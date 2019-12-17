Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиСоседи рассказали о семье из Ленобласти, в доме которой нашли арсенал

Жители деревни Химози Гатчинского района Ленинградской области рассказали о многодетной семье, в доме которой правоохранители обнаружили большое количество огнестрельного оружия. Один из жителей деревни рассказал "Пятому каналу", что дети из этой семьи были зажатыми и ни с кем не общались.
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с чего всё началось

«Он стрелял по девочкам солью»: сосед многодетной семьи из Ленобласти, где нашли арсенал оружия

Молодой человек, который был знаком с детьми из семьи, где вечером сотрудники ФСБ обнаружили при обыске арсенал с оружием, в интервью 5-tv.ru рассказал, что они были очень замкнутые и зажатые.
Пятый каналвчера в 15:50

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Соседи рассказали о семье жителя Гатчины. В его доме нашли оружие, а самого заподозрили в растлении дочки

Телеканал 360°01:21

В Сети появилось видео вывоза арсенала оружия из дома под Гатчиной

Известия00:15

Источник: силовики изымают оружие из частного дома в Ленобласти

ТАССвчера в 13:23

Изъятые из многодетной семьи в Ленобласти дети находятся в областной больнице

Пятый канал01:08

Арсенал нашли в доме многодетной семьи под Петербургом

Интерфаксвчера в 13:55

Соседи рассказали о семье из Ленобласти, в доме которой нашли арсенал

РИА Новостивчера в 20:52

Семейка Бовт: Под Гатчиной нашли дом, где стреляли, молились и насиловали ребенка

47 новостейвчера в 17:19
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Культура

Дело «Седьмой студии»: суд не учел показания экс-министра культуры

В Мещанском суде Москвы состоялось очередное слушание по делу «Седьмой студии», в ходе которого защита попросила приобщить к делу показания экс-министра культуры России Александра Авдеева.
REGNUM 00:39
Фигурное катание

Команда Тутберидзе раскритиковала Плющенко и Тарасову за Загитову

Радио Sputnik 15 декабря в 01:41
Кино

Российский мультфильм попал в шорт-лист претендентов на «Оскар»

Ранее сообщалось о том, что в шорт-лист претендентов на премию «Оскар» в номинации «Лучший международный художественный фильм» вошел фильм «Дылда» российского режиссера Кантемира Балагова.
Lenta.ru вчера в 20:01
Технологии

Трамвай R1, прозванный «iPhone на колесах», может получить продолжение

Получивший прозвище "iPhone на колесах" инновационный российский трамвай R1 (Russia One), который был создан в виде прототипа и не пошел в серию, может получить продолжение, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор компании "Уралтрансмаш" (входит в "Уралвагонзавод" Ростеха), разработавшей R1, Дмитрий Семизоров.
РИА Новости 01:08
Наука

Ученые раскрыли тайну истуканов острова Пасхи

Международная группа археологов раскрыла тайну моаи – каменных истуканов на острове Пасхи.
Вести.Ru 01:09
Экономика

«Роснано» рассказала о будущем российской возобновляемой энергетики

Руководитель инвестиционного дивизиона возобновляемых источников энергии (ВИЭ) УК "Роснано" Алишер Каланов, выступая на ежегодной конференции "Будущее возобновляемой энергетики в России", рассказал о результатах программы стимулирования ВИЭ на период до 2024 года и обозначил перспективы развития отрасли до 2035 года.
ТАСС вчера в 10:11
Происшествия

В ДТП с автобусом Херсон-Москва в Черниговской области погибли три человека, 15 пострадали

В результате столкновения пассажирского автобуса и грузовика в Черниговской области погибли три человека, еще 15 получили ранения.
Газета.Ru 01:12
Общество

На Колыме в январе ждут сильные морозы

В соответствии с прогнозом, на Колыме в начале 2020 года ожидается температура ниже нормы. Возможны значительные ветра и морозы.
REGNUM вчера в 01:45
Общество

Власти Москвы определили регионы для вывоза мусора

Московская мэрия опубликовала проект новой территориальной схемы обращения с отходами до 2029 года, который предполагает вывоз части мусора в соседние регионы.
РИА Новости вчера в 02:27
Фигурное катание

Ягудин влез в грязный скандал с Тарасовой

Фигурист возмущен травлей знаменитого тренера. Алексей Ягудин отметил, что относится к своей наставнице как ко второй маме.
Дни.ру 00:41
Политика

В Китае поясняют, почему купить «Мотор Сич» недостаточно для создания новейших авиадвигателей

Китайский портал Sohu вышел с, нужно отдать должное, взвешенным материалом, в котором говорится, что у Китая нет своей собственной большой технологической базы в авиационном двигателестроении.
Военное обозрение вчера в 23:27
Политика

Глава ЛНР раскритиковал децентрализацию Украины

Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что проект децентрализации Украины, который был подан президентом Украины Владимиром Зеленским в Верховную раду, отдаляет Киев от мира на Донбассе.
Московский Комсомолец 01:18
Шоу-бизнес

Алсу показала идеальные ноги в супер-мини

Алсу приятно удивила поклонников, появившись в Кремлевском дворце в экстремально коротком платье, расшитом пайетками.
Комсомольская правда вчера в 07:40
Общество

В двух любимых у россиян марках чая нашли пестициды

Роскачество выявило пестициды в чае двух марок.
Вести.Ru вчера в 06:31
Происшествия

Спасшую мальчика с трассы на Кубани женщину обвинили в похищении

Московский Комсомолец вчера в 11:05
Армия и оружие

НАТО заявило о росте активности российских подлодок

Коммерсантъ вчера в 07:10
Кино

В Сети появился трейлер фильма «Топ Ган 2: Мэверик»

В Сети появился трейлер фильма «Топ Ган 2: Мэверик». Видеоролик опубликован на официальном YouTube-канале Paramount Pictures.
Культуромания вчера в 10:55
Экономика

Фондовые рынки АТР не показали единой динамики

Поддержку фондовом рынку КНР оказали опубликованные в понедельник статданные, согласно которым темпы роста промышленного производства и розничных продаж в Китае ускорились в ноябре сильнее, чем ожидалось.
Финмаркет вчера в 06:37
Шоу-бизнес

Бывший муж забрал дочь у Даны Борисовой

Бывшая телеведущая заявила, что отец ее 12-летней дочери Полины, бизнесмен Максим Аксёнов, вызвал к ней домой полицию и чуть ли не силой забрал ребенка, обозвав бывшую жену «недоделанной наркоманкой».
НТВ вчера в 08:26
Армия и оружие

В России заканчивают модернизацию одной из самых мощных пушек в мире

Самые мощные в мире 203-миллиметровые самоходные пушки 2С7М "Малка" считаются не только одними из наиболее дальнобойных, но и одними из самых тяжелых самоходок - масса составляет 46,5 тонны.
Российская газета вчера в 22:53
Армия и оружие

Изготовлена первая опытная партия новейших самоходок «Коалиция-СВ»

РИА Новости 00:09
Хоккей

«Рейнджерс» проиграли «Нэшвиллу», Панарин забил 20-й гол в сезоне

Гости победили со счетом 5:2. В составе «Рейнджерс» отличился Артемий Панарин.
Sportbox.RU вчера в 21:53
Шоу-бизнес

РПЦ прокомментировала серьги Собчак с Иисусом Христом

В РПЦ оценили поведение телеведущей Ксении Собчак, которая выложила в Сеть фото с серьгами, где был изображен лик Иисуса Христа.
Вечерняя Москва вчера в 14:33
Энергетика

Цены на нефть снижаются во вторник утром

По данным торгов, к 05.30 по московскому времени цены на нефть североморского сорта Brent снизились на 0,12%, до 65,28 долларов за баррель.
Московский Комсомолец вчера в 21:38
Политика

Шевченко назвал имя вероятного преемника Путина

Журналист уверен, что власти повторят схему 2008-2012 годов Известный российский журналист Максим Шевченко в интервью изданию "Царьград" ответил на вопрос, кого он считает будущим преемником президента России Владимира Путина.
АМИТЕЛ вчера в 11:55
Музыка

Дробыш ответил на критику Мазаева по поводу концерта Носкова

Виктор Дробыш, являющийся одним из главных организаторов концерта Николая Носкова, посетил программу «Ты не поверишь!» на НТВ.
OAnews вчера в 11:36
Политика

«Нафтогаз» оспорил право фирмы из США на разработку месторождения

Украинская государственная компания «Нафтогаз» подала в суд иск с требованием отменить сделку с американской фирмой Ukrainian Energy на разработку крупного нефтегазового месторождения Варвинское в Черниговской области.
Известия 00:49
Гаджеты

В России подешевели смартфоны Huawei и Honor

В России подешевели смартфоны, смарт-часы, наушники и колонки китайских марок Huawei и Honor.
UfacityNews.ru вчера в 15:56
Происшествия

Не по годам: как подмосковный чиновник получил 14 лет за 14 млрд

Историческое дело Басманный суд в понедельник приговорил к 14 годам колонии общего режима экс-министра финансов Московской области Алексея Кузнецова.
Известия вчера в 16:01
Футбол

В Китае запретили упоминание Озила

В Китае под запрет попало упоминание полузащитника лондонского "Арсенала" Месута Озила. Об этом сообщает The Telegraph.
Газета.Ru 00:23
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