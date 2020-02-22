Глава Национальной рады экономического развития Алексей Дорошенко спрогнозировал серьезные проблемы с поставками на Украину товаров и продуктов из Китая и значительный рост цен в магазинах. По словам эксперта, проблемы с поставками уже начались.

Армия и оружие США отработали на учениях ядерный удар по России Несколько дней назад глава Пентагона Марк Эспер принял участие в секретном учении Стратегического командования США, по сценарию которого Россия наносит ядерный удар по одной из стран НАТО, передает информационный ресурс Defense One.

Политика Эрдоган и Путин обсудили ситуацию в Идлибе Москва неоднократно выражала поддержку этих действий по борьбе с террористами, тогда как в Анкаре расценили их как нарушение правительственными войсками сочинских договоренностей о мирном урегулировании, в связи с чем президент Турции Тайип Эрдоган заявил о возможности проведения турецкими военными ответной операции в Идлибе.

Общество На Украине предрекли снижение пенсий Участие пяти процентов граждан Украины в системе негосударственного пенсионного обеспечения приведет в будущем к снижению пенсий в стране, заявила украинский заместитель министра социальной политики Наталья Ненюченко, 21 февраля сообщает пресс-служба ее ведомства.

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Культура Шнуров заявил, что не будет менять слова песни про выборы Ведущий Вадим Такменёв напомнил про песню о выборах, которую исполнял Сергей Шнуров в фильме "День выборов", и спросил, будет ли музыкант в связи с новой ситуацией менять слова песни, если его попросят спеть ее на концерте.

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Политика Глава Минздрава Украины уехала из санатория с эвакуированными Глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая покинула санаторий, в котором разместили эвакуированных из Уханя, сообщил телеканалу "Наш" директор учреждения Александр Блинов.

Происшествия На Украине отправили под домашний арест протестовавшего в Новых Санжарах Октябрьский районный суд Полтавы назначил ночной домашний арест одному из участников протестов в Новых Санжарах против размещении в посёлке эвакуированных из Китая граждан.

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