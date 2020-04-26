Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиПочти все священники в Киево-Печерской лавре заразились коронавирусом

Большинство священнослужителей Киево-Печерской лавры, которая уже три недели закрыта на карантин, переболели COVID-19. Об этом РИА Новости сообщил руководитель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент.
Читать в источнике
Комментировать405
с чего всё началось

В Киево-Печерской лавре коронавирусом заразились все священники

В Киево-Печерской лавре, находящейся в ведении Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), заразились коронавирусом все священники.
РБК08:50

Подробнее о событии

В Киево-Печерской лавре коронавирусом заразились все монахи

Российская газета11:06

Все духовенство Киево-Печерской лавры заразилось коронавирусом

Коммерсантъ11:06

В Киево-Печерской лавре коронавирусом заразились все священники

Эхо Москвы09:46

Большинство священников Киево-Печерской лавры переболели коронавирусом

RT на русском10:20

Почти все священники в Киево-Печерской лавре заразились коронавирусом

РИА Новости09:59

Почти все священники Киево-Печерской лавры переболели COVID-19

Известия10:55

В Киево-Печерской лавре коронавирусом заразились все священники

РБК08:50
Показать все источники
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 11:53, Ашберн
Происшествия

Жители Подмосковья устроили массовую вечеринку

Газета.Ru 11:34
732
Политика

Песков рассказал о функциях телефона Путина

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о работе телефона Владимира Путина.
News.ru 08:18
20
Общество

Власти Петербурга уточнили обстоятельства смерти четырех медсестер

В Петербурге комитет по здравоохранению подтвердил, что в городе скончались четыре медсестры с диагнозом COVID-19.
РЕН ТВ вчера в 20:14
1K
Здоровье

В больницах Уханя не осталось пациентов с коронавирусом

В больницах китайского Уханя не осталось пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Сусанин 05:05
94
Космос

Российский радиолюбитель обнаружил сигнал иранского военного спутника

ИА Красная Весна вчера в 03:22
4
Политика

Песков сообщил о реакции Путина на мозаику с ним в храме Минобороны

Президенту Владимиру Путину сообщили о мозаике с его портретом в строящемся храме Вооруженных сил, однако он считает, что еще рано таким образом оценивать его работу.
РБК 11:28
9
Футбол

Орещук: многие российские футболисты не заслуживают своих зарплат

Бывший спортивный директор московского "Динамо" Роман Орещук оценил влияние пандемии коронавирусной инфекции на российский футбол.
Газета.Ru 06:39
1
Здоровье

Врач назвал смертельно опасные места во время пандемии коронавируса

Палата интенсивной терапии может считаться наиболее опасным местом во время пандемии, написал врач Евгений Комаровский в инстаграме.
РИА Новости 10:20
Общество

Попова: Россия может избежать пика заражения коронавирусом

В России, по состоянию на утро 26 апреля, зафиксировано 80 949 больных COVID-19 (подавляющее большинство из них — в Москве); 747 человек умерли, 6767 выздоровели.
РИА Новости 08:29
215
Происшествия

Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

BFM.ru 02:53
1,8K
Наука

Найдено лучшее сочетание тканей для эффективной самодельной маски

Лучше всего себя проявила маска, состоящая из хлопка с натуральным шелком или шифоном — в таком сочетании изделие отфильтровывает до 99% частиц.
Medical Note вчера в 08:38
72
Общество

Государственное радио КНДР сообщило о работе Ким Чен Ына

Южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на государственное радио КНДР сообщило о деятельности лидера страны Ким Чен Ына.
ФАН вчера в 21:14
556
Общество

В Тульской области вновь скорректировали антивирусные меры

В Тульской области сегодня, 25 апреля, вновь скорректированы меры по противодействию распространению коронавируса.
Московский Комсомолец Тула вчера в 12:46
23
Происшествия

Участница конфликта с таксистом оказалась дочерью актера Стоянова

Участницей конфликта с водителем столичного такси была дочь актера театра и кино Андрея Стоянова, об этом он сам сообщил "Вечерней Москве".
РИА Новости вчера в 18:26
537
Общество

В Курганской области запретили продажу алкоголя на майских праздниках

В Курганской области временно запретили продажу алкоголя в период с 30 апреля по 10 мая из-за эпидемии коронавируса.
РБК 07:23
238
Происшествия

В Петербурге 50 сотрудников больницы заразились коронавирусом

RT на русском 11:17
33
Происшествия

В Тольятти возбуждено уголовное дело после побега мужчины из больницы

Тольятти, Самарская область, 26 апреля 2020, 18:00 — REGNUM Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Тольятти, который знал о наличии у него инфекционного заболевания. но неоднократно покидал самовольно медучреждение.
REGNUM 11:00
7
Общество

В Белоруссии зафиксировано более 10 тысяч зараженных коронавирусом

В Белоруссии зафиксировано 10 463 зараженных коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав страны.
РЕН ТВ 06:29
29
Религия

Отец Сергий проклял всех, кто призвал закрыть храмы из-за коронавируса

Росбалт 08:15
101
Шоу-бизнес

Тимоти Шаламе и Лили-Роуз Депп расстались

Peterburg2.ru 10:06
Общество

Кудрин предложил ввести продовольственные выплаты на период эпидемии

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предложил ввести на время пандемии коронавируса продовольственные выплаты или выдавать россиянам продовольственные наборы.
РИА Новости вчера в 06:07
447
Происшествия

Незаконный скотомогильник обнаружили в Брянской области

Незаконный скотомогильник обнаружили в Брянской области.
Жуковские новости 09:46
1
Общество

ГИБДД разъяснила правила передвижения между регионами

Российская Госавтоинспекция посоветовала при поездке на транспорте между регионами в условиях ограничений из-за коронавируса внимательно следить за оперативной информацией на официальных сайтах и иметь при себе дополнительные документы, включая справку об отсутствии вируса.
РИА Новости 24 апреля в 10:58
733
Шоу-бизнес

Леван Кбилашвили прокомментировал роман с Любовью Успенской

Любовь Залмановна не стесняется нахваливать молодого и талантливого певца из Грузии, тогда как сам Леван от прямых комментариев по поводу романтических отношений с Успенской отказывается, но признаёт, что они с Любовью Залмановной увлечены друг другом.
Bimru.ru 03:05
1
Шоу-бизнес

Концертный директор Надежды Бабкиной рассказал о состоянии певицы

ТАСС 08:01
9
Культура

Анастасии Волочковой предложили сняться в эротике за $1,5 млн

За участие в съёмках танцовщице обещали $1,5 млн и поинтересовались, на что могут рассчитывать с её стороны за указанную сумму денег.
Актуальные Новости вчера в 07:27
21
Здоровье

Умер заразившийся коронавирусом белгородский врач-онколог

Врач онкодиспансера Белгорода, у которого ухудшилось состояние после контакта с заболевшей коронавирусом пациенткой, скончался в больнице, сообщили в депздраве, 26 апреля.
Kursk.com 05:43
72
Энергетика

НПЗ Белоруссии восстановили загрузку практически до 100%

Первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой в эфире телеканала ОНТ заявил, что оба нефтеперерабатывающих завода Белоруссии восстановили загрузку практически до 100%-ной.
RT на русском вчера в 15:32
Общество

Минсельхоз: Экспорт зерна из России приостановлен

По замыслам Минсельхоза, ограничения на вывоз зерна до конца сезона вкупе с зерновыми интервенциями (в размере до 1,5 млн т) позволят стабилизировать цены на зерновые и обеспечить внутренние потребности страны в зерне и продуктах его переработки.
Российская газета 10:25
423
Политика

Лавров заявил о нежелании Украины обсуждать особый статус Донбасса

Москва наблюдает со стороны Украины саботаж выполнения политической части договоренностей "нормандского" саммита в Париже, Киев не хочет вести никакого разговора об особом статусе Донбасса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
РИА Новости вчера в 09:25
118
Как работают Яндекс.Новости?
Выборы в Верховную раду Украины 2019Больше новостей по теме
Главное