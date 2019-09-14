Происшествия
РИА НовостиПод Челябинском четыре человека насмерть отравились картофельным газом
"В вечернее время в овощехранилище частного дома в поселке Магнитка Кусинского района обнаружены тела четырех местных жителей, в том числе 16-летнего подростка", - говорится в сообщении. По предварительным данным, мужчины отравились газом, образовавшимся в результате гниения картофеля.
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Футбол
Владимир Быстров: «Я бы и 5 миллионов за Крала не дал»
Если человек стоит 1 миллион, а через год его покупают за 12, я считаю, что этот человек должен, как минимум, творить чудеса на поле.
Спорт-Экспресс вчера в 18:01
Единоборства
Данияр Елеусинов нокаутировал Ришарда Хикса
Олимпийский чемпион 2016 года Данияр Елеусинов 13 сентября в Нью-Йорке одержал досрочную победу уже в первом раунде над 34-летним американцем Ришардом Хиксом, для которого это стало первым поражением в профессиональной карьере.
Allboxing.ru 13 сентября в 21:16
Общество
На месте ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово открыли сквер Ангелов
На месте снесенного после пожара в 2018 году торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово открыли сквер Ангелов.
РБК вчера в 23:04
Космос
Российский астроном открыл первую в мире межзвездную комету
Небесному телу присвоено обозначение C/2019 Q4 (Borisov) в честь открывшего его астронома.
Дилетант 12 сентября в 10:36
Религия
В РПЦ сообщили детали подготовки Собчак и Богомолова к венчанию
При венчании телеведущей Ксении Собчак и театрального режиссера Константина Богомолова были соблюдены все церковные требования.
РБК вчера в 06:58
Шоу-бизнес
Киркоров спел на свадьбе у Собчак
Под композицию «Снег» Собчак и Богомолов исполнили первый свадебный танец. По словам Киркорова, «Снег» — это любимая песня Собчак.
Росбалт вчера в 03:13
Политика
Депутат Госдумы оценил предложение соединить Балтийское и Черное моря
Бальбек предположил, что если таким образом Киев хочет показать свою работоспособность, то это никто не оценит.
Известия вчера в 13:39
Политика
Арбитраж в Гааге отказал РФ в пересмотре юрисдикции иска Приватбанка
Гаагский арбитраж отказал Москве в пересмотре юрисдикции по иску Приватбанка Украины о потере активов в Крыму.
РЕН ТВ 13 сентября в 12:23
Происшествия
На НПЗ в Саудовской Аравии произошли пожары из-за атаки беспилотников
На двух нефтеперерабатывающих заводах в Саудовской Аравии из-за атак беспилотников в ночь на субботу произошли пожары, сообщили власти королевства.
РИА Новости вчера в 01:44
Политика
Сноуден хочет получить убежище во Франции
Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден сообщил, что еще в 2013 году попросил убежище во Франции, и хотел бы, чтобы нынешний французский лидер Эмманнуэль Макрон его предоставил.
РИА Новости вчера в 16:35
Политика
Пушков прокомментировал позицию Киева по амнистии в Донбассе
14 сентября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев не рассматривает возможность полной амнистии участников конфликта в Донбассе в рамках переговоров о выполнении Минских соглашений, а также ведет работу по продлению или принятию нового закона об особом статусе Донбасса.
Известия вчера в 23:13
Авто
Стала известна стоимость нового грузовика КамАЗ-54901
В рамках состоявшейся выставки Comtrans-2019 представители компании «КАМАЗ» озвучили стоимость нового магистрального тягача с индексом 54910.
Тарантас Ньюс вчера в 00:22
Политика
Чешские коммунисты потребовали сохранить памятник Коневу
Компартия Чехии и Моравии (КПЧМ) потребовала от правительства, МИД и минобороны добиться сохранения памятника советскому маршалу Ивану Коневу.
Известия вчера в 16:22
Религия
Западноевропейский «Русский экзархат» присоединился к РПЦ
Московский патриархат удовлетворил просьбу главы «Русского экзархата» и присоединил Архиепископию западноевропейских приходов к Русской православной церкви (РПЦ).
Известия вчера в 08:37
Политика
Песков предостерег иркутскую чиновницу от возвращения на работу
РБК 13 сентября в 09:36
Здоровье
Нейрохирург рассказал, какие симптомы указывают на рак головного мозга
Кандидат медицинских наук, нейрохируг Алексей Кащеев рассказал "Вечерней Москве" о симптомах, указывающих на рак головного мозга.
РИА Новости вчера в 15:38
Футбол
Тайсон получил тяжелую травму головы в матче чемпионата Украины
Sportbox.RU вчера в 14:59
Шоу-бизнес
Андрей Разин назвал причину болезни Анастасии Заворотнюк
Разин сравнил болезнь Заворотнюк не только с диагнозом Фриске, но и с Хворостовским.
Lisa.ru вчера в 10:15
Музыка
Юрий Лоза раскритиковал творчество Билли Айлиш и Монеточки
Российский певец и композитор Юрий Лоза подверг критике американскую исполнительницу Билли Айлиш и российскую артистку Монеточку.
Политическая Экспертиза вчера в 22:30
Политика
ЦРУ рассекретило документы о голубях-шпионах
ЦРУ рассекретило документы, подтверждающие использование животных и птиц для шпионажа в период "холодной войны".
Российская газета вчера в 22:01
Хоккей
НХЛ объявила о трехматчевой дисквалификации Кузнецова
Национальная хоккейная лига приняла решение дисквалифицировать нападающего "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России Евгения Кузнецова на три матча регулярного чемпионата НХЛ за употребление кокаина.
Вести.Ru вчера в 11:06
Кино
«Союзмультфильм» покажет более 80 авторских короткометражек в Китае
«Союзмультфильм» и китайская компания «Beijing Joy Culture Media Co» подпишут контракт на показ 83 авторских мультипликационных короткометражных фильмов в китайском прокате.
REGNUM 13 сентября в 05:31
Общество
Власти Италии выплатят по 25 тысяч евро за переезд в забытые города
Народные новости 13 сентября в 20:56
Политика
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» вместо Opal использовать ГТС Украины
Доставка газа, которую «Газпром» осуществлял через газопровод Opal, может быть организована через газотранспортные системы Украины и Словакии.
РБК вчера в 06:15
Футбол
Дзюба помог Азмуну уйти с поля. Захват в стиле Хабиба
Во втором тайме матча 9-го тура чемпионата России «Зенит» — «Арсенал» (3:1) форвард питерцев Артем Дзюба помог покинуть поле партнеру Сердару Азмуну.
Спорт-Экспресс 13 сентября в 15:13
Шоу-бизнес
Супруг и мать Анастасии Заворотнюк приехали в больницу
13 сентября СМИ, ссылаясь на Telegram-канал Mash, сообщили, что у Заворотнюк диагностировали последнюю стадию опухоли мозга.
Известия вчера в 15:49
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк сделает заявление о своём состоянии здоровья
Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов сделал заявление журналистам, что в ближайшее время его подопечная актриса выступит с официальным интервью по поводу своего состояния здоровья.
Регион online 13 сентября в 09:00
Технологии
Huawei запустил 5G-сеть в «Лужниках»
Экономика сегодня вчера в 10:58
Хоккей
«Автомобилист» обыграл «Нефтехимик», одержав шестую победу подряд
Советский спорт вчера в 12:30
Авто
Сколько можно сэкономить топливо при выключенном кондиционере?
Многие задаются вопросом, можно ли сэкономить топливо при выключенном кондиционере в автомобиле.
Car.ru 12 сентября в 06:41