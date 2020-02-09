Общество

REGNUMREGNUMПод Челябинском закрывают карантинный пункт после протестов жителей

В челябинской Ужёвке власти решили закрыть карантинный пункт по коронавирусу, в котором находятся шестеро граждан Китая. Об этом сообщает пресс-служба губернатора. Те китайцы, которые туда помещены, теперь будут перенаправлены для медицинского наблюдения в стационары.
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Челябинские власти сообщили о состоянии размещенных на карантин китайцев

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Карантинный пункт в Сосновском районе закрыли

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Полиция задержала одного из участников схода против карантинного центра на Урале

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Под Челябинском закрыли карантинный центр по коронавирусу после протеста местных жителей

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Первые кадры со съемок нового сезона сериала «Сваты» появились в Сети

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США и Украина выполнят наблюдательный полёт над территорией России

Военные США и Украины в период с 10 по 14 февраля выполнят наблюдательный полёт над территорией России.
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"Спартак" просто выиграл турнир.
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Grand Theft Auto V разошлась тиражом в 120 млн копий, а Red Dead Redemption 2 преодолела отметку в 29 млн копий.
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Родственники украинцев, погибших во время протестов на Майдане в Киеве в 2014 году обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
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В Подмосковье произошла массовая драка около кафе

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Глава российского МИД Сергей Лавров в беседе с «Российской газетой» рассказал, какие типы оружия Россия готова включить в новый договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ).
RT на русском 16:56
Общество

Китай выделяет более $10 млрд на борьбу с коронавирусом

КНР собирается выделить на борьбу с новым типом коронавируса 71,85 миллиарда юаней ($10,26 миллиарда).
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Нетаньяху: Израиль не намерен ставить под угрозу «сделку века» Трампа

Ранее посол США в Израиле Дэвид Фридман заявил, что возможные односторонние шаги по распространению израильского суверенитета на еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан до завершения работы специальной совместной американо-израильской комиссии могут поставить под угрозу «сделку века».
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Три голевые передачи Месси помогли «Барселоне» обыграть «Бетис»

После 23-х туров "Барселона" (49 очков) занимает второе место в турнирной таблице Примеры. "Бетис" (28) располагается на 13-й строчке.
Газета.Ru 16:57
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Китайский посол назвал виновных в панике вокруг коронавируса

Посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что паника вокруг коронавируса выгодна для тех, кто хочет сдержать развитие КНР, сообщает РИА Новости.
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Президент Турции Таир Реджеп Эрдоган прямо заявил, что сирийские войска должны оставить все занятые ими территории и отступить.
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Представлен новый внедорожник Cadillac Escalade

Американский автоконцерн Cadillac официально представил в Лос-Анджелесе пятое поколение внедорожника Escalade.
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Армия и оружие

В США нашли «естественное препятствие» для победы над Россией

Возведенные во время Холодной войны мосты в Восточной Европе способны выдерживать 45-тонные советские (российские) танки вроде Т-72, но не 60-тонные европейские, что в настоящее время является «естественным препятствием» для победы НАТО над Россией в случае военного конфликта в регионе, пишет Breaking Defense.
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Названы претенденты на антипремию «Золотая малина»

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Дзюба посоветовал болельщикам засунуть свое мнение в одно место

Форвард и капитан национальной сборной России и питерского «Зенита» предложил некоторым клубным фанатам на играх сборной помалкивать, а свое мнение относительно конкретных игроков засунуть подальше.
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Тайвань попытался перехватить военные самолёты Китая

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Смоляков отказался от своих слов в адрес Александра Емельяненко

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По словам врача, избыточное потребление химически обработанного красного мяса и уменьшение количества клетчатке в рационе может спровоцировать развитие рака.
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Для снижения риска заболевания раком необходимо показываться врачу, заявил заместитель главного врача по хирургии Свердловского областного онкодиспансера, доктор медицинских наук Александр Дорофеев в интервью "Российской газете".
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«Локомотив» по пенальти переиграл «Ростов» на турнире в Катаре

Московский "Локомотив" в серии послематчевых пенальти обыграл "Ростов" в матче третьего тура товарищеского турнира в Катаре.
Газета.Ru 12:07
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Способное достроить «Северный поток – 2» судно вышло из порта Находки

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Количество пострадавших в ДТП с автобусом и фурой на трассе в Кузбассе увеличилось до 38 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального центра медицины катастроф.
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Компания KIA подняла цены на свои автомобили в России на 10−50 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют данные сайта "Цена Авто".
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