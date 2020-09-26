Под Харьковом разбился военный самолет Ан-26: 25 погибших
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Под Харьковом разбился военный самолет Ан-26. Поблизости от города Чугуев, что под Харьковом, не смог зайти на посадку грузовой самолет Ан-26. В результате авиакатастрофы погибли 25 человек.В источнике
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