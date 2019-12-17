Происшествия

Эхо МосквыЭхо МосквыВ доме многодетной семьи в Ленинградской области нашли арсенал оружия

Следственные действия проходят под Гатчиной – сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. Между тем, как утверждает сайт Mash, из дома вынесли огнестрельное оружие, а также бронежилеты с боеприпасами и гранатами.
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В доме многодетной семьи под Гатчиной нашли склад оружия

РИА Новостивчера в 14:34

Оружие, найденное у многодетной семьи из Гатчинского района, осмотрели эксперты

Online47.ruвчера в 18:26

Эксперт оценил найденный у многодетной семьи в Ленобласти арсенал оружия

Известиявчера в 15:35

Медики сообщили о состоянии детей из дома под Гатчиной

РБК03:49

Арсенал нашли в доме многодетной семьи под Петербургом

Интерфаксвчера в 13:55

Источник: силовики изымают оружие из частного дома в Ленобласти

ТАССвчера в 13:23

Семейка Бовт: Под Гатчиной нашли дом, где стреляли, молились и насиловали ребенка

47 новостейвчера в 17:19
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Происшествия

Депутата Переславля задержали по подозрению в убийстве

Председателя фракции "Единая Россия" в Переславле-Залесском Владимира Корнилова подозревают в убийстве.
Газета.Ru вчера в 18:14
Фигурное катание

Загитова стала гостьей программы «Вечерний Ургант»

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка — 2018 Алина Загитова приняла участие в съёмках шоу «Вечерний Ургант».
RT на русском вчера в 12:49
Политика

Белорусский спецназовец рассказал об убийстве оппонентов Лукашенко

Бывший сотрудник специального отряда быстрого реагирования (СОБР) МВД Белоруссии Юрий Гаравский в интервью Deutsche Welle рассказал, что участвовал в убийстве оппонентов президента страны Александра Лукашенко.
Lenta.ru вчера в 11:21
Политика

Депутат прокомментировала скандал вокруг своих слов о малоимущих

Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева (ЕР) считает политической провокацией публикации о том, что она якобы сравнила малоимущих граждан с уголовниками.
РИА Новости 04:19
Политика

В Киеве на массовых акциях протеста применили газ

Несколько массовых акций протеста проходят в Киеве возле здания Верховной Рады, в частности, активисты выступают против рассмотрения законопроекта о продаже сельскохозяйственных земель иностранным гражданам, передает «Страна.ua».
Lenta.ru 05:21
Кино

«Дылда» Балагова попала в шорт-лист премии «Оскар»

Интерфакс вчера в 18:38
Общество

Британские ученые назвали самые опасные алкогольные напитки

Ученый из Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски рассказал о самых опасных алкогольных напитках, которые быстрее приводят к опьянению и вызывают наибольшее похмелье.
Известия вчера в 20:32
Музыка

Названы самые популярные клипы десятилетия по версии YouTube

Как сообщает ToDay News Ufa, самым популярным клипом с 2010 по 2019 годы стало видео на песню «Despacito», которую исполняют Luis Fonsi ft.
ToDay News Ufa 15 декабря в 01:39
Наука

Ученые раскрыли тайну истуканов с острова Пасхи

Группа археологов и почвоведов из США, Новой Зеландии и Чили выяснили, что древние полинезийцы устанавливали на острове Пасхи каменные истуканы-моаи, поскольку верили в то, что статуи помогают сохранить плодородие земли.
РИА Новости вчера в 22:33
Хоккей

«Лос-Анджелес» поместил Илью Ковальчука на драфт отказов

Россиянин был выставлен на драфт отказов. Ранее уже сообщалось, что нападающий близок к уходу из клуба из Калифорнии.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 13:33
Происшествия

Появилось видео из дома в Ленобласти, где был найден арсенал оружия

RT на русском 03:37
Фигурное катание

Команда Тутберидзе раскритиковала Плющенко и Тарасову за Загитову

Радио Sputnik 15 декабря в 01:41
Космос

SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с коммерческими спутниками

В середине ноября SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9, которая вывела на орбиту 60 спутников Starlink.
РБК вчера в 19:47
Происшествия

Рамиль Шамсутдинов признан потерпевшим в деле о неуставных отношениях

Возбуждено уголовное дело по факту неуставных отношений в части в Забайкальском крае, где 25 октября солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов перестрелял восьмерых сослуживцев.
Газета.Ru 05:56
Происшествия

Сотрудница АЗС с помощью швабры обратила в бегство налетчика

Сотрудница АЗС в городе Обь отважно бросилась на защиту вверенного ей имущества от вооруженного газовым баллончиком и телескопической дубинкой налетчика и с помощью швабры умудрилась выставить его вон, но уберечь кассу ей не удалось.
Вести.Ru 02:47
Технологии

Получено добро на сборку тихого сверхзвукового самолета X-59

В мастерских Lockheed Martin начали строить тихий сверхзвуковой самолет Проверка со стороны руководства, известная как Key Decision Point-D (KDP-D), была последним барьером перед началом сборки.
iXBT.com 05:18
Происшествия

В Астраханской области сел на грунт дальний бомбардировщик

Экипаж отвел машину в сторону от ближайшего населенного пункта и посадил ее на грунт, сообщает агентство ТАСС.
Вести.Ru 05:26
Политика

Косачеву вновь не выдали визу в США для участия в ГА ООН

Посольство США в очередной раз не ответило на визовый запрос главы комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева.
Российская газета 05:09
Спорт

Против российских спортсменов открыли новые дела о допинге

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) передало Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) около 15 дел, открытых по результатам перепроверки данных из Московской антидопинговой лаборатории.
Lenta.ru 03:31
Экономика

«Билайн» предупредил о повышении цен на ряде тарифов

Оператор мобильной связи «ВымпелКом» (бренд «Билайн») проинформировал абонентов об изменении архивных тарифов с 16 января 2020 года.
РБК вчера в 09:58
Армия и оружие

Крупнокалиберный «Пион» пошел на испытания

Самоходная пушка 2С7 "Пион" прошла ремонт, модернизацию и отправилась на испытания. Работы над орудием должны завершиться до конца декабря.
Вести.Ru 04:27
Политика

На Украине анонсировали новые санкции против России

Правительство Украины инициирует введение санкций против предприятий, находящихся на неподконтрольных Киеву территориях и сотрудничающих с предприятиями оборонно-промышленного комплекса России.
ТАСС 04:31
Общество

Компания Boeing приостановит производство самолетов 737 MAX

Boeing приостановит производство лайнеров 737 MAX с января 2020 года.
Известия вчера в 21:31
Авто

Названы идеальные машины для путешествий по России зимой

Некоторые предпочтут отправиться в дальнее путешествие по России на машине.
Тарантас Ньюс вчера в 01:05
Авто

Opel возобновила продажи в России

Грузовые фургоны Opel Vivaro поступят в продажу в начале 2020 года.
Автоновости дня вчера в 05:17
Политика

«Нафтогаз» подал в суд на украинское правительство

"Нафтогаз Украины" подал в суд на правительство страны, выдавшее разрешение американской фирме Ukrainian Energy на разработку нефтегазового месторождения Варвинское в Черниговской области, сообщает РИА Новости.
Вести.Ru 04:24
Происшествия

Оперативник из Татарстана арестован за использование рабского труда

Полицейский обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и использовании рабского труда.
Первое антикоррупционное СМИ 05:37
Технологии

«Яндекс» запустит обновленную версию поискового сервиса

Разработчики объявили о запуске обновленной версии поискового сервиса под названием «Вега».
Goroday.ru 04:32
Общество

Кардиолог дал рекомендации по поддержке сердца в здоровом состоянии

Торстен Дилл, кардиолог из Германии, во время интервью с журналистами Focus, рассказал, что нужно делать для поддержания своего сердца в здоровом состоянии.
Discover24 15 декабря в 06:01
Технологии

Названы самые популярные приложения по итогам десятилетия

Аналитики рассказали о самых востребованных приложениях не только в мире, но и в России. К тому же были озвучены и самые популярные игры.
Astera вчера в 15:13
Как работают Яндекс.Новости?
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