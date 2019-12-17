Следственные действия проходят под Гатчиной – сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. Между тем, как утверждает сайт Mash, из дома вынесли огнестрельное оружие, а также бронежилеты с боеприпасами и гранатами.

В доме многодетной семьи в Ленинградской области нашли арсенал оружия

Политика Белорусский спецназовец рассказал об убийстве оппонентов Лукашенко Бывший сотрудник специального отряда быстрого реагирования (СОБР) МВД Белоруссии Юрий Гаравский в интервью Deutsche Welle рассказал, что участвовал в убийстве оппонентов президента страны Александра Лукашенко.

Политика Депутат прокомментировала скандал вокруг своих слов о малоимущих Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева (ЕР) считает политической провокацией публикации о том, что она якобы сравнила малоимущих граждан с уголовниками.

Политика В Киеве на массовых акциях протеста применили газ Несколько массовых акций протеста проходят в Киеве возле здания Верховной Рады, в частности, активисты выступают против рассмотрения законопроекта о продаже сельскохозяйственных земель иностранным гражданам, передает «Страна.ua».

Общество Британские ученые назвали самые опасные алкогольные напитки Ученый из Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски рассказал о самых опасных алкогольных напитках, которые быстрее приводят к опьянению и вызывают наибольшее похмелье.

Музыка Названы самые популярные клипы десятилетия по версии YouTube Как сообщает ToDay News Ufa, самым популярным клипом с 2010 по 2019 годы стало видео на песню «Despacito», которую исполняют Luis Fonsi ft.

Наука Ученые раскрыли тайну истуканов с острова Пасхи Группа археологов и почвоведов из США, Новой Зеландии и Чили выяснили, что древние полинезийцы устанавливали на острове Пасхи каменные истуканы-моаи, поскольку верили в то, что статуи помогают сохранить плодородие земли.

Хоккей «Лос-Анджелес» поместил Илью Ковальчука на драфт отказов Россиянин был выставлен на драфт отказов. Ранее уже сообщалось, что нападающий близок к уходу из клуба из Калифорнии.

Происшествия Рамиль Шамсутдинов признан потерпевшим в деле о неуставных отношениях Возбуждено уголовное дело по факту неуставных отношений в части в Забайкальском крае, где 25 октября солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов перестрелял восьмерых сослуживцев.

Происшествия Сотрудница АЗС с помощью швабры обратила в бегство налетчика Сотрудница АЗС в городе Обь отважно бросилась на защиту вверенного ей имущества от вооруженного газовым баллончиком и телескопической дубинкой налетчика и с помощью швабры умудрилась выставить его вон, но уберечь кассу ей не удалось.

Технологии Получено добро на сборку тихого сверхзвукового самолета X-59 В мастерских Lockheed Martin начали строить тихий сверхзвуковой самолет Проверка со стороны руководства, известная как Key Decision Point-D (KDP-D), была последним барьером перед началом сборки.

Спорт Против российских спортсменов открыли новые дела о допинге Всемирное антидопинговое агентство (WADA) передало Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) около 15 дел, открытых по результатам перепроверки данных из Московской антидопинговой лаборатории.

Армия и оружие Крупнокалиберный «Пион» пошел на испытания Самоходная пушка 2С7 "Пион" прошла ремонт, модернизацию и отправилась на испытания. Работы над орудием должны завершиться до конца декабря.

Политика На Украине анонсировали новые санкции против России Правительство Украины инициирует введение санкций против предприятий, находящихся на неподконтрольных Киеву территориях и сотрудничающих с предприятиями оборонно-промышленного комплекса России.

Авто Opel возобновила продажи в России Грузовые фургоны Opel Vivaro поступят в продажу в начале 2020 года.

Политика «Нафтогаз» подал в суд на украинское правительство "Нафтогаз Украины" подал в суд на правительство страны, выдавшее разрешение американской фирме Ukrainian Energy на разработку нефтегазового месторождения Варвинское в Черниговской области, сообщает РИА Новости.