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Под Новосибирском в 2023 году запустят логистический центр за 5 млрд рублей

В 2023 году на территории промышленно-логистического парка Новосибирской области запустят узловой транспортно-логистический центр «Сибирский».
BFM-Новосибирск
Инвестиции в проект составляют 5 млрд рублей, сообщил ТАСС министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.
ТАСС
Промышленно-логистический парк находится в 12 километрах от Новосибирска.
BFM-Новосибирск
ПЛП создан в 2007 году по инициативе правительства Новосибирской области и Агентства инвестиционного развития Новосибирской области.
BFM-Новосибирск

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Под Новосибирском в 2023 году запустят логистический центр за 5 млрд рублей
BFM-Новосибирск04:30
Под Новосибирском введут логистический центр за 5 млрд руб
РБК Новосибирск21:12
Логистический центр для грузоперевозок запустят под Новосибирском в 2023 году
ТАСС20:02
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