АБН 8 22

В Харьковской области около города Чугуев вечером 25 сентября упал военно-транспортный самолет Ан-26 Вооруженных сил Украины. Борт заходил на посадку, но, не долетев 2 км до военного аэродрома, рухнул около автомобильной трассы.