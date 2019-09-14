Происшествия
РИА НовостиПод Челябинском четыре человека насмерть отравились картофельным газом
"В вечернее время в овощехранилище частного дома в поселке Магнитка Кусинского района обнаружены тела четырех местных жителей, в том числе 16-летнего подростка", - говорится в сообщении. По предварительным данным, мужчины отравились газом, образовавшимся в результате гниения картофеля.
Читать в источнике
Оценить25
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 20:49, Вашингтон
Транспорт
Медведев утвердил параметры платного участка ЦКАД
Участок Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) от пересечения с федеральной трассой М-10 «Россия» до пересечения с дорогой федерального значения А-130 Москва – Малоярославец станет платным.
Ведомости вчера в 13:28
Космос
Южная Корея совершит запуск лунной миссии на три года позже
Специалисты рассказали, что запуск миссии по исследованию естественного спутника нашей планеты состоится позже ранее назначенного срока.
Rusargument 12 сентября в 14:12
Спорт
Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника
На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия вчера в 05:33
Армия и оружие
Аравийская коалиция устанавливает причастных к атакам на саудитов
Расследование организовала аравийская коалиция, чтобы установить конкретных лиц, ответственных за атаку на нефтяные объекты Саудовской Аравии.
News.ru 16:35
Политика
Киев отказался от полной амнистии участников конфликта в Донбассе
Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев не собираются реализовывать пункт Минских соглашений, касающийся предоставления полной амнистии участникам конфликта в Донбассе.
Газета.Ru 16:38
Энергетика
«Газпром» снизил поставки газа через Opal
«Газпром» снизил поставки газа через трубопровод Opal из-за ограничения, наложенного Судом Евросоюза.
Известия 03:42
Экономика
Специалисты дали прогноз по ценам на популярные крупы
Специалисты добавили, что в этом году в целом урожай хороший, поэтому в ближайшее время цена на крупы может вернуться к уровню 2017 года, передает РИА Новости.
Вечерняя Москва 20:34
Происшествия
Два туриста из РФ пострадали в Турции во время полета на парашюте
На юге Турции в Анталье два россиянина пострадали из-за несчастного случая при парасейлинге - полете на парашюте за катером.
Газета.Ru 14:58
Экономика
В Минфине предрекли снижение стоимости ОСАГО
Стоимость ОСАГО для аккуратных водителей заметно снизится после реформы расчета тарифов.
REGNUM вчера в 01:34
Наука
Ученые MIT создали красители нового поколения
Южный Федеральный вчера в 22:07
Футбол
Кононов ответил на требования фанатов покинуть «Спартак»
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал требования болельщиков покинуть команду.
Известия 19:57
Политика
Решение по газопроводу Opal сочли политическим давлением Запада
Напомним, что суд ЕС отменил решение Еврокомиссии от 2016 года, которое расширяло доступ "Газпрома" к мощностям трубы Opal.
РЕН ТВ 20:38
Армия и оружие
Российские истребители трижды перехватывали израильские самолеты
Российские истребители были отправлены для перехвата израильских самолетов.
ГЛАС.RU 07:03
Культура
На Первом канале стартует второй сезон шоу «Голос. 60+»
Самой взрослой участницей стала 91-летняя бабушка. Наставниками выступят Валерия, Михаил Боярский, Лев Лещенко и Пелагея.
Discover24 вчера в 04:15
Хоккей
НХЛ дисквалифицировала Кузнецова на три матча за употребление кокаина
Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила о трехматчевой дисквалификации российского нападающего "Вашингтона" Евгения Кузнецова за употребление кокаина.
ТАСС 10:12
Политика
Премьер Гончарук считает успешную Украину лучшим ответом России
По словам премьер-министра, взгляды России и Украины со времен Майдана не изменились.
Коммерсантъ 10:56
Театры
«Ревизора» со сценой изнасилования показали детям в ТЮЗе Екатеринбурга
В ТЮЗе Екатеринбурга, ставшего одной из площадок проходящего в городе фестиваля «Реальный театр», показали спектакль «Ревизор» с обнаженными телами и изнасилованием, сообщили СМИ.
Взгляд.ру вчера в 07:19
Общество
Гороскоп на 13 сентября: Весам звезды обещают полезные знакомства
Звезды обещают полезные знакомства.
Primpress.ru вчера в 03:40
Культура
Ксения Собчак станет новой ведущей программы «Пусть говорят»
Эпатажная экс-звезда телеканала «ТНТ», общественный деятель и светская дама Ксения Собчак станет новой ведущей известнейшей телепередачи «Пусть говорят».
Дни24 вчера в 08:16
Шоу-бизнес
Волочкова показала танец, который готовила к свадьбе Собчак
Балерина Анастасия Волочкова показала, как репетировала танец "умирающего лебедя" к свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова.
РЕН ТВ 09:51
Политика
Пушков прокомментировал высказывание Кучмы о сговоре против Украины
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова представителя Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы о "сговоре" против Украины.
РИА Новости 03:05
Шоу-бизнес
В Сети появились видео со свадьбы Собчак и Богомолова
В Сети появились видео со свадьбы телеведущей Ксении Собчак и кинорежиссера Константина Богомолова.
Экономика сегодня вчера в 17:44
Шоу-бизнес
Анонсировано заявление Анастасии Заворотнюк
Актриса Анастасия Заворотнюк, расскажет о своем здоровье в эфире одного из федеральных телеканалов.
NewsFrol вчера в 09:27
Гаджеты
$200 вместо $800: 12-ядерный процессор AMD Ryzen Threadripper 1920X рекордно подешевел
На момент выпуска 12-ядерного процессора Ryzen Threadripper 1920X его стоимость составляла $800, но с выходом CPU AMD Ryzen 3000 цена стала падать.
iXBT.com 04:24
Происшествия
Польский турист погиб в Армении после нападения медведя
В Армении при восхождении на гору Арагац на двух польских туристов напал медведь. В результате один человек погиб, передает издание News.am.
РБК 13:58
Космос
Видео с чёрной дырой покажут в 2020 году
Напомним, что в апреле 2019 года на специальной пресс-конференции была представлена первая фотография чёрной дыры.
Популярная механика 12 сентября в 14:02
Происшествия
МАК подготовил промежуточный отчет по ЧП с Airbus A321
Российская газета 01:05
Шоу-бизнес
Разин: Заворотнюк осталось жить несколько дней
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин сообщил, что тяжело больной актрисе Анастасии Заворотнюк осталось жить всего несколько дней.
Вести.Ru 07:05
Здоровье
Нейрохирург объяснил, почему нельзя оперировать Заворотнюк
"Главная сложность глиобластомы заключается в том, что она прорастает сквозь здоровые ткани головного мозга, поэтому четко ограничить ее размеры нельзя", — объяснил специалист.
РИА Новости 08:17