В Киево-Печерской лавре, находящейся в ведении Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), заразились коронавирусом все священники.

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Большинство священнослужителей Киево-Печерской лавры, которая уже три недели закрыта на карантин, переболели COVID-19. Об этом РИА Новости сообщил руководитель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент.

Почти все священники в Киево-Печерской лавре заразились коронавирусом

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