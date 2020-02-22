Экономика
РИА Новости«Почти все стоит». Эксперты предрекли украинцам дефицит товаров
Глава Национальной рады экономического развития Алексей Дорошенко спрогнозировал серьезные проблемы с поставками на Украину товаров и продуктов из Китая и значительный рост цен в магазинах. По словам эксперта, проблемы с поставками уже начались.
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Политика
В СНБО заявили о профессиональных подстрекателях в Новых Санжарах
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что во время беспорядков в Новых Санжарах в посёлке были замечены профессиональные подстрекатели.
Биатлон
Полиция Италии провела обыски в номерах российских биатлонистов
Утром 22 февраля в отеле сборной России по биатлону в итальянском Антхольце прошли обыски.
Общество
Власти Украины предупредили о снижении пенсий
Гаджеты
TSMC начала активную борьбу за рынок силовой электроники
Вступая в борьбу за рынок полупроводниковых продуктов на основе нитрида галлия (GaN), компания TSMC пытается расширить свой ассортимент.
Общество
В Китае назвали сроки инкубационного периода коронавируса
Симптомы коронавируса проявились у жителя района Шэньнунцзя (провинция Хубэй в Китае) только через 27 дней, сообщает газета People's Daily со ссылкой на местные власти.
Общество
В Индии нашли огромное месторождение золота
В индийском штате Уттар-Прадеш обнаружили огромное месторождение золота, запас которого оценили в три тысячи тонн.
Общество
В Италии число зараженных коронавирусом превысило 50 человек
Число зараженных коронавирусом COVID-19 в Италии в субботу превысило 50 человек, сообщил на пресс-конференции в Милане президент североитальянской области Ломбардия Аттилио Фонтана.
Общество
Росстат назвал главные жизненные цели российских мужчин
К 30 годам большинство мужчин уже женаты, средний возраст вступления в брак составляет 27,5 года.
Единоборства
Уайлдер показал шуточное видео про их взвешивание с Фьюри
Американский чемпион мира по версии WBC Деонтей Уайлдер показал видео того, что будет, если он и его соперник, британо-ирландский экс-чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Тайсон Фьюри, снова встретятся на процедуре взвешивания.
Происшествия
В Челябинске в массовой драке убили подростка
Политика
США обвинили Россию в дезинформации по коронавирусу
Россия якобы ведет в социальных сетях координированную кампанию по дезинформации о коронавирусе, сообщает 22 февраля AFP со ссылкой на источник в Госдепе США.
Кино
Появились первые фото Роберта Паттинсона со съемок «Бэтмена»
Пользователи Twitter выложили первые фотографии актера Роберта Паттинсона в костюме Бэтмена со съемок фильма об этом супергерое в Лондоне.
Общество
23 февраля в Рязани ожидается ухудшение погодных условий
Синоптики регионального Гидрометцентра проинформировали жителей Рязанской области об ухудшении погодных условий 23 февраля.
Происшествия
Родителей, ставивших ребенка коленями на гречку, отправят в колонию
В Омске суд вынес приговор мужчине, который наказывал пасынка, ставя его коленями на гречку.
Энергетика
WSJ: Саудовская Аравия может выйти из нефтяного союза с Россией
Саудовская Аравия рассматривает вариант выхода из четырехлетнего союза с Россией по добыче нефти в связи с ослаблением мирового спроса, которое случилось из-за вспышки коронавируса нового типа в Китае.
Футбол
Покер Месси принес «Барселоне» разгромную победу над «Эйбаром»
Здоровье
Названы 6 продуктов, которые могут стать причиной артрита и рака
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Shraibikus News, от шести продуктов желательно отказаться для снижения риска развития артрита и рака.
Происшествия
Бизнесмен покончил с собой в доме экс-главы украинского МИДа
В частном доме бывшего главы МИД Украины Леонида Кожары было найдено тело мужчины. Об этом сообщил в субботу, 22 февраля, телеканал РЕН ТВ.
Здоровье
Медики дали рекомендации по снижению риска развития рака печени
Рак печени является распространенным заболеванием. Определенные рекомендации позволяют снизить существующий риск.
Армия и оружие
Американцы вновь пытались блокировать российских военных в Сирии
В Сети опубликовано видео, снятое в сирийской провинции Хасеке, на котором, по утверждению автора ролика, запечатлены подразделения американских войск, блокирующих путь российскому военной полиции в направлении населенного пункта Амуда.
Политика
Названы страхи россиян в случае ухода Путина
Эксперты назвали главные страхи граждан России в случае ухода Владимира Путина с поста президента страны.
Армия и оружие
Сербия получила первую партию российских комплексов «Панцирь-С1»
Белград получил первые российские зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1", сообщил глава Минобороны Сербии Александр Вулин.
Политика
Эрдоган запланировал встречу с Путиным, Макроном и Меркель по Идлибу
Президент Турции Реджеп Эрдоган намерен обсудить ситуацию в провинции Идлиб с коллегами из России и Франции Владимиром Путиным и Эмманюэлем Макроном, а также с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
Космос
Космический парусник LightSail 2 прислал на Землю новые «селфи»
Происшествия
Мурманский подросток избил и закопал в снегу ребенка
Решив, что мальчик мертв, подозреваемый закопал его в снегу.
Происшествия
В Петербурге арестовали сбежавшего из суда подозреваемого в убийстве
Невский районный суд Санкт-Петербурга арестовал сбежавшего из-под стражи, но потом найденного Алексея Толчина, подозреваемого в убийстве матери, сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.
Футбол