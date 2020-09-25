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Газета.Ru
Газета.Ru

Под Харьковом разбился военный самолет Ан-26

В Харьковской области около города Чугуев вечером 25 сентября упал военно-транспортный самолет Ан-26 Вооруженных сил Украины. Борт заходил на посадку, но, не долетев 2 км до военного аэродрома, рухнул около автомобильной трассы.В источнике
С чего всё началось
Неподалеку от Харькова разбился военный самолет Ан-26, есть погибшие и пострадавшие, заявило
 в Facebook командование вооруженных сил Украины (на украинском языке).
Forbesвчера в 14:49
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Коммерсантъ

Главные новости к утру 26 сентября

Коммерсантъ00:02
Комсомольская правда

«Делал разворот и упал»: Очевидец описал крушение самолета с курсантами под Харьковом

Комсомольская правдавчера в 15:26
РИА Новости

Под Харьковом разбился военный самолет Ан-26

РИА Новостивчера в 14:38
RT на русском

Более 20 человек погибли в результате крушения самолёта Ан-26 под Харьковом

RT на русскомвчера в 16:09
ТАСС

Хронология катастроф самолетов Ан-26

ТАССвчера в 15:40
Интерфакс

Военный Ан-26 разбился под Харьковом

Интерфаксвчера в 14:43
РБК

Очевидцы сообщили подробности о крушении военного самолета под Харьковом

РБК17:14

Появились новые детали S.T.A.L.K.E.R. 2

В официальном паблике появилась детализированная GIF-анимация с изображением локации «Болота» из игры «S.T.A.L.K.E.R.: Чистое небо», вышедшей в 2008 году.
Lenta.ruвчера в 13:10
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Газета.Ru23:32
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ТАССвчера в 04:48
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Штаб Навального пожаловался в прокуратуру на особняк Киркорова

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