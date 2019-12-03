Происшествия
ВедомостиПод Белгородом частично обрушилось здание из-за взрыва газа
В четырехэтажном жилом доме в поселке Яковлево Белгородской области произошел взрыв газа, здание частично обрушилось, передает ТАСС. «В результате взрыва газа разрушена стена с первого по четвертый этаж, пострадали несколько человек», – заявил агентству источник в экстренных службах.
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В достаточной степени вероятности один человек еще находится под завалами. Жив или не жив - в течение ближайшего часа или двух будет известно, надеемся, что он жив. Мама его, как известно, жива и находится в больнице.
— Евгений Савченко, российский политикТАСС вчера в 15:49
с чего всё началось
Следственное управления Следственного комитета Российской Федерации по Белгородской области возбудило уголовное по факту чрезвычайного происшествия в многоквартирном доме в поселке Яковлево Белгородской области по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, а также смерть человека.Телеканал 360°вчера в 18:42
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В Белгородской области на месте обрушения части дома продолжается разбор завалов
Пятый каналвчера в 22:46
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Происшествия
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Актер Певцов в образе Сталина ответил на слова Познера об абортах
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Армия и оружие
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Политика
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Политика
ФБР назвало приложения из России «контрразведывательной угрозой»
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Происшествия
В Иркутской области обрушился мост
Мост через реку Макаровка на автомобильной дороге между Иркутском и Киренском обрушился в среду в Иркутской области после того, как по нему попытался проехать 60-тонный большегрузный автомобиль при максимально допустимой нагрузке на мост в 20 тонн.
Общество
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Говоря отдельно об аресте министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской, глава региона отметил, что «человек не виновен, пока его вина в преступлении не доказана».
Шоу-бизнес
Звезда «Дом-2» Юлия Ефременкова собралась замуж
За плечами Юлии уже есть брак с актером Тимуром Ефременковым, за которого звезда вышла замуж в 2012 году.
Общество
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Госдума приняла закон о введении с 2020 года в России электронных трудовых книжек.
Футбол
Курский «Авангард» ввел потолок зарплат
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Шоу-бизнес
Филипп Киркоров истратил миллион на праздник дочери
Как пишет "Комсомольская правда", в честь восьмилетия дочери Филиппа Киркорова ресторан оформили в восточном стиле, чтобы была ассоциация с ее любимой сказкой "Аладдин".
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Старшая из биологических детей Анджелины Джоли и Бреда Питта 13-летняя Шайло официально взяла себе имя Джон, пишут СМИ.
Спорт
Россия признала изменения в базе данных московской лаборатории
Российская сторона призналась в том, что в базу данных московской лаборатории были внесены изменения, утверждает Sроrтs Іптедrіту Іпітіатіvе.
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Солдат-срочник из Ставрополя скончался на второй день службы в одной из воинских частей Белгорода.
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Нарусова рассказала, почему Собчак не живет с Богомоловым
Мать Ксении Собчак Людмила Нарусова в программе «Ты не поверишь!», которая выходит на НТВ, поделилась, почему молодожены до настоящего времени не съехались.
Происшествия
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В сети появились обложки ремейка Resident Evil 3
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Шоу-бизнес
Анастасия Решетова прокомментировала слухи об изменах Тимати
В 2015-м стало известно о романе Тимати с другой моделью — Анастасией Решетовой.
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В США суд начал рассматривать по существу иск к Илону Маску о клевете
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Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому в России разрешается онлайн-продажа ювелирных украшений.
Фигурное катание
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