артем Дзюба получил травму в матче с минским «Динамо»

Спорт день за днем 12:31
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