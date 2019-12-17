Происшествия
Эхо МосквыВ доме многодетной семьи в Ленинградской области нашли арсенал оружия
Следственные действия проходят под Гатчиной – сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. Между тем, как утверждает сайт Mash, из дома вынесли огнестрельное оружие, а также бронежилеты с боеприпасами и гранатами.
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Оружие, найденное у многодетной семьи из Гатчинского района, осмотрели эксперты
Online47.ruвчера в 18:26
Семейка Бовт: Под Гатчиной нашли дом, где стреляли, молились и насиловали ребенка
47 новостейвчера в 17:19
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Председателя фракции "Единая Россия" в Переславле-Залесском Владимира Корнилова подозревают в убийстве.
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Российская фигуристка, олимпийская чемпионка — 2018 Алина Загитова приняла участие в съёмках шоу «Вечерний Ургант».
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Бывший сотрудник специального отряда быстрого реагирования (СОБР) МВД Белоруссии Юрий Гаравский в интервью Deutsche Welle рассказал, что участвовал в убийстве оппонентов президента страны Александра Лукашенко.
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Депутат прокомментировала скандал вокруг своих слов о малоимущих
Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева (ЕР) считает политической провокацией публикации о том, что она якобы сравнила малоимущих граждан с уголовниками.
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В Киеве на массовых акциях протеста применили газ
Несколько массовых акций протеста проходят в Киеве возле здания Верховной Рады, в частности, активисты выступают против рассмотрения законопроекта о продаже сельскохозяйственных земель иностранным гражданам, передает «Страна.ua».
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Как сообщает ToDay News Ufa, самым популярным клипом с 2010 по 2019 годы стало видео на песню «Despacito», которую исполняют Luis Fonsi ft.
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SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с коммерческими спутниками
В середине ноября SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9, которая вывела на орбиту 60 спутников Starlink.
Происшествия
Рамиль Шамсутдинов признан потерпевшим в деле о неуставных отношениях
Возбуждено уголовное дело по факту неуставных отношений в части в Забайкальском крае, где 25 октября солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов перестрелял восьмерых сослуживцев.
Происшествия
Сотрудница АЗС с помощью швабры обратила в бегство налетчика
Сотрудница АЗС в городе Обь отважно бросилась на защиту вверенного ей имущества от вооруженного газовым баллончиком и телескопической дубинкой налетчика и с помощью швабры умудрилась выставить его вон, но уберечь кассу ей не удалось.
Технологии
Получено добро на сборку тихого сверхзвукового самолета X-59
В мастерских Lockheed Martin начали строить тихий сверхзвуковой самолет Проверка со стороны руководства, известная как Key Decision Point-D (KDP-D), была последним барьером перед началом сборки.
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В Астраханской области сел на грунт дальний бомбардировщик
Экипаж отвел машину в сторону от ближайшего населенного пункта и посадил ее на грунт, сообщает агентство ТАСС.
Политика
Косачеву вновь не выдали визу в США для участия в ГА ООН
Посольство США в очередной раз не ответило на визовый запрос главы комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева.
Спорт
Против российских спортсменов открыли новые дела о допинге
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) передало Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) около 15 дел, открытых по результатам перепроверки данных из Московской антидопинговой лаборатории.
Экономика
«Билайн» предупредил о повышении цен на ряде тарифов
Оператор мобильной связи «ВымпелКом» (бренд «Билайн») проинформировал абонентов об изменении архивных тарифов с 16 января 2020 года.
Армия и оружие
Крупнокалиберный «Пион» пошел на испытания
Самоходная пушка 2С7 "Пион" прошла ремонт, модернизацию и отправилась на испытания. Работы над орудием должны завершиться до конца декабря.
Политика
На Украине анонсировали новые санкции против России
Правительство Украины инициирует введение санкций против предприятий, находящихся на неподконтрольных Киеву территориях и сотрудничающих с предприятиями оборонно-промышленного комплекса России.
Общество
Компания Boeing приостановит производство самолетов 737 MAX
Boeing приостановит производство лайнеров 737 MAX с января 2020 года.
Авто
Названы идеальные машины для путешествий по России зимой
Некоторые предпочтут отправиться в дальнее путешествие по России на машине.
Авто
Opel возобновила продажи в России
Грузовые фургоны Opel Vivaro поступят в продажу в начале 2020 года.
Политика
«Нафтогаз» подал в суд на украинское правительство
"Нафтогаз Украины" подал в суд на правительство страны, выдавшее разрешение американской фирме Ukrainian Energy на разработку нефтегазового месторождения Варвинское в Черниговской области, сообщает РИА Новости.
Происшествия
Оперативник из Татарстана арестован за использование рабского труда
Полицейский обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и использовании рабского труда.
Технологии
«Яндекс» запустит обновленную версию поискового сервиса
Разработчики объявили о запуске обновленной версии поискового сервиса под названием «Вега».
Общество
Кардиолог дал рекомендации по поддержке сердца в здоровом состоянии
Торстен Дилл, кардиолог из Германии, во время интервью с журналистами Focus, рассказал, что нужно делать для поддержания своего сердца в здоровом состоянии.
Технологии
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Аналитики рассказали о самых востребованных приложениях не только в мире, но и в России. К тому же были озвучены и самые популярные игры.