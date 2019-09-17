Происшествия
Газета.RuПод Киевом сожгли дом экс-главы нацбанка Украины
Неизвестные сожгли дом экс-главы национального банка Украины (НБУ) Валерии Гонтаревой под Киевом в селе Гореничи, передает "112 Украина". Как рассказала Гонтарева, через забор бросили бутылку с зажигательной смесью.
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Происшествия
При взрыве на месте выступления главы Афганистана погибли 24 человека
RT на русском 04:48
Теннис
Румынский телеведущий сравнил Серену Уильямс с обезьяной
Вести.Ru вчера в 18:47
Экономика
В правительстве утвердили правила выплат на ипотеку многодетным семьям
Правительство РФ утвердило разработанные Министерством финансов правила выплат многодетным семьям 450 тыс. рублей на погашение ипотеки.
Известия вчера в 12:35
Политика
Глава МИД Украины рассказал о «формуле Зеленского» по войне в Донбассе
Глава МИД Украины Вадим Пристайко в эфире телеканала ICTV заявил о существовании "формулы Зеленского" по прекращению конфликта в Донбассе.
РИА Новости вчера в 22:21
Хоккей
Тренер «Нью-Джерси» впечатлен способностями Гусева
Ассистент главного тренера «Нью-Джерси» Рик Ковальски остался доволен дебютом Никиты Гусева в товарищеском матче с «Бостоном» (4:3 ОТ).
Спорт-Экспресс 04:03
Шоу-бизнес
Анастасии Заворотнюк сделали трепанацию черепа в Германии
Немецкие медики сделали актрисе трепанацию черепной коробки, чтобы удалить опухоль головного мозга, однако безрезультатно.
Bimru.ru 05:24
Футбол
Тренер «Уфы» Евсеев заявил, что доволен ничьей с «Динамо»
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал результат матча девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Динамо».
RT на русском вчера в 17:15
Политика
Украина попыталась лишить голоса представителя Крыма на встрече ОБСЕ
Член украинской делегации предпринял попытку лишить слова представителя Крыма на совещании ОБСЕ по правам человека.
Известия вчера в 12:26
Экономика
В Кремле прокомментировали сообщения о льготах «Роснефти»
Кремль пока не принял решений относительно льгот для "Роснефти" по проектам освоения Арктики, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:30
Гаджеты
AMD утверждает, что её следующие CPU Epyc будут лучше решений линейки Intel Ice Lake-SP по соотношению производительности на ватт
Линейка Ice Lake-SP должна дебютировать когда-то в следующем году, но конкурировать она будет уже с третьим поколением Epyc под кодовым названием Milan.
iXBT.com 03:18
Шоу-бизнес
На «Первый канал» могут подать в суд из-за эфира про Заворотнюк
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин пообещал подать в суд на «Первый канал» и ведущего программы «Пусть говорят» Дмитрия Борисова из-за передачи про актрису Анастасию Заворотнюк.
REGNUM 01:48
Происшествия
СК возбудил дело после изнасилования врача поликлиники в Саратове
Следователи возбудили уголовное дело, после того как неизвестный изнасиловал врача в Саратове.
РБК вчера в 22:31
Происшествия
Отчим Кокорина наехал на ногу журналисту возле колонии
Ранее сообщалось, что Кокорин и Мамаев вышли на свободу по УДО.
RT на русском 02:58
Происшествия
В Москве женщина сбросила с моста двоих детей
Российская газета 03:52
Общество
Названы российские города-лидеры по оттоку молодежи
Выяснилось, что больше всего готовой переехать молодежи проживает в Тольятти, Омске, Барнауле, Челябинске и Волгограде.
Известия 00:59
Происшествия
В Башкирии мальчик почти неделю провел в квартире с трупом матери
В городе Янаул в Башкирии шестилетний мальчик провел в квартире с телом умершей матери около пяти дней.
Газета.Ru 05:26
Политика
Кремль не получал ответ Эр-Рияда на предложение купить С-400
Саудовская Аравия еще не отреагировала на предложение президента Владимира Путина закупить российские зенитные ракетные системы С-300 или С-400.
РБК 05:30
Игры
Call of Duty: Modern Warfare содержит сцены пыток и убийства детей
В определённый момент прохождения главный герой будет подвержен пыткой водой, и если игроки выберут определённые параметры диалога, то тогда их решение может привести к казни заключённого.
News.ru 04:06
Происшествия
Под Тверью четыре человека погибли от отравления алкоголем
В Тверской области возбуждено уголовное дело по факту смерти четырех человек от отравления.
Российская газета 04:43
Общество
«Ъ» сообщил детали иска на 1 млрд рублей к ФБК Навального
5 сентября стало известно, что ООО "ФЛАЙ АВТО" подало в Арбитражный суд Москвы исковое заявление к "Фонду борьбы с коррупцией" (ФБК) Алексея Навального с требованиями на сумму в 1 млрд рублей.
Интерфакс вчера в 23:52
Шоу-бизнес
Певица Анна Седокова рассказала поклонникам о своей болезни
36-летняя певица и актриса Анна Седокова призналась в Instagram, что последний месяц страдает от крапивницы - аллергического заболевания, которое опасно рядом осложнений - в том числе отеком Квинке, когда, например, может сильно увеличиться часть лица или конечность.
Российская газета 03:38
Политика
Белоруссия раскрыла схему поставок оружия с Украины в Россию
РБК вчера в 19:59
Кино
Ушел из жизни актер сериала «Беверли-Хиллз, 90210»
На 50-м году жизни скончался американский актер Брайан Терк. Он был известен своей ролью в сериале «Беверли-Хиллз, 90210».
Вечерняя Москва вчера в 10:12
Происшествия
На границе Киргизии и Таджикистана в перестрелке погиб пограничник
RT на русском вчера в 12:12
Авто
Модернизированная Lada 4x4 может начать продаваться в начале 2020 года
Обновленная вариация легендарного отечественного паркетника LADA 4x4 увидит свет уже в первом месяце следующего года.
Pnzdrive вчера в 00:47
Здоровье
В Петербурге продают куриные полуфабрикаты с листерией
Как сообщает петербургская организация потребителей «Общественный контроль», в 5 из 10 проверенных в лаборатории полуфабрикатов из мяса птицы была превышена допустимая норма содержания КМАФАнМ - количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов.
Доктор Питер 03:04