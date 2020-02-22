Экономика

РИА НовостиРИА Новости«Почти все стоит». Эксперты предрекли украинцам дефицит товаров

Глава Национальной рады экономического развития Алексей Дорошенко спрогнозировал серьезные проблемы с поставками на Украину товаров и продуктов из Китая и значительный рост цен в магазинах. По словам эксперта, проблемы с поставками уже начались.
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Почти все стоит: На Украине прогнозируют дефицит товаров

МонаВиста11:20

На Украине предрекли дефицит товаров

Деловое.ТВ09:35

Украинские эксперты предрекли проблемы с поставками продуктов из Китая из-за коронавируса

Экономика сегодня09:11

Эксперты предрекли украинцам дефицит товаров

News.ru09:27

Эксперты спрогнозировали дефицит товаров на Украине из-за коронавируса

ФАН08:43

«Почти все стоит». Эксперты предрекли украинцам дефицит товаров

РИА Новости08:03
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Общество

Секретарь СНБО заявил о профессиональных провокаторах в Новых Санжарах

Во время протестов против размещения эвакуированных из КНР в Новых Санжарах (Украина) в толпе действовали профессиональные подстрекатели.
Известия 10:03
Политика

Трамп прокомментировал сообщения о поддержке Россией Сандерса

Демократы используют слухи о "поддержке Россией" кандидата на номинацию от Демократической партии США Берни Сандерса, чтобы дискредитировать его и не допустить его участия в президентской гонке, заявил президент США Дональд Трамп.
РИА Новости 00:39
Экономика

МВФ прогнозирует снижение роста экономики Китая из-за коронавируса

По последним данным, в КНР погибли 2345 человек, выздоровели более 20 тысяч, число заразившихся за все время распространения вируса приблизилось к 76,5 тысячам.
Говорит Москва 10:18
Биатлон

Биатлонист Логинов рассказал об обысках на ЧМ в Италии

Обыски проводились в номерах и автомобилях Логинова, Гараничева и их тренера Александра Касперовича.
Известия 02:56
Армия и оружие

Сирия пригрозила сбивать самолеты, нарушающие границу страны

РИА Новости 09:49
Политика

Великобритания намерена вернуть паспорта старого образца

Новые паспорта будут выполнены в старом сине-золотом дизайне, как и до 1988 года.
News.ru 09:25
Происшествия

В Омске осуждены родители ребёнка с вросшей в колени гречкой

Установлено, что в своей квартире в Омске и на даче в пригороде Казаков с апреля по май 2019 года за малейшие незначительные провинности не менее шести раз ставил восьмилетнего пасынка коленями на гречневую крупу.
REGNUM вчера в 09:41
Политика

Кравчук назвал заявление о снижении пенсий на Украине фейком

Кравчук добавил, что возможное снижение пенсий в стране станет для властей Украины «очень серьезным вызовом».
REGNUM 11:07
Экономика

Лукашенко рассказал о предложении Путина выплатить Белоруссии $300 млн

Ведомости вчера в 04:31
Хоккей

Панарин набрал больше 80 очков в третьем сезоне НХЛ подряд

Играя с «Каролиной Харрикейнз», форвард забил шайбу в ворота соперника и выполнил результативную передачу, таким образом, набрав два очка.
КМВ Новости вчера в 23:35
Политика

Китайцев шокировал прием на Украине эвакуированных граждан

Полная античеловеческая вакханалия, которую устроили вчера жители городка Новые Санжары эвакуированным из Уханя украинским и иностранным гражданам, привела в полный шок китайцев.
Утро.ru вчера в 14:07
Спорт

Россия обыграла Португалию на чемпионате Европы по регби

Сборная России по регби обыграла команду Португалии со счетом 19:18 на чемпионате Европы по регби.
Metaratings 11:28
Биатлон

Украинские биатлонистки рассказали о командном духе в сборной

News.ru 07:59
Общество

В Италии число зараженных коронавирусом превысило 50 человек

Число зараженных коронавирусом COVID-19 в Италии в субботу превысило 50 человек, сообщил на пресс-конференции в Милане президент североитальянской области Ломбардия Аттилио Фонтана.
РИА Новости 10:04
Политика

В МИД России оценили решение суда в Гааге по претензиям Украины

Как указали в МИД, Москва удовлетворена тем, что решение учитывает ключевой аргумент России — «за этим иском на самом деле стоит попытка доказать несуществующий суверенитет Украины над Крымом».
RT на русском 03:38
Общество

В Киеве сообщили о состоянии украинцев, эвакуированных из Китая

Утренний медосмотр прошли эвакуированные из Китая граждане Украины, сообщил представитель украинского Минздрава Дмитрий Коваль 22 февраля на брифинге.
Красная весна 07:20
Общество

Полуфинал кадрового конкурса «Лидеры России» в ЦФО стартовал в Москве

Интерфакс - Россия 02:18
Общество

В Испании задержали россиянку по запросу США

Российскую переводчицу Олесю Красилову задержали в Испании по запросу США, сообщил телеканал RT со ссылкой на президента международного комитета защиты прав человека Александра Ионова.
РИА Новости вчера в 08:50
Политика

США обвинили Россию в дезинформации по коронавирусу

Россия якобы ведет в социальных сетях координированную кампанию по дезинформации о коронавирусе, сообщает 22 февраля AFP со ссылкой на источник в Госдепе США.
REGNUM 11:21
Происшествия

В доме экс-главы МИД Украины найден застреленный мужчина

В доме экс-главы МИД Украины Леонида Кожары найден застрелившимся бизнесмен из Киева.
РЕН ТВ 10:38
Шоу-бизнес

Сын Яковлевой показал, как выглядит без татуировок на лице

Сын актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных показал подписчикам в Instagram фотографии, на котором он запечатлен без татуировок на лице.
ФАН вчера в 11:32
Здоровье

В Коми намерены добиться увеличения федеральных нормативов медпомощи

Правительство Республики Коми намерено добиться пересмотра федеральной методики распределения субвенций на оказание медицинской помощи.
ТАСС вчера в 13:34
Шоу-бизнес

Пригожин прокомментировал нападки юриста Кати Гордон на Валерию

Известный продюсер Иосиф Пригожин стал на защиту своей супруги, певицы Валерии, которую жестко раскритиковала юрист, глава адвокатской фирмы, певица Екатерина Гордон из-за желания артистки пойти в политику и создать свою партию «Сильные женщины» в Госдуме.
RuNews24.ru 07:33
Единоборства

Вахаев досрочно победил Гончарова и стал новым чемпионом АСА

Лезги газет вчера в 22:50
Игры

Cyberpunk 2077 будет доступна в сервисе GeForce Now в первый же день

Облачный игровой сервис GeForce Now недавно вышел из продолжительной стадии бета-тестирования и стал доступен всем желающим.
iXBT.com 20 февраля в 06:09
Армия и оружие

Турция ответила на гибель своего военного ударом по 21 цели в Сирии

Вооруженные силы Турции обстреляли 21 цель в сирийском Идлибе в ответ на гибель турецкого военнослужащего в результате танкового обстрела военных позиций Турции, сообщает в субботу агентство Anadolu.
Интерфакс 10:58
Происшествия

Отец опроверг просьбы Шамсутдинова к сослуживцам избивать его

Срочник Рамиль Шамсутдинов в воинской части 54160 в поселке Горном расстрелял восьмерых своих сослуживцев 25 октября 2019-го, после чего сдался.
РБК 20 февраля в 11:44
Политика

Зеленский принял отставку главы Тернопольской области после протестов

В сообщении говорится, что Зеленский принял заявление Сопеля об отставке в связи с «ситуацией, возникшей в Тернопольской обл. из-за эвакуации из КНР граждан Украины, и неудовлетворительной работой облгосадминистрации по информированию населения об эпидемиологической безопасности».
REGNUM 08:53
Общество

Суд впервые отстранил от работы главу коллекторского агентства

Суд в Москве впервые в российской практике отстранил от работы руководителя коллекторского агентства, сотрудники которого рассылали должникам СМС с угрозами и ругательствами, а также применяли программы автодозвона.
BFM.ru 07:21
Футбол

Карлес Перес: «„Барселона“ много говорит о своей молодежи, но это просто слова»

Бывший нападающий «Барселоны» Карлес Перес раскритиковал каталонский клуб.
Sport24.ru 07:36
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