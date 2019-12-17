Происшествия
РИА НовостиСоседи рассказали о семье из Ленобласти, в доме которой нашли арсенал
Жители деревни Химози Гатчинского района Ленинградской области рассказали о многодетной семье, в доме которой правоохранители обнаружили большое количество огнестрельного оружия. Один из жителей деревни рассказал "Пятому каналу", что дети из этой семьи были зажатыми и ни с кем не общались.
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с чего всё началось
Молодой человек, который был знаком с детьми из семьи, где вечером сотрудники ФСБ обнаружили при обыске арсенал с оружием, в интервью 5-tv.ru рассказал, что они были очень замкнутые и зажатые.Пятый каналвчера в 15:50
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Семейка Бовт: Под Гатчиной нашли дом, где стреляли, молились и насиловали ребенка
47 новостейвчера в 17:19
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 01:29, Ашберн
Культура
Дело «Седьмой студии»: суд не учел показания экс-министра культуры
В Мещанском суде Москвы состоялось очередное слушание по делу «Седьмой студии», в ходе которого защита попросила приобщить к делу показания экс-министра культуры России Александра Авдеева.
Фигурное катание
Команда Тутберидзе раскритиковала Плющенко и Тарасову за Загитову
Кино
Российский мультфильм попал в шорт-лист претендентов на «Оскар»
Ранее сообщалось о том, что в шорт-лист претендентов на премию «Оскар» в номинации «Лучший международный художественный фильм» вошел фильм «Дылда» российского режиссера Кантемира Балагова.
Технологии
Трамвай R1, прозванный «iPhone на колесах», может получить продолжение
Получивший прозвище "iPhone на колесах" инновационный российский трамвай R1 (Russia One), который был создан в виде прототипа и не пошел в серию, может получить продолжение, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор компании "Уралтрансмаш" (входит в "Уралвагонзавод" Ростеха), разработавшей R1, Дмитрий Семизоров.
Наука
Ученые раскрыли тайну истуканов острова Пасхи
Международная группа археологов раскрыла тайну моаи – каменных истуканов на острове Пасхи.
Экономика
«Роснано» рассказала о будущем российской возобновляемой энергетики
Руководитель инвестиционного дивизиона возобновляемых источников энергии (ВИЭ) УК "Роснано" Алишер Каланов, выступая на ежегодной конференции "Будущее возобновляемой энергетики в России", рассказал о результатах программы стимулирования ВИЭ на период до 2024 года и обозначил перспективы развития отрасли до 2035 года.
Происшествия
В ДТП с автобусом Херсон-Москва в Черниговской области погибли три человека, 15 пострадали
В результате столкновения пассажирского автобуса и грузовика в Черниговской области погибли три человека, еще 15 получили ранения.
Общество
На Колыме в январе ждут сильные морозы
В соответствии с прогнозом, на Колыме в начале 2020 года ожидается температура ниже нормы. Возможны значительные ветра и морозы.
Общество
Власти Москвы определили регионы для вывоза мусора
Московская мэрия опубликовала проект новой территориальной схемы обращения с отходами до 2029 года, который предполагает вывоз части мусора в соседние регионы.
Фигурное катание
Ягудин влез в грязный скандал с Тарасовой
Фигурист возмущен травлей знаменитого тренера. Алексей Ягудин отметил, что относится к своей наставнице как ко второй маме.
Политика
В Китае поясняют, почему купить «Мотор Сич» недостаточно для создания новейших авиадвигателей
Китайский портал Sohu вышел с, нужно отдать должное, взвешенным материалом, в котором говорится, что у Китая нет своей собственной большой технологической базы в авиационном двигателестроении.
Политика
Глава ЛНР раскритиковал децентрализацию Украины
Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что проект децентрализации Украины, который был подан президентом Украины Владимиром Зеленским в Верховную раду, отдаляет Киев от мира на Донбассе.
Шоу-бизнес
Алсу показала идеальные ноги в супер-мини
Алсу приятно удивила поклонников, появившись в Кремлевском дворце в экстремально коротком платье, расшитом пайетками.
Общество
В двух любимых у россиян марках чая нашли пестициды
Роскачество выявило пестициды в чае двух марок.
Происшествия
Спасшую мальчика с трассы на Кубани женщину обвинили в похищении
Армия и оружие
НАТО заявило о росте активности российских подлодок
Кино
В Сети появился трейлер фильма «Топ Ган 2: Мэверик»
В Сети появился трейлер фильма «Топ Ган 2: Мэверик». Видеоролик опубликован на официальном YouTube-канале Paramount Pictures.
Экономика
Фондовые рынки АТР не показали единой динамики
Поддержку фондовом рынку КНР оказали опубликованные в понедельник статданные, согласно которым темпы роста промышленного производства и розничных продаж в Китае ускорились в ноябре сильнее, чем ожидалось.
Шоу-бизнес
Бывший муж забрал дочь у Даны Борисовой
Бывшая телеведущая заявила, что отец ее 12-летней дочери Полины, бизнесмен Максим Аксёнов, вызвал к ней домой полицию и чуть ли не силой забрал ребенка, обозвав бывшую жену «недоделанной наркоманкой».
Армия и оружие
В России заканчивают модернизацию одной из самых мощных пушек в мире
Самые мощные в мире 203-миллиметровые самоходные пушки 2С7М "Малка" считаются не только одними из наиболее дальнобойных, но и одними из самых тяжелых самоходок - масса составляет 46,5 тонны.
Хоккей
«Рейнджерс» проиграли «Нэшвиллу», Панарин забил 20-й гол в сезоне
Гости победили со счетом 5:2. В составе «Рейнджерс» отличился Артемий Панарин.
Шоу-бизнес
РПЦ прокомментировала серьги Собчак с Иисусом Христом
В РПЦ оценили поведение телеведущей Ксении Собчак, которая выложила в Сеть фото с серьгами, где был изображен лик Иисуса Христа.
Энергетика
Цены на нефть снижаются во вторник утром
По данным торгов, к 05.30 по московскому времени цены на нефть североморского сорта Brent снизились на 0,12%, до 65,28 долларов за баррель.
Политика
Шевченко назвал имя вероятного преемника Путина
Журналист уверен, что власти повторят схему 2008-2012 годов Известный российский журналист Максим Шевченко в интервью изданию "Царьград" ответил на вопрос, кого он считает будущим преемником президента России Владимира Путина.
Музыка
Дробыш ответил на критику Мазаева по поводу концерта Носкова
Виктор Дробыш, являющийся одним из главных организаторов концерта Николая Носкова, посетил программу «Ты не поверишь!» на НТВ.
Политика
«Нафтогаз» оспорил право фирмы из США на разработку месторождения
Украинская государственная компания «Нафтогаз» подала в суд иск с требованием отменить сделку с американской фирмой Ukrainian Energy на разработку крупного нефтегазового месторождения Варвинское в Черниговской области.
Гаджеты
В России подешевели смартфоны Huawei и Honor
В России подешевели смартфоны, смарт-часы, наушники и колонки китайских марок Huawei и Honor.
Происшествия
Не по годам: как подмосковный чиновник получил 14 лет за 14 млрд
Историческое дело Басманный суд в понедельник приговорил к 14 годам колонии общего режима экс-министра финансов Московской области Алексея Кузнецова.
Футбол
В Китае запретили упоминание Озила
В Китае под запрет попало упоминание полузащитника лондонского "Арсенала" Месута Озила. Об этом сообщает The Telegraph.