Слухи: Beyond Good Evil 2 может быть в производственном аду — и виноват в этом якобы Мишель Ансель

В 2017 году Жан-Марк Жоффруа (Jean-Marc Geffroy), работавший ранее над Tom Clancy’s Splinter Cell и Tom Clancy’s Ghost Recon, был переведён на Beyond Good & Evil 2. Ему нужно было наладить производственный процесс, поскольку Мишель Ансель в последние годы предпочитал проекту свою независимую игру WILD.