Общество
REGNUMПод Челябинском закрывают карантинный пункт после протестов жителей
В челябинской Ужёвке власти решили закрыть карантинный пункт по коронавирусу, в котором находятся шестеро граждан Китая. Об этом сообщает пресс-служба губернатора. Те китайцы, которые туда помещены, теперь будут перенаправлены для медицинского наблюдения в стационары.
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Армия и оружие
Зачем Эрдоган перекидывает в сирийский Идлиб танки
Президент Турции Таир Реджеп Эрдоган прямо заявил, что сирийские войска должны оставить все занятые ими территории и отступить.
Происшествия
Пассажиры рассказали о жесткой посадке самолета в Коми
Пассажиры самолета, совершившего жесткую посадку в Усинске, рассказали о том, что происходило в салоне во время инцидента.
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Песков прокомментировал слова Лукашенко о «моменте истины»
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Валенса высмеял требование Польшей репараций от России
Бывший президент Польши Лех Валенса считает оторванным от реальности требование Варшавы репараций от Москвы за якобы нанесенный ущерб во время вхождения в состав СССР и Вторую мировую войну.
Культура
Скончался композитор Сергей Слонимский
Игры
Релиз новой Call of Duty состоится осенью 2020 года
Общество
Коронавирус обнаружили у украинца на круизном лайнере в Японии
В Японии коронавирус 2019-nCoV обнаружен у гражданина Украины, который находился среди пассажиров круизного лайнера Diamond Princess.
Общество
Ветер помог самолету British Airways побить рекорд Norwegian Air
Мощный попутный ветер помог пассажирскому лайнеру British Airways долететь из Нью-Йорка до Лондона за рекордно короткое время.
Политика
Немецкий политик: Меркель похоронила германскую демократию
Скандал с выборами министра-президента немецкой земли Тюрингия вызывает серьёзные вопросы о состоянии демократии в ФРГ.
Энергетика
Белоруссия намерена покупать нефть у РФ по мировым ценам
Как передавало ИА REGNUM, 7 февраля заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак сообщил журналистам, что глава РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко пришли в ходе переговоров в Сочи к соглашению сохранить условия поставок нефти и газа.
Происшествия
Российские студенты изнасиловали девушку на вечеринке
В Санкт-Петербурге двоих студентов задержали по подозрению в изнасиловании 17-летней девушки.
Культура
Российская певица выступит на церемонии «Оскара»
Футбол
Дубль Дзюбы помог «Зениту» обыграть ЦСКА в товарищеском матче
«Зенит» обыграл ЦСКА в товарищеском матче, проходившем на зимних сборах команд в испанской Ла-Нусии.
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Самбурская призналась, что ее бросил возлюбленный
Актриса, певица Настасья Самбурская рассказала, что ее бросил возлюбленный. Об этом она заявила на своей странице в Instagram.
Футбол
Дзюба предложил фанатам «засунуть принадлежности в одно место»
Капитан российской сборной по футболу Артем Дзюба прокомментировал оскорбления в его адрес со стороны фанатов команды в ходе игры отборочного цикла Евро-2020 с Сан-Марино.
Спорт
Большунов выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Фалуне
Победителем масс-старта стал российский лыжник Александр Большунов, который сумел преодолеть дистанцию в 15 км за 33 минуты 10,3 секунды.
Экономика
Коронавирус выбил главу Canada Goose из числа миллиардеров
На фоне снижения котировок исполнительный директор компании Дани Рейсс перестал быть миллиардером, теперь его состояние оценивается в $874 млн, пишет Forbes.
Здоровье
Минздрав сообщил о 70 000 случаев осложнений в год из-за ошибок врачей
Ежегодно в России из-за неправильных действий врачей тяжелые осложнения получают около 70 000 человек, сообщил новый министр здравоохранения Михаил Мурашко (его слова приводит «РИА Новости»).
Происшествия
Пропавшая неделю назад в Петербурге девушка утонула
Родные и друзья 22-летней девушки, которая пропала неделю назад в Василеостровском районе Санкт-Петербурга, выяснили, что она упала в Неву и утонула.
Футбол
Дзюба подтвердил интерес со стороны «Тоттенхэма»
Форвард петербургского "Зенита" Артем Дзюба заявил, что лондонский "Тоттенхэм Хотспур" был заинтересован в его приобретении.
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае составило 811 человек
Число жертв коронавируса в Китае составило 811 человек, количество инфицированных превысило 37 тысяч.
Общество
Ульяновский губернатор опроверг новости о взрыве атомного реактора
Политика
Посольство РФ обвинило Норвегию в нарушении Договора о Шпицбергене
Общество
Ученые определили сроки пика распространения коронавируса
Специалисты считают, что коронавирус достигнет своего пика во второй половине февраля.
Футбол
Зидан попал в ДТП перед тренировкой «Реала»
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан стал участником автомобильной аварии по пути на тренировку своей команды.
Футбол
Онана согласился перейти в «Челси»
Голкипер Аякса Андре Онана летом станет игроком Челси, сообщает Voetbal.
Финансы
Центробанк вновь понизил ключевую ставку
На заседании 7 февраля Банк России понизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта - до 6% годовых.
Здоровье
Назван самый опасный алкогольный напиток
Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал, какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несёт наименьший вред для здоровья.