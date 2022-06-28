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Под Лисичанском задержаны более десяти иностранных наемников

Силы ЛНР задержали под Лисичанском более десяти иностранных наемников, пытавшихся сбежать из окруженного города, передает ТАСС
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Аргументы и Факты
24 июня Воздушно-космические силы (ВКС) РФ нанесли удар по трем пунктам дислокации иностранных наемников на Украине.
Известия
Киселев добавил, что статус военнопленных не будет распространяться в ЛНР на иностранных наемников, воюющих на стороне украинских войск в Донбассе.
ТАСС
28 июня посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что силы республики и российские войска зашли на территорию нефтеперерабатывающего завода «Линик» в Лисичанске.
РБК

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Силы ЛНР задержали под Лисичанском более 10 иностранных наемников
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