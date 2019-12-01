Происшествия
Lenta.ruВыросло число жертв после падения автобуса с моста под Читой
Машина, принадлежащая местной турфирме, следовала из Читы в Сретенск. Проезжая по мосту через реку Куэнга (приток Шилки), автобус потерял управление и рухнул на лед с высоты около 10 метров.
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Ответственный за перевозки рассказал о причинах катастрофы автобуса в Забайкалье
Московский Комсомолец09:31
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Как выяснилось, чтобы их купить, японцам придётся брать талоны.
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В Тунисе в ДТП с туристическим автобусом погибли 22 человека
Двадцать два человека погибли, 21 пострадал в результате ДТП с туристическим автобусом в Тунисе, говорится в заявлении министерства внутренних дел страны.
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Способ работает только для «обновления на месте». Установить «Windows 10» с «нуля» такими методом не удастся.
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Британский пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон занял первое место в квалификации заключительного в сезоне этапа Гран-при «Формулы-1» в Абу-Даби.
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В Токио прошел митинг с требованием вернуть Японии южные Курилы
Митинг за возвращение "северных территорий", как в Японии называют южную часть Курильских островов, прошел в воскресенье в Токио.
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В Минздраве сообщили о состоянии пострадавших в ДТП в Забайкалье
Минздрав РФ уточняет, что по состоянию на 14:00 мск состояние четырех пострадавших оценивается как тяжелое.
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Президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров поздравил Александра Емельяненко с победой над Михаилом Кокляевым.
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Названа причина обесценивания вкладов россиян перед распадом СССР
Вклады советских граждан обесценились в последние годы существования СССР, когда государство печатало слишком много денег.
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