BFM-НовосибирскПод Новосибирском в 2023 году запустят логистический центр за 5 млрд рублейВ 2023 году на территории промышленно-логистического парка Новосибирской области запустят узловой транспортно-логистический центр «Сибирский».BFM-НовосибирскИнвестиции в проект составляют 5 млрд рублей, сообщил ТАСС министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.ТАССПромышленно-логистический парк находится в 12 километрах от Новосибирска.BFM-НовосибирскПЛП создан в 2007 году по инициативе правительства Новосибирской области и Агентства инвестиционного развития Новосибирской области.BFM-НовосибирскЧитать далееСвернутьBFM-НовосибирскBFM-НовосибирскРБК НовосибирскПодробнее о событииПод Новосибирском в 2023 году запустят логистический центр за 5 млрд рублейBFM-Новосибирск04:30Под Новосибирском введут логистический центр за 5 млрд рубРБК Новосибирск21:12Логистический центр для грузоперевозок запустят под Новосибирском в 2023 годуТАСС20:02Показать все источникиОценитьПоделиться