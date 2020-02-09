Общество

REGNUMREGNUMПод Челябинском закрывают карантинный пункт после протестов жителей

В челябинской Ужёвке власти решили закрыть карантинный пункт по коронавирусу, в котором находятся шестеро граждан Китая. Об этом сообщает пресс-служба губернатора. Те китайцы, которые туда помещены, теперь будут перенаправлены для медицинского наблюдения в стационары.
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Челябинские власти закрыли карантинный пункт

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Челябинские власти закроют карантинный центр после протестов жителей

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