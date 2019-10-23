Происшествия

Pchela.NewsPchela.NewsВ доме под Челябинском отравились семь человек, пятеро погибли

Со всем остальным разбираются Следственный комитет и полиция, — рассказали «Пчеле» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, добавив, что вызов был в 10:10 утра.
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«Было, как в бане»: в доме, где задохнулись пятеро коркинцев, недавно установили новый газовый котёл

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На Южном Урале пять человек погибли от отравления угарным газом

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СК возбудил дело после гибели пяти человек в доме под Челябинском

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В Челябинской области возбудили дело после гибели пяти человек от отравления угарным газом

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В доме под Челябинском угорели пять человек: новые подробности

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Под Челябинском пять человек отравились насмерть газом

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В Коркино от угарного газа погибли ребёнок и четверо взрослых

Челябинск Сегодня03:08
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Политика

CNN упрекнул Россию в унижении США из-за успеха в Сирии

«Путин сказал, что Россия и Турция договорились поддерживать суверенитет и территориальную целостность Сирии, что можно трактовать как успех во внешней политике», — пишет CNN.
Известия 08:11
Общество

ФСИН решила привлечь к труду всех заключенных в России

ФСИН намерена привлечь к выполнению заказов государственных компаний всех заключенных в российских колониях, заявил замглавы ведомства Рустам Степаненко.
Московский Комсомолец 05:16
Происшествия

Двух женщин-полицейских сбили на дороге в центре Москвы

Водитель автомобиля-погрузчика сбил двух сотрудниц полиции на обочине дороги в центре Москвы.
Lenta.ru 06:01
Общество

В Москве госпитализировали Елену Малышеву

Известную телеведущую Елену Малышеву госпитализировали в Москве. Об этом она сама сообщила в инстаграме.
РИА Новости 01:39
Происшествия

Новосибирскую певицу избили в московском салоне красоты

Вести.Ru вчера в 06:36
Политика

Киселев рассказал студентам журфака МГУ о поиске Путиным преемника

Киселев отметил, что поддержка действующим главой государства своего преемника является «общемировой традицией», которой придерживался и Франсуа Олланд, поддержавший Эмманюэля Макрона, и Барак Обама, выступивший в поддержку Хиллари Клинтон.
РБК 06:34
Происшествия

Опубликовано видео ДТП в Петербурге, где две машины сбили пешеходов

Опубликовано видео столкновения двух машин в центре Санкт-Петербурга, в результате которого пострадали восемь человек.
RT на русском 07:59
Армия и оружие

США сымитировали бомбардировку Крыма

Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.
Lenta.ru 01:39
Политика

Против депутатов партии Зеленского возбудили дело о взяточничестве

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) зарегистрировала уголовное производство по факту возможного совершения коррупционного преступления депутатами Верховной Рады от партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа».
Lenta.ru 04:58
Общество

Испытание Крымского моста гружеными вагонами показали на видео

Железнодорожную часть Крымского моста через Керченский пролив начали испытывать при помощи тяжелых железнодорожных составов, испытания попали на видео.
Lenta.ru 06:56
Происшествия

В Британии обнаружен грузовик с 39 трупами

Газета.Ru 06:55
Экономика

Зарплаты бюджетников поднимутся в 2020 году

Как заявил министр финансов Антон Силуанов, в 2020 году заработная плата бюджетников повысится на 5,4 процента.
Карелинформ 06:40
Спорт

Паралимпийская чемпионка ушла из жизни в результате эвтаназии

РИА Новости 01:54
Политика

Россия списала странам Африки долгов более чем на $20 млрд

Россия списала странам Африки долгов более чем на $20 млрд, но надеется удвоить товарооборот с государствами этого континента за 5 лет.
Газета.Ru 08:02
Экономика

Экономисты оценили данные о резком росте доходов россиян

Бывший глава Росстата, директор по статистическим исследованиям ВШЭ Александр Суринов отметил, что точнее оценить реальные доходы населения можно с помощью первичных данных налоговой, однако у Росстата нет к ним доступа.
Lenta.ru вчера в 23:10
Общество

Провоз топлива на Шиес обеспечил вооружённый ОМОН

На Шиесе завершилась операция по доставке топлива — проезд бензовозов к месту строительства полигона обеспечили в том числе вооружённые бойцы ОМОН.
REGNUM 06:46
Единоборства

Конор Макгрегор дал прогноз на бой Фергюсона и Нурмагомедова

Южный Федеральный 07:10
Происшествия

Появилось видео с места кровавой перестрелки в Ростовской области

Журналистская правда 04:04
Общество

Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии

Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 23:16
Общество

Сад на Неве уничтожат ради строительства Судебного квартала

КтоСтроит.ру 21 октября в 02:10
Происшествия

Неизвестный в Курской области ранил двух школьниц ножом

Полиция разыскивает в Курской области злоумышленника, ранившего ножом двух школьниц, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе управления МВД по региону.
ТАСС 06:41
Общество

Россияне назвали мультиварку самой бесполезной бытовой техникой

Самой бесполезной покупкой из бытовой техники россияне назвали мультиварку, сообщает ТАСС со ссылкой на опрос портала Hi-Tech Mail.ru.
Дождь вчера в 03:48
Происшествия

В Москве обстреляли рэпера Pabl.A из Black Star

Автомобиль рэпера Pabl.A (настоящее имя Александр Павлов) обстреляли в Москве. Об этом в среду, 23 октября, сообщает телеканал «Звезда».
Lenta.ru 07:46
Экономика

Нобелевский лауреат по экономике предложил раздать деньги просто так

Снижение налогов для стимулирования инвестиций и роста экономики не приводит к желаемому результату, такой миф придумали бизнес и богатые люди в собственных интересах.
Lenta.ru 07:34
Общество

В Москве эвакуируют здание Совета Федерации

В здании Совета Федерации в Москве началась эвакуация, сообщает «РИА Новости».
Ведомости 05:26
Шоу-бизнес

Максим Галкин пошутил над Гузеевой в Instagram

Российский юморист и телеведущий опубликовал на своей странице смешной ролик, в котором Лариса Гузеева пытается прорекламировать канал телепрограммы «Давай поженимся» на Youtube.
ИнфоСМИ 06:44
Авто

Nissan может отказаться от бренда Datsun

Nissan Motor может отказаться от бренда Datsun, а также некоторых нерентабельных продуктов и закрыть несколько линий сборки по всему миру, стремясь увеличить прибыль за счет сокращений, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники в компании, напрямую знакомые с ситуацией.
ПРАЙМ 06:35
Интернет

В WhatsApp появилась новая важная функция

В новой версии приложения для Android появились некоторые настройки, которые сделают чат более безопасным.
Astera вчера в 11:32
Политика

Украинскому депутату предложили нарядиться матрешкой

Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Евгений Шевченко объяснил причину своего участия в программе российского телевидения.
Lenta.ru вчера в 20:35
Политика

Володин раскритиковал депутатов за прогул обсуждения бюджета в Госдуме

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов присутствовать на обсуждении проекта бюджета.
Российская газета 05:15
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