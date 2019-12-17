Молодой человек, который был знаком с детьми из семьи, где вечером сотрудники ФСБ обнаружили при обыске арсенал с оружием, в интервью 5-tv.ru рассказал, что они были очень замкнутые и зажатые.

с чего всё началось

Жители деревни Химози Гатчинского района Ленинградской области рассказали о многодетной семье, в доме которой правоохранители обнаружили большое количество огнестрельного оружия. Один из жителей деревни рассказал "Пятому каналу", что дети из этой семьи были зажатыми и ни с кем не общались.

Соседи рассказали о семье из Ленобласти, в доме которой нашли арсенал

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