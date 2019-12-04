с чего всё началось

Под завалами дома в поселке Яковлево Белгородской области, где произошел взрыв газа, найден погибший мужчина, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МЧС по региону Наталью Гончаренко.

Под завалами дома в Белгородской области найден погибший

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