Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ доме многодетной семьи под Гатчиной нашли склад оружия

"В доме под Гатчиной обнаружили много единиц огнестрельного оружия, возможно, оно является оружием времен Великой Отечественной войны", - сказал собеседник агентства. По информации местных СМИ, из трехэтажного коттеджа, где было найдено оружие, вывели восемь детей.
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Соседи рассказали о семье из Ленобласти, в доме которой нашли арсенал

РИА Новости20:52

Семейка Бовт: Под Гатчиной нашли дом, где стреляли, молились и насиловали ребенка

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В частном доме с детьми под Гатчиной нашли склад оружия

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Эксперт оценил найденный у многодетной семьи в Ленобласти арсенал оружия

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Арсенал нашли в доме многодетной семьи под Петербургом

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Источник: силовики изымают оружие из частного дома в Ленобласти

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Соседи рассказали, как хозяин арсенала под Гатчиной стрелял по прохожим детям

78.ru18:26
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Экономика

Минфин предложил ввести минимальную доходность от управления пенсиями

НПФ, не обеспечившим минимальную доходность, следует компенсировать недостаток из собственных средств, добавил он: «Если будет плохое управление средствами, видимо, НПФ придется компенсировать это за счет резервов и за счет собственных средств».
РБК вчера в 17:00
Шоу-бизнес

Алсу показала стройные ноги в мини

Новое фото певицы обсуждают в Сети На днях Алсу выступала на новогоднем шоу в Государственном Кремлевском Дворце.
WomanHit.ru 10:02
Общество

Boeing решила приостановить производство самолетов 737 MAX

Boeing решила приостановить производство лайнеров 737 MAX с января 2020 года, говорится в распространенном во вторник сообщении компании.
РИА Новости 17:43
Кино

Российский мультфильм попал в шорт-лист претендентов на «Оскар»

Ранее сообщалось о том, что в шорт-лист претендентов на премию «Оскар» в номинации «Лучший международный художественный фильм» вошел фильм «Дылда» российского режиссера Кантемира Балагова.
Lenta.ru 20:01
Общество

В Гидрометцентре предупредили о снежном январе

Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, по предварительному прогнозу, в январе в Москве температура превысит норму на 1 градус.
Российская газета вчера в 17:00
Политика

Зеленский предложил дать всем украинским регионам равные права

Как подчеркивается в пояснительной записке к законопроекту, предлагаемые президентом меры не означают ослабления центральной власти в вопросах обороны, внешней политики, национальной безопасности, соблюдения прав и свобод человека.
Ведомости 09:02
Музыка

YouTube назвал самые популярные клипы уходящего десятилетия

В преддверии Нового года YouTube опубликовал список самых популярных музыкальных клипов последних десяти лет — возглавляет ностальгический рейтинг, конечно же, видео на песню «Despacito» Луиса Фонси и Дэдди Янки.
Salt Mag вчера в 07:32
Фигурное катание

Команда Тутберидзе раскритиковала Плющенко и Тарасову за Загитову

Радио Sputnik вчера в 01:41
Общество

Грета Тунберг попала в скандал с переполненным поездом в Германии

Газета.Ru 18:54
Общество

Россияне тратят на еду почти треть своего бюджета

Наименьшая доля расходов на еду зафиксирована в Люксембурге, там она составила всего 8,4% бюджета семьи, а наибольшая — на Украине (50%).
BFM.ru вчера в 20:55
Космос

Ученые объяснили загадку тигровых полос Энцелада

Сотрудник Научно-исследовательского института Карнеги Дуглас Хемингуэй рассчитал, что первая полоса возникла из-за напряжения льда, связанного с действием гравитационных приливных сил между Сатурном и его спутником.
МедиаПоток вчера в 03:23
Общество

ЕС выразил разочарование итогами конференции ООН по климату в Мадриде

Евросоюз высказал глубокое разочарование итогами завершившейся в Мадриде 25-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-25) и выразил надежду, что в следующем году на форуме в Глазго все же будет согласована долгосрочная стратегия сокращения выбросов.
РЕН ТВ вчера в 10:58
Политика

Россия и КНР внесли в СБ ООН резолюцию о смягчении санкций против КНДР

Россия и Китай представили проект резолюции Совета Безопасности ООН, призывающий смягчить санкции против КНДР с целью улучшить гуманитарную ситуацию в стране.
RT на русском 16:40
Шоу-бизнес

Егор Дружинин рассказал о сложностях работы с Пугачёвой

Хореограф и режиссёр Егор Дружинин рассказал, что он ставил танцы и шоу многим звёздам, но сложнее всего оказалось работать с певицей Аллой Пугачёвой.
News.ru вчера в 06:41
Политика

Депутат Госдумы сравнила малоимущих россиян с уголовниками

Депутат Госдумы от «Единой России» Ирина Гусева высказалась против освобождения малоимущих граждан от уплаты налога на доход физических лиц (НДФЛ), сравнив их с заключенными, которых всю жизнь обеспечивало государство.
URA.Ru 12:34
Футбол

Григорий Иванов: «Не представляю себе российский футбол без Гинера»

Про «Динамо», «Спартак», Тулу, которая хочет забрать Меркулова в конце сезона.
Спорт-Экспресс 03:30
Политика

Адвокат Трампа заявил о наличии доказательств против сына Байдена

По словам адвоката, Шокин намерен продемонстрировать документы, которые свидетельствуют об отмывании $3 млн Байденом-младшим, а также дать показания о том, что расследование против Burisma просил притормозить экс-президент Украины Петр Порошенко.
РБК 01:53
Общество

Роструд рассказал о коротких рабочих неделях в 2020 году

Заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец рассказал, что в 2020 году россиян ожидают восемь сокращённых рабочих недель в связи с праздниками и переносом нерабочих праздничных дней, которые выпадают на выходные.
RT на русском 19:58
Общество

Работающих пенсионеров могут оштрафовать на 120 тыс. рублей

Если налоговая инспекция уличит их в этом, то может наказать штрафом до 120 тыс. рублей за мошенничество.
Live24 14 декабря в 01:18
Единоборства

Дацик проиграл французскому кикбоксеру Жерому Ле Баннеру

Lenta.ru вчера в 14:19
Космос

Роскосмос планирует создать «лифт» на луну

Mirmol.ru 09:20
Финансы

Рынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,3%

Рынок акций РФ открылся в понедельник позитивной динамикой blue chips на фоне выросших мировых фондовых площадок и нефти; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 0,3%, при этом индекс МосБиржи превысил рубеж 3000 пунктов.
Интерфакс 02:43
Шоу-бизнес

Звезда «Дома-2» стала человеком года и получила квартиру

Звезда «Дома-2» Ольга Рапунцель стала человеком года в конкурсе телешоу.
Lenta.ru 13:29
Происшествия

В Берлине вскрыли могилу деятеля нацистской Германии Гейдриха

В Берлине неизвестные вскрыли могилу влиятельного деятеля нацистской Германии, одного из авторов идеи Холокоста Рейнхарда Гейдриха, сообщило издание Berliner Kurier в понедельник.
РИА Новости 18:03
Происшествия

Петербургский горсуд оставил историка Соколова под арестом

Российская газета 06:46
Музыка

Обновленная версия клипа «Last Christmas»

Компания Sony Music Entertainment представила обновленную версию клипа в разрешении 4K.
FoxTime.ru 08:21
Общество

Британские молодожены решили развестись прямо на свадьбе

Британские молодожены Стефан Уилсон и Эрин Мэйсон-Джордж расстались во время свадьбы.
Газета.Ru 12:06
Музыка

Лазарев высказался насчет скандала с Биланом и «Евровидением»

Напомним, ранее Дима Билан отказался выступать на концерте главных звезд конкурса «Евровидения».
Uznayvse.ru 18:35
Технологии

Microsoft обновила сайт с расширениями для нового Edge

Microsoft планирует 15 января 2020 года выпустить стабильную сборку нового браузера Edge на основе исходных кодов проекта Chromium.
3DNews 06:55
Биатлон

Бабиков: есть доказательства того, что СБР отправил меня без винтовки

Как сообщал NEWS.ru, Бабикова отправили в Россию без винтовки, так как СБР (Союз биатлонистов России) оформил общее разрешение на оружие, и она может вернуться только вместе со всей командой в конце декабря.
News.ru 06:08
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