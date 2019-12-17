Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъПод Гатчиной в доме многодетной семьи нашли склад оружия

В частном доме в Гатчинском районе Ленинградской области сотрудники правоохранительных органов обнаружили склад оружия, сообщает «Интерфакс». По словам источника агентства, следственные действия проводились в доме, где проживает многодетная семья.
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Оружие, найденное у многодетной семьи из Гатчинского района, осмотрели эксперты

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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 19:24, Ашберн
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Boeing приостановит сборку лайнеров модели 737 MAX

Напомним, эксплуатация лайнеров Boeing 737 MAX была приостановлена весной этого года после двух крупных авиакатастроф, в которых погибли 346 человек.
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В 2017 г. от иностранного оборудования в пользу российского отказалось только 7% предприятий, а от сырья и материалов – 8%. В 2018 г. импортозамещение в промышленности снова стало расти, следует из опросов сотрудников института.
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Россия и Китай предложили смягчить санкции против КНДР

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Главный киллер России бесплатно выполнил заказ прокурора на убийство

Главный киллер России Аслан Гагиев (Джако), которого считают лидером преступной группы, убившей 60 человек, выполнил заказ прокурора Ольги Швецовой об устранении ее бывшего зятя бесплатно.
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Команда Тутберидзе раскритиковала Плющенко и Тарасову за Загитову

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Российский фильм «Дылда» вошёл в шорт-лист претендентов на «Оскар»

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Мазаев назвал концерт Носкова жалким зрелищем

Лидер группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев высказался о концерте Николая Носкова после перенесённого инсульта.
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Новый «Полицейский с Рублевки» возглавил отечественный прокат

Слово и Дело 04:10
Армия и оружие

Ракетным войскам стратегического назначения исполняется 60 лет

Вести.Ru 16:10
Общество

WEF назвал сроки преодоления гендерного неравенства

Человеческое общество сможет ликвидировать различия между мужчиной и женщиной в политике, экономике, здравоохранении и других областях лишь через 99,5 лет.
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Общество

В Волгоградской области учительница отрезала челку школьнику

В городе Палласовка Волгоградской области учительница русского языка после спора с учеником отрезала ему челку во время урока.
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Политика

На Украине обнародовали текст законопроекта о децентрализации власти

В понедельник, 16 декабря, на сайте Верховной рады был опубликован законопроект о децентрализации власти, который внес на рассмотрение парламента президент Украины Владимир Зеленский.
Известия 09:35
Экономика

Россиянам вернут до 120 тысяч рублей с пенсионных взносов

Согласно документу, налоговый вычет в размере 120 тысяч рублей будет учтен в гарантированном пенсионном плане (ГПП) для взносов, которые превышают 6% заработной платы.
9111.ru 04:35
Политика

Шаттл мог сбросить ядерную бомбу на Москву

ГЛАС.RU 14:56
Шоу-бизнес

Бывший муж Даны Борисовой забрал у нее дочь

Бывший муж телеведущей Даны Борисовой пришел к ней домой в сопровождении полиции и забрал дочь. Об этом Борисова сообщила в Instagram.
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Сбербанк запустил самый мощный суперкомпьютер в России

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Сбербанк запустил краудлендинговую платформу «СберКредо»

Сбербанк запустил в промышленную эксплуатацию краудлендинговую платформу "СберКредо", позволяющую компаниям малого и микробизнеса получать финансирование от физических лиц и институциональных инвесторов.
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Происшествия

Названа причина смерти сооснователя «Белых касок»

Сооснователь сирийской неправительственной организации «Белые каски» Джеймс Ле Мезюрье скончался от травмы, полученной в результате падения с высоты, передаёт 16 декабря ВВС.
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В двух любимых у россиян марках чая нашли пестициды

Роскачество выявило пестициды в чае двух марок.
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Смартфон Xiaomi Mi Note 10 поступил в продажу в России

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Ученые назвали самые опасные алкогольные напитки

Ученый из Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски рассказал, какие напитки быстрее всего приводят к опьянению и вызывают наибольшее похмелье.
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Юниорская сборная России впервые выиграла Мировой кубок вызова

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Торстен Дилл, кардиолог из Германии, во время интервью с журналистами Focus, рассказал, что нужно делать для поддержания своего сердца в здоровом состоянии.
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Не по годам: как подмосковный чиновник получил 14 лет за 14 млрд

Историческое дело Басманный суд в понедельник приговорил к 14 годам колонии общего режима экс-министра финансов Московской области Алексея Кузнецова.
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Историк Соколов рассказал о планах обвенчаться с убитой аспиранткой

Экс-доцент СПбГУ Олег Соколов, обвиняемый в жестоком убийстве и расчленении аспирантки Анастасии Ещенко, впервые рассказал об отношениях со своей возлюбленной и жертвой.
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Грета Тунберг попала в скандал с переполненным поездом в Германии

Газета.Ru 18:54
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