Происшествия

Вести.RuВести.RuВзрыв газа в Белгородской области: под завалами найдено тело погибшего

В поселке Яковлево под Белгородом из-под обломков извлекли тело погибшего жильца. Еще шесть человек госпитализированы, передает телеканал "Россия 24".
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Евгений Савченко
Провожу заседание оперативного штаба на месте обрушения жилого дома в Строителе Яковлевского округа. Окажем всю необходимую помощь пострадавшим. Ситуация под моим личным контролем.
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