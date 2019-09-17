Происшествия

Газета.RuГазета.RuПод Киевом сожгли дом экс-главы нацбанка Украины

Неизвестные сожгли дом экс-главы национального банка Украины (НБУ) Валерии Гонтаревой под Киевом в селе Гореничи, передает "112 Украина". Как рассказала Гонтарева, через забор бросили бутылку с зажигательной смесью.
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Экс-глава украинского Нацбанка сообщила о поджоге ее дома под Киевом

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Экс-глава Нацбанка Украины сообщила о поджоге своего дома под Киевом

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На 50-м году жизни скончался американский актер Брайан Терк. Он был известен своей ролью в сериале «Беверли-Хиллз, 90210».
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Валерия Алексеевна Гонтарева
Украинский бизнесмен
Украинский финансист и инвестбанкир, миллионер. Глава Национального банка Украины с 19 июня 2014 года по 15 марта 2018 года, первая женщина на этом посту.
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