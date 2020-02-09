Общество
REGNUMПод Челябинском закрывают карантинный пункт после протестов жителей
В челябинской Ужёвке власти решили закрыть карантинный пункт по коронавирусу, в котором находятся шестеро граждан Китая. Об этом сообщает пресс-служба губернатора. Те китайцы, которые туда помещены, теперь будут перенаправлены для медицинского наблюдения в стационары.
Читать в источнике
Оценить525
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 20:53, Ашберн
Здоровье
В Китае число жертв коронавируса достигло 908 человек
Число жертв коронавируса в материковом Китае выросло до 908, заражены более 40,1 тысячи человек, выздоровели и выписаны 3281 человек, следует из сообщения государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.
Политика
Россия поддержит обмен послами с Украиной — Лавров
Комментируя высказывания о намерении Киева вернуть послов, глава МИД РФ заявил, что Москва «не будет против», поскольку даже в текущий период Россия и Украина сильно взаимосвязаны в экономике, гуманитарной и транспортной сфере.
Шоу-бизнес
Адвокат заявил, что у дочери Любови Успенской «диагноз»
Позже Успенская сообщила, что ее дочь покинула Россию.
Единоборства
Шевченко в третий раз защитила титул чемпионки UFC
Представительница Киргизии Валентина Шевченко в третий раз защитила титул чемпионки UFC в наилегчайшем весе.
Шоу-бизнес
Поклонники заметили кольцо на пальце жениха Ольги Бузовой
Поклонники Манукяна заметили на его безымянном пальце правой руки кольцо, которое косвенно подтверждает то, что они с Бузовой узаконили свои отношения.
Шоу-бизнес
Алексей Кравченко сделал предложение Надежде Борисовой в прямом эфире
Отечественный актер Алексей Кравченко решился на предложение своей избраннице Надежде Борисовой, отношения с которой длятся в течение 15 лет.
Кино
Брэд Питт получил «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана
Американский актер Брэд Питт стал победителем в номинации лучшая мужская роль второго плана во время 92-й церемонии вручения премии "Оскар".
Технологии
Showa Denko готовится выпускать пластины для жёстких дисков на 80 ТБ
Политика
В Госдуме сообщили о возможном изменении нормы о ее роспуске
Из Конституции России могут исключить пункт, согласно которому президент обязан распустить Госдуму, если она трижды отклонит кандидатуру премьер-министра, сообщил сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений по внесению поправок в основной закон Павел Крашенинников в интервью газете «Коммерсантъ».
Армия и оружие
Как Украина планирует проводить военно-морские учения Sea Breeze
В этом году Минобороны Украины проведёт масштабные международные военно-морские учения Sea Breeze — 2020, сообщается на сайте военного ведомства страны.
Технологии
Джим Келлер обещает смену архитектуры CPU Intel каждые пять лет
Инженер заявил, что собирается ввести практику разработки процессорной архитектуры с нуля каждые пять лет.
Общество
Звезды начали появляться на красной дорожке «Оскара»
Звезды американского и не только кинематографа стали появляться на красной ковровой дорожке в преддверии престижной кинопремии "Оскар".
Хоккей
Гол Панарина помог «Рейнджерс» одержать победу над «Лос-Анджелесом»
"Нью-Йорк Рейнджерс" нанес поражение "Лос-Анджелес Кингз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Технологии
Пользователи Windows 7 не могут перезагрузить компьютер
Система безжалостно заявляет, что у пользователя нет прав на выключение собственного компьютера.
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом на Кузбассе увеличилось до 23
Число пострадавших при столкновении автобуса и грузовика в Яшкинском районе Кемеровской области выросло до 22 человек.
Экономика
ЦБ хочет дать право санируемым банкам оздоравливать других
Центробанк хочет допустить ранее санированные банки или те, кто еще проходит процедуру финансового оздоровления через его Фонд консолидации банковского сектора (УК ФКБС), к оздоровлению других участников рынка.
Общество
Более 20 групп в детсадах Читы закрыты на карантин
Более 20 групп в детских садах Читы закрыты на карантин из-за сезонной эпидемии ОРВИ и гриппа.
Общество
Передовая группа экспертов ВОЗ отправилась в Китай из-за коронавируса
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил в своем микроблоге в Твиттере об отправке в охваченный эпидемией коронавируса 2019nCov Китай экспертов ВОЗ.
Футбол
Тренер «Сельты» уверен, что Смолов принесет пользу его команде
Главный тренер «Сельты» Оскар Гарсия высказался об игре российского нападающего Федора Смолова, который перебрался в его команду из московского «Локомотива».
Происшествия
В Хабаровске совершены нападения с ножом на двух женщин
По сведениям полицейских, нападения произошли 5 и 8 февраля, а результате которых две женщины были госпитализированы в тяжелом состоянии с многочисленными ножевыми ранениями.
Шоу-бизнес
Джонни Депп показал суду 87 видео с нападающей Эмбер Херд
Джонни Депп показал в суде 87 записей с камер видеонаблюдения, на которых показал агрессивное поведение своей бывшей жены Эмбер Херд.
Экономика
Fitch подтвердило рейтинг России на уровне BBB
Fitch подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России на уровне BBB со стабильным прогнозом, сообщается на сайте рейтингового агентства.
Космос
Запуск ракеты Antares c грузом для МКС отменили за 2 минуты до старта
Запуск ракеты-носителя Antares c кораблем Cygnus, намеченный на 16.44 (01.44 мск), отменен за две минуты до старта, причины уточняются, сообщила ведущая прямой трансляции запуска в эфире NASA TV.
Экономика
В Счетной палате оценили влияние коронавируса на экономику России
Распространение коронавируса может оказать негативное влияние на мировую и российскую экономику.
Футбол
Дубль Дзюбы помог «Зениту» одержать волевую победу над ЦСКА
Форвард санкт-петербургского "Зенита" Артем Дзюба оформил дубль за две минуты в контрольной встрече с московским футбольным клубом ЦСКА на сборах в Испании.
Происшествия
Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске
У самолета авиакомпании "ЮТэйр", совершившего жесткую посадку в аэропорту Усинска, произошел подлом стоек шасси на взлетно-посадочной полосе, сообщили в пресс-службе перевозчика.
Происшествия
Под Казанью при крушении вертолета погиб депутат Айрат Хайруллин
Под Казанью при крушении вертолета погиб депутат Госдумы (член партии «Единая Россия»), зампредседателя думского комитета по аграрным вопросам Айрат Хайруллин, сообщают «РИА Новости», ТАСС и РБК со ссылкой на источники.
Происшествия
В Казахстане в массовой драке погибли восемь человек
В результате бытового конфликта в пятницу вечером на юге Казахстана погибли восемь человек, еще 40 получили ранения.