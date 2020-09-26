Под Харьковом разбился военный самолет Ан-26: 25 погибших
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После падения самолета начался сильный пожар. Согласно предварительной информации, на борту судна находились 27 курсантов и военных летчиков. Выжившими оказались два человека.В источнике
С чего всё началось
Неподалеку от Харькова разбился военный самолет Ан-26, есть погибшие и пострадавшие, заявило
в Facebook командование вооруженных сил Украины (на украинском языке).
Подробнее о событии
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Комсомольская правда04:11