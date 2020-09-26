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Evo-rus.com
Evo-rus.com

Под Харьковом разбился военный самолет Ан-26: 25 погибших

После падения самолета начался сильный пожар. Согласно предварительной информации, на борту судна находились 27 курсантов и военных летчиков. Выжившими оказались два человека.В источнике
С чего всё началось
Неподалеку от Харькова разбился военный самолет Ан-26, есть погибшие и пострадавшие, заявило
 в Facebook командование вооруженных сил Украины (на украинском языке).
Forbesвчера в 14:49
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Коммерсантъ

Главные новости к утру 26 сентября

Коммерсантъ00:02

Слухи: Beyond Good Evil 2 может быть в производственном аду — и виноват в этом якобы Мишель Ансель

В 2017 году Жан-Марк Жоффруа (Jean-Marc Geffroy), работавший ранее над Tom Clancy’s Splinter Cell и Tom Clancy’s Ghost Recon, был переведён на Beyond Good & Evil 2. Ему нужно было наладить производственный процесс, поскольку Мишель Ансель в последние годы предпочитал проекту свою независимую игру WILD.
3DNews06:30
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