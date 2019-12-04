Происшествия
Вести.RuВзрыв газа в Белгородской области: под завалами найдено тело погибшего
В поселке Яковлево под Белгородом из-под обломков извлекли тело погибшего жильца. Еще шесть человек госпитализированы, передает телеканал "Россия 24".
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Провожу заседание оперативного штаба на месте обрушения жилого дома в Строителе Яковлевского округа. Окажем всю необходимую помощь пострадавшим. Ситуация под моим личным контролем.
— Евгений Савченко, российский политикТАСС 14:49
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По факту ЧП под Белгородом, где погиб человек, заведено несколько уголовных дел
Общественное телевидение России17:24
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