В частном доме в Гатчинском районе Ленинградской области сотрудники правоохранительных органов обнаружили склад оружия, сообщает «Интерфакс». По словам источника агентства, следственные действия проводились в доме, где проживает многодетная семья.

Под Гатчиной в доме многодетной семьи нашли склад оружия

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