Коронавирус
РИА НовостиПочти все священники в Киево-Печерской лавре заразились коронавирусом
Большинство священнослужителей Киево-Печерской лавры, которая уже три недели закрыта на карантин, переболели COVID-19. Об этом РИА Новости сообщил руководитель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент.
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В Киево-Печерской лавре, находящейся в ведении Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), заразились коронавирусом все священники.РБК08:50
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Жители Подмосковья устроили массовую вечеринку
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Песков рассказал о функциях телефона Путина
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о работе телефона Владимира Путина.
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Общество
Власти Петербурга уточнили обстоятельства смерти четырех медсестер
В Петербурге комитет по здравоохранению подтвердил, что в городе скончались четыре медсестры с диагнозом COVID-19.
РЕН ТВ вчера в 20:14
Здоровье
В больницах Уханя не осталось пациентов с коронавирусом
В больницах китайского Уханя не осталось пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Сусанин 05:05
Космос
Российский радиолюбитель обнаружил сигнал иранского военного спутника
ИА Красная Весна вчера в 03:22
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Президенту Владимиру Путину сообщили о мозаике с его портретом в строящемся храме Вооруженных сил, однако он считает, что еще рано таким образом оценивать его работу.
РБК 11:28
Футбол
Орещук: многие российские футболисты не заслуживают своих зарплат
Бывший спортивный директор московского "Динамо" Роман Орещук оценил влияние пандемии коронавирусной инфекции на российский футбол.
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Здоровье
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РИА Новости 10:20
Общество
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В России, по состоянию на утро 26 апреля, зафиксировано 80 949 больных COVID-19 (подавляющее большинство из них — в Москве); 747 человек умерли, 6767 выздоровели.
РИА Новости 08:29
Наука
Найдено лучшее сочетание тканей для эффективной самодельной маски
Лучше всего себя проявила маска, состоящая из хлопка с натуральным шелком или шифоном — в таком сочетании изделие отфильтровывает до 99% частиц.
Medical Note вчера в 08:38
Общество
Государственное радио КНДР сообщило о работе Ким Чен Ына
Южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на государственное радио КНДР сообщило о деятельности лидера страны Ким Чен Ына.
ФАН вчера в 21:14
Общество
В Тульской области вновь скорректировали антивирусные меры
В Тульской области сегодня, 25 апреля, вновь скорректированы меры по противодействию распространению коронавируса.
Московский Комсомолец Тула вчера в 12:46
Происшествия
Участница конфликта с таксистом оказалась дочерью актера Стоянова
Участницей конфликта с водителем столичного такси была дочь актера театра и кино Андрея Стоянова, об этом он сам сообщил "Вечерней Москве".
РИА Новости вчера в 18:26
Общество
В Курганской области запретили продажу алкоголя на майских праздниках
В Курганской области временно запретили продажу алкоголя в период с 30 апреля по 10 мая из-за эпидемии коронавируса.
РБК 07:23
Происшествия
В Петербурге 50 сотрудников больницы заразились коронавирусом
RT на русском 11:17
Происшествия
В Тольятти возбуждено уголовное дело после побега мужчины из больницы
Тольятти, Самарская область, 26 апреля 2020, 18:00 — REGNUM Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Тольятти, который знал о наличии у него инфекционного заболевания. но неоднократно покидал самовольно медучреждение.
REGNUM 11:00
Общество
В Белоруссии зафиксировано более 10 тысяч зараженных коронавирусом
В Белоруссии зафиксировано 10 463 зараженных коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав страны.
РЕН ТВ 06:29
Шоу-бизнес
Тимоти Шаламе и Лили-Роуз Депп расстались
Peterburg2.ru 10:06
Общество
Кудрин предложил ввести продовольственные выплаты на период эпидемии
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предложил ввести на время пандемии коронавируса продовольственные выплаты или выдавать россиянам продовольственные наборы.
РИА Новости вчера в 06:07
Происшествия
Незаконный скотомогильник обнаружили в Брянской области
Незаконный скотомогильник обнаружили в Брянской области.
Жуковские новости 09:46
Общество
ГИБДД разъяснила правила передвижения между регионами
Российская Госавтоинспекция посоветовала при поездке на транспорте между регионами в условиях ограничений из-за коронавируса внимательно следить за оперативной информацией на официальных сайтах и иметь при себе дополнительные документы, включая справку об отсутствии вируса.
РИА Новости 24 апреля в 10:58
Шоу-бизнес
Леван Кбилашвили прокомментировал роман с Любовью Успенской
Любовь Залмановна не стесняется нахваливать молодого и талантливого певца из Грузии, тогда как сам Леван от прямых комментариев по поводу романтических отношений с Успенской отказывается, но признаёт, что они с Любовью Залмановной увлечены друг другом.
Bimru.ru 03:05
Культура
Анастасии Волочковой предложили сняться в эротике за $1,5 млн
За участие в съёмках танцовщице обещали $1,5 млн и поинтересовались, на что могут рассчитывать с её стороны за указанную сумму денег.
Актуальные Новости вчера в 07:27
Здоровье
Умер заразившийся коронавирусом белгородский врач-онколог
Врач онкодиспансера Белгорода, у которого ухудшилось состояние после контакта с заболевшей коронавирусом пациенткой, скончался в больнице, сообщили в депздраве, 26 апреля.
Kursk.com 05:43
Энергетика
НПЗ Белоруссии восстановили загрузку практически до 100%
Первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой в эфире телеканала ОНТ заявил, что оба нефтеперерабатывающих завода Белоруссии восстановили загрузку практически до 100%-ной.
RT на русском вчера в 15:32
Общество
Минсельхоз: Экспорт зерна из России приостановлен
По замыслам Минсельхоза, ограничения на вывоз зерна до конца сезона вкупе с зерновыми интервенциями (в размере до 1,5 млн т) позволят стабилизировать цены на зерновые и обеспечить внутренние потребности страны в зерне и продуктах его переработки.
Российская газета 10:25
Политика
Лавров заявил о нежелании Украины обсуждать особый статус Донбасса
Москва наблюдает со стороны Украины саботаж выполнения политической части договоренностей "нормандского" саммита в Париже, Киев не хочет вести никакого разговора об особом статусе Донбасса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
РИА Новости вчера в 09:25