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Под Харьковом разбился военный самолет Ан-26: 25 погибших

Под Харьковом разбился военный самолет Ан-26. Поблизости от города Чугуев, что под Харьковом, не смог зайти на посадку грузовой самолет Ан-26. В результате авиакатастрофы погибли 25 человек.В источнике
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RT на русском

На месте крушения Ан-26 под Харьковом начала работать комиссия

RT на русском03:29
Интерфакс

Что случилось этой ночью: суббота, 26 сентября

Интерфакс01:30
РБК

Военные уточнили число людей на борту разбившегося под Харьковом Ан-26

РБК17:17
Российская газета

Под Харьковом разбился Ан-26 с украинскими курсантами

Российская газетавчера в 15:12
ТАСС

Хронология катастроф самолетов Ан-26

ТАССвчера в 15:40
URA.Ru

Под Харьковом потерпел крушение военный самолет с курсантами

URA.Ruвчера в 14:21
РИА Новости

Опубликованы кадры с места крушения самолета под Харьковом

РИА Новостивчера в 15:31