Происшествия
КоммерсантъПод завалами дома в Белгородской области найден погибший
Под завалами дома в поселке Яковлево Белгородской области, где произошел взрыв газа, найден погибший мужчина, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МЧС по региону Наталью Гончаренко.
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с чего всё началось
Следственное управления Следственного комитета Российской Федерации по Белгородской области возбудило уголовное по факту чрезвычайного происшествия в многоквартирном доме в поселке Яковлево Белгородской области по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, а также смерть человека.Телеканал 360°18:42
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По факту ЧП под Белгородом, где погиб человек, заведено несколько уголовных дел
Общественное телевидение России17:24
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