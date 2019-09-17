Происшествия
RT на русскомНа Украине неизвестные сожгли дом экс-главы Нацбанка Гонтаревой
Под Киевом неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью через забор дома экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой, сообщает издание «Новое время». По её словам, пожарным не удалось потушить дом, он полностью сгорел.
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Политика
Венгрия не пускает Украину на саммит НАТО
Венгрия блокирует все попытки сотрудничества Украины с НАТО, в том числе попытку получить приглашение на саммит альянса, который пройдет 3-4 декабря этого года в Лондоне, куда приглашены все лидеры стран-членов НАТО.
Военное обозрение 05:06
Здоровье
Врачи дефицитных специальностей получат выплаты в Липецке
Врачи дефицитных специальностей смогут получить 1 млн рублей.
Известия 07:09
Политика
В Кишиневе задержан глава агентства «Sputnik Молдавия»
В Кишиневе задержан глава информагентства «Sputnik Молдавия» Владимир Новосадюк, сообщает РИА Новости.
BFM.ru 04:51
Происшествия
Врач поликлиники госпитализирована после изнасилования в Саратове
Девушка-медик госпитализирована после нападения насильника в Саратове, ей оказывается вся необходимая, в том числе, психологическая помощь, об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе регионального Минздрава.
ТАСС 05:33
Общество
В России на продажу спиртного могут ввести новые ограничения
Правительство России концептуально поддержало законопроект о запрете продажи алкоголя в расположенных в жилых домах барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, сообщает 17 сентября «Коммерсантъ» со ссылкой на копию отзыва за подписью вице-премьера Константина Чуйченко.
REGNUM 00:22
Авто
Показали новую генерацию Toyota Corolla для японского рынка
Все вариации модели Corolla получат идентичный размер колесной базы – 2 640 мм.
CarsWeek.ru 05:59
Футбол
Роналду расплакался, увидев неизвестное видео с умершим отцом
Вечерняя Москва вчера в 06:38
Футбол
Кокорин и Мамаев вышли на свободу по УДО
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, осуждённые за хулиганство, вышли на свободу по УДО.
RT на русском 02:34
Шоу-бизнес
Заворотнюк перенесла серьезную операцию
Российская актриса Анастасия Заворотнюк перенесла трепанацию черепа во время лечения в Германии. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Lenta.ru 05:56
Футбол
Бывший защитник «Зенита» назвал болельщиков команды расистами
Бывший французский защитник петербургского «Зенита» Себастьян Пюигренье, который играл за сине-бело-голубых с 2008 по 2012 год, рассказал о проблеме расизма среди болельщиков команды.
Петербургский дневник 05:17
Шоу-бизнес
На «Первый канал» могут подать в суд из-за эфира про Заворотнюк
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин пообещал подать в суд на «Первый канал» и ведущего программы «Пусть говорят» Дмитрия Борисова из-за передачи про актрису Анастасию Заворотнюк.
REGNUM 01:48
Общество
Российские актеры массово поддержали Павла Устинова
Ведомости 04:16
Общество
В Минтруде готовят эксперимент по четырехднёвной рабочей неделе
В Министерстве труда и соцзащиты готовится совещание по вопросу тестового введения четырёхдневной рабочей недели на нескольких предприятиях, сообщает 16 сентября газета «Известия» со ссылкой на замминистра экономического развития Петра Засельского.
REGNUM вчера в 10:13
Космос
«Роскосмос» может вернуть пистолет в экипировку космонавтов
Реальное время 15 сентября в 23:45
Общество
В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск
Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.
REGNUM вчера в 12:27
Происшествия
Буйная женщина сбросила маленьких дочек с моста на юго-востоке Москвы
Женщина сбросила с эстакады на юго-востоке Москвы своих дочерей трех и четырех лет от роду. Прохожие пытались ее остановить, но безуспешно.
Вести.Ru 05:20
Шоу-бизнес
Состояние Анастасии Заворотнюк ухудшается
По данным "Московского комсомольца", Заворотнюк находится в одной из московских клиник, где ее ввели в искусственную кому в связи с отеком мозга.
Молодежная газета (Уфа) вчера в 05:55
Кино
М. Найт Шьямалан снимет два новых триллера для Universal
Премьера первого нового фильма Шьямалана запланирована на 26 февраля 2021 года, а второго — на 17 февраля 2023-го.
Культуромания 06:31
Технологии
Пользователей Avito предупредили об активизации Android-трояна
Международная компания Group-IB, которая специализируется на предотвращении кибератак, зафиксировала новую кампанию Android-трояна Fanta, жертвами которого стали клиенты 70 банков, платежных систем, web-кошельков в РФ и СНГ, сообщили ТАСС в пресс-службе Group-IB.
ТАСС 05:54
Культура
Я люблю яички: неожиданный пункт райдера MARUV
На вопрос, зачем MARUV шоколадные яйца с сюрпризом, эпатажная звезда весело ответила: «Просто я люблю яички – и все».
Городской портал Новый Нижний вчера в 04:50
Энергетика
Нефть незначительно подешевела после роста котировок на 15%
Цены на нефть отреагировали ростом на атаку объектов крупнейшей в мире компании по добыче нефти - Saudi Aramco - беспилотниками, в результате чего было приостановлено производство "черного золота" в объеме 5,7 миллиона баррелей в сутки.
Российская газета 02:43
Происшествия
В Башкирии мальчик почти неделю провел в квартире с трупом матери
В городе Янаул в Башкирии шестилетний мальчик провел в квартире с телом умершей матери около пяти дней.
Газета.Ru 05:26
Политика
Суд арестовал один из главных активов Порошенко
Печерский районный суд Киева наложил арест на имущество и корпоративные права завода "Кузница на Рыбальском", который входит в активы экс-президента Украины Петра Порошенко.
ТАСС 06:31
Общество
Наоми Кэмпбелл появилась на публике без нижнего белья
Британская супермодель Наоми Кэмпбелл пришла на собственную благотворительную вечеринку в полупрозрачном платье без нижнего белья.
МИР 24 вчера в 12:47
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев обратился к семье Анастасии Заворотнюк
В эфире телешоу «Пусть говорят» Дмитрий Шепелев призвал семью актрисы публично заявить о ее текущем состоянии.
OAnews 02:23
Шоу-бизнес
Армен Джигарханян воссоединился с бывшей женой
Напомним, в браке с Власовой Армен Джигарханян прожил почти 50 лет, но накануне "золотой свадьбы" ушел от нее к молодой пианистке Виталине Цымбалюк-Романовской.
МонаВиста вчера в 01:48