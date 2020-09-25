Под Харьковом разбился военный самолет Ан-26
В Харьковской области около города Чугуев вечером 25 сентября упал военно-транспортный самолет Ан-26 Вооруженных сил Украины. Борт заходил на посадку, но, не долетев 2 км до военного аэродрома, рухнул около автомобильной трассы.В источнике
С чего всё началось
Неподалеку от Харькова разбился военный самолет Ан-26, есть погибшие и пострадавшие, заявило
в Facebook командование вооруженных сил Украины (на украинском языке).
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