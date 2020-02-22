Экономика

РИА НовостиРИА Новости«Почти все стоит». Эксперты предрекли украинцам дефицит товаров

Глава Национальной рады экономического развития Алексей Дорошенко спрогнозировал серьезные проблемы с поставками на Украину товаров и продуктов из Китая и значительный рост цен в магазинах. По словам эксперта, проблемы с поставками уже начались.
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На Украине предрекли дефицит товаров

Деловое.ТВ09:35

Эксперты предрекли украинцам дефицит товаров

News.ru09:27

Украинские эксперты предрекли проблемы с поставками продуктов из Китая из-за коронавируса

Экономика сегодня09:11

Эксперты спрогнозировали дефицит товаров на Украине из-за коронавируса

ФАН08:43

«Почти все стоит». Эксперты предрекли украинцам дефицит товаров

РИА Новости08:03
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Общество

Секретарь СНБО заявил о профессиональных провокаторах в Новых Санжарах

Во время протестов против размещения эвакуированных из КНР в Новых Санжарах (Украина) в толпе действовали профессиональные подстрекатели.
Известия 10:03
Армия и оружие

США отработали на учениях ядерный удар по России

Несколько дней назад глава Пентагона Марк Эспер принял участие в секретном учении Стратегического командования США, по сценарию которого Россия наносит ядерный удар по одной из стран НАТО, передает информационный ресурс Defense One.
Газета.Ru 05:05
Политика

Эрдоган и Путин обсудили ситуацию в Идлибе

Москва неоднократно выражала поддержку этих действий по борьбе с террористами, тогда как в Анкаре расценили их как нарушение правительственными войсками сочинских договоренностей о мирном урегулировании, в связи с чем президент Турции Тайип Эрдоган заявил о возможности проведения турецкими военными ответной операции в Идлибе.
ТАСС вчера в 11:48
Футбол

«Челси» обыграл «Тоттенхэм» в лондонском дерби

Lenta.ru 09:27
Общество

В Петербурге согласован митинг в поддержку фигурантов дела «Сети»

РБК Санкт-Петербург 20 февраля в 03:37
Биатлон

IBU открыл дело в связи с аккредитацией тренера Логинова на ЧМ

Международный союз биатлонистов (IBU) открыл дело в связи с подозрением Александра Касперовича, личного тренера Александра Логинова, в подделке аккредитации на чемпионате мира в итальянской Антерсельве.
RT на русском 05:12
Политика

Кремль отреагировал на «поручения» Путина по борьбе с ВИЧ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков никогда не слышал о поручениях главы государства Владимира Путина по борьбе с ВИЧ.
Lenta.ru 07:08
Общество

На Украине предрекли снижение пенсий

Участие пяти процентов граждан Украины в системе негосударственного пенсионного обеспечения приведет в будущем к снижению пенсий в стране, заявила украинский заместитель министра социальной политики Наталья Ненюченко, 21 февраля сообщает пресс-служба ее ведомства.
REGNUM вчера в 22:14
Общество

В России отменили норму выдачи молока «за вредность»

Правительство РФ упразднило постановление Совета министров СССР от 1965 года о бесплатной выдаче молока работникам вредных производств, сообщает РИА Новости.
Москва 24 вчера в 12:41
Биатлон

Сборная Норвегии по биатлону выиграла женскую эстафету на ЧМ в Италии

Женская сборная Норвегии победила в эстафетной гонке 4х6 км на чемпионате мира по биатлону в итальянском Антхольце.
Коммерсантъ 07:12
Армия и оружие

В Сирии пытались сбить российский Су-24

Боевики, спонсируемые Турцией, пытались сбить российский бомбардировщик Су-24 в Сирии, сообщает DEITA.
Deita.ru 20 февраля в 20:45
Происшествия

В Челябинске в драке из-за девушек убили подростка

Интерфакс 09:51
Наука

Связали развитие опухолей в мозге с ультрадисперсными частицами

Ученые из Канады обнаружили, что большое количество ультрадисперсных частиц в воздухе повышает риск развития опухолей в головном мозге людей.
ToDay News Ufa вчера в 11:09
Культура

Шнуров заявил, что не будет менять слова песни про выборы

Ведущий Вадим Такменёв напомнил про песню о выборах, которую исполнял Сергей Шнуров в фильме "День выборов", и спросил, будет ли музыкант в связи с новой ситуацией менять слова песни, если его попросят спеть ее на концерте.
РИА Новости 08:22
Общество

Российские мужчины назвали идеальный возраст для вступления в брак

Более половины опрошенных мужчин (58,6 процента) считают регистрацию первого брака обязательным условием счастливой совместной жизни.
Российская газета 20 февраля в 21:00
Происшествия

Подросток пытался убить ребенка в Мурманской области

СК возбудил уголовное дело против 15-летнего подростка, который избил, пытался задушить и закопал в снег 11-летнего мальчика в городе Кандалакша Мурманской области.
ТАСС вчера в 23:53
Общество

В Индии обнаружили более трех тысяч тонн золота, сообщили СМИ

Два рудника примерно с 3,5 тысячи тонн золотой руды обнаружены в округе Сонбхадра на востоке штата Уттар-Прадеш.
РИА Новости 07:08
Политика

Глава Минздрава Украины уехала из санатория с эвакуированными

Глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая покинула санаторий, в котором разместили эвакуированных из Уханя, сообщил телеканалу "Наш" директор учреждения Александр Блинов.
РИА Новости вчера в 14:22
Происшествия

Замглавы Надымского района подозревается в растрате 29 млн рублей

Следственный комитет России возбудил дело в отношении заместителя главы Надымского района ЯНАО и руководителя организации «Экспертгрупп».
RT на русском 06:33
Спорт

Большунов перед последней гонкой лидирует в зачете «Скитура»

Российский лыжник Александр Большунов лидирует в зачете многодневки "Скитур", совмещенной с этапами Кубка мира, перед последней гонкой соревнований.
РИА Новости 10:08
Кино

Режиссер «Сватов» заявил, что седьмой сезон сериала станет последним

Что происходит 20 февраля в 02:39
Политика

Сандерс призвал Россию «держаться подальше от выборов» в США

Сенатор от штата Вермонт и кандидат в президенты от Демократической партии Берни Сандерс призвал Россию «держаться подальше от американских выборов».
RT на русском 02:05
Происшествия

На Украине отправили под домашний арест протестовавшего в Новых Санжарах

Октябрьский районный суд Полтавы назначил ночной домашний арест одному из участников протестов в Новых Санжарах против размещении в посёлке эвакуированных из Китая граждан.
RT на русском 08:16
Авто

Пикап Tesla Cybertruck собрал более полумиллиона предзаказов

Илон Маск в интервью признался, что такого ажиотажа на свой пикап не ожидал. Тем временем Tesla Model 3 получила агрессивный обвес.
ГЛАС.RU 19 февраля в 08:59
Шоу-бизнес

Подарила свадебное платье сопернице

Артем оказался тем идеалом, которого я ждала долгие годы. Однако я хорошо знала его предысторию с бывшей девушкой.
Независимый публицист вчера в 02:12
Авто

Представили Volkswagen Caddy нового поколения

Volkswagen Caddy нового поколения получил самой серьезное обновление за последние 16 лет. Его презентация проходила в Германии.
Tvoe-avto.com вчера в 07:37
Космос

Россия запустит спутник для мониторинга климата Арктики

В конце 2020 года планируется запустить с космодрома Байконур первый спутник «Арктика-М» для мониторинга климата и окружающей среды в арктическом регионе.
Московский Комсомолец вчера в 20:32
Игры

EA в прошлом году отменила ответвление Star Wars: Battlefront

3DNews 03:01
Экономика

МВФ: Мировой ВВП при базовом сценарии не досчитается 0,1 п.п. роста из-за коронавируса

Ситуация с распространением коронавируса будет стоить мировому ВВП около 0,1 процентного пункта роста, если события будут развиваться по базовому сценарию, Китай потеряет около 0,4 процентного пункта ВВП в сравнении с прогнозом фонда в январе, заявила в рамках "финансовой двадцатки" в Эр-Рияде глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
ПРАЙМ 09:41
Энергетика

Гончарук назвал достижением Киева контракт с Россией на транзит газа

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что если бы Москва и Киев не заключили новый контракт на транзит, цена на газ для украинских потребителей могла бы увеличиться в три-четыре раза.
Известия вчера в 12:18
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