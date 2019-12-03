Происшествия

ВедомостиВедомостиПод Белгородом частично обрушилось здание из-за взрыва газа

В четырехэтажном жилом доме в поселке Яковлево Белгородской области произошел взрыв газа, здание частично обрушилось, передает ТАСС. «В результате взрыва газа разрушена стена с первого по четвертый этаж, пострадали несколько человек», – заявил агентству источник в экстренных службах.
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Евгений Савченко
В достаточной степени вероятности один человек еще находится под завалами. Жив или не жив - в течение ближайшего часа или двух будет известно, надеемся, что он жив. Мама его, как известно, жива и находится в больнице.
— Евгений Савченко, российский политикТАСС вчера в 15:49
с чего всё началось
Следственное управления Следственного комитета Российской Федерации по Белгородской области возбудило
 уголовное по факту чрезвычайного происшествия в многоквартирном доме в поселке Яковлево Белгородской области по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, а также смерть человека.
Телеканал 360°вчера в 18:42

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В Белгородской области на месте обрушения части дома продолжается разбор завалов

Пятый каналвчера в 22:46

Стена многоэтажного дома обрушилась после взрыва в Белгородской области

Новое Время 31вчера в 14:27

Один человек погиб после взрыва в доме в Белгородской области

Бел.Рувчера в 16:14

После взрыва газа в доме под Белгородом под завалами нашли погибшего

РИА Новостивчера в 16:28

Спасатели завершили разбор завалов в доме под Белгородом, где произошел взрыв газа

ТАССвчера в 23:19

В белгородском МЧС подтвердили, что еще один человек находится под завалами

Интерфаксвчера в 14:16

В доме под Белгородом, где произошел взрыв газа, проживали 32 человека

BFM.ruвчера в 17:19
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Происшествия

СК завершил расследование дела сестер Хачатурян

ТАСС вчера в 01:06
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РБК вчера в 21:30
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Lenta.ru вчера в 16:15
Происшествия

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Интерфакс вчера в 23:14
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РБК вчера в 21:00
Религия

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ТАСС вчера в 16:04
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Болельщик московского "Спартака" Валерий Бевз был задержан в Москве и передан сотрудникам полиции Санкт-Петербурга.
Российская газета вчера в 23:44
Политика

ФБР назвало приложения из России «контрразведывательной угрозой»

Федеральное бюро расследований (ФБР) США прислало ответ на письмо сенатора от Демократической партии Чака Шумера, сообщившего ведомству в июле об «угрозе национальной безопасности» государству со стороны российского мобильного приложения FaceApp.
РБК 02 декабря в 17:04
Политика

Киев раскрыл содержание итогового документа «нормандского саммита»

Документ, который будет опубликован после встречи в «нормандском формате» с участием России, Германии, Украины и Франции, закрепит достигнутое и будет «очень осторожным», заявил глава украинского МИДа Вадим Пристайко, передает «Европейская правда».
РБК вчера в 17:00
Происшествия

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Мост через реку Макаровка на автомобильной дороге между Иркутском и Киренском обрушился в среду в Иркутской области после того, как по нему попытался проехать 60-тонный большегрузный автомобиль при максимально допустимой нагрузке на мост в 20 тонн.
ТАСС вчера в 21:21
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Donnews.ru вчера в 15:26
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Wday.ru 02 декабря в 06:35
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Форвард курского "Авангарда" Роман Минаев покинул расположение команды.СМИ сообщают, что контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон.
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Шоу-бизнес

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Спорт

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Xiaomi отметила, что Mi 10 будет одним из первых смартфонов с SoC Snapdragon 865, но таких «одних из первых» явно будет немало в начале 2020 года.
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Происшествия

Российский солдат умер на второй день службы после отказа мыть туалеты

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Шоу-бизнес

Нарусова рассказала, почему Собчак не живет с Богомоловым

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Происшествия

ГИБДД спрогнозировала рост смертности на российских дорогах

Госавтоинспекция прогнозирует увеличение уровня смертности на российских дорогах — с начала 2019 года произошло 146 тысяч ДТП, и их число будет «увеличиваться, а не уменьшаться».
Lenta.ru 02 декабря в 03:47
Игры

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Трамп объяснил Макрону, что с Россией необходимо поладить

Президент США в свою очередь заявил о возможности достижения договоренности с Россией в сфере ядерного разоружения.
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Общество

В России разрешили онлайн-продажу ювелирных украшений

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Газета.Ru вчера в 20:28
Фигурное катание

Составлено расписание Финала Гран-при по фигурному катанию

Финал Гран-при по фигурному катанию пройдет в итальянском Турине с 5 по 8 декабря. На днях стало известно расписание соревнований.
Кривое-зеркало.ру вчера в 21:57
Кино

В «Викингах» показали Козловского на шаре над Киевом

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Газета.Ru 02 декабря в 07:08
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