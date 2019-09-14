Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиПод Челябинском четыре человека насмерть отравились картофельным газом

"В вечернее время в овощехранилище частного дома в поселке Магнитка Кусинского района обнаружены тела четырех местных жителей, в том числе 16-летнего подростка", - говорится в сообщении. По предварительным данным, мужчины отравились газом, образовавшимся в результате гниения картофеля.
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Два туриста из РФ пострадали в Турции во время полета на парашюте

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В Минфине предрекли снижение стоимости ОСАГО

Стоимость ОСАГО для аккуратных водителей заметно снизится после реформы расчета тарифов.
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Ученые MIT создали красители нового поколения

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Эпатажная экс-звезда телеканала «ТНТ», общественный деятель и светская дама Ксения Собчак станет новой ведущей известнейшей телепередачи «Пусть говорят».
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В Сети появились видео со свадьбы Собчак и Богомолова

В Сети появились видео со свадьбы телеведущей Ксении Собчак и кинорежиссера Константина Богомолова.
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Анонсировано заявление Анастасии Заворотнюк

Актриса Анастасия Заворотнюк, расскажет о своем здоровье в эфире одного из федеральных телеканалов.
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На момент выпуска 12-ядерного процессора Ryzen Threadripper 1920X его стоимость составляла $800, но с выходом CPU AMD Ryzen 3000 цена стала падать.
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Происшествия

Польский турист погиб в Армении после нападения медведя

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"Главная сложность глиобластомы заключается в том, что она прорастает сквозь здоровые ткани головного мозга, поэтому четко ограничить ее размеры нельзя", — объяснил специалист.
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