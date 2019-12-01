Происшествия

Lenta.ruLenta.ruВыросло число жертв после падения автобуса с моста под Читой

Машина, принадлежащая местной турфирме, следовала из Читы в Сретенск. Проезжая по мосту через реку Куэнга (приток Шилки), автобус потерял управление и рухнул на лед с высоты около 10 метров.
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