Происшествия
Газета.RuПод Киевом сожгли дом экс-главы нацбанка Украины
Неизвестные сожгли дом экс-главы национального банка Украины (НБУ) Валерии Гонтаревой под Киевом в селе Гореничи, передает "112 Украина". Как рассказала Гонтарева, через забор бросили бутылку с зажигательной смесью.
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Автоматически обработано 7000 источников, обновлено в 04:05, Вашингтон
Общество
Актеры запустили флешмоб в поддержку приговоренного к 3,5 годам Павла Устинова
Интерфакс 03:50
Политика
В Белоруссии раскрыли схему поставок оружия в Россию с Украины
Коммерсантъ вчера в 23:12
Происшествия
Отчим Кокорина наехал на ногу журналисту возле колонии
Ранее сообщалось, что Кокорин и Мамаев вышли на свободу по УДО.
RT на русском 02:58
Общество
В России предложили изменить правила ухода в отпуск
Россияне смогут уходить в отпуск по новым правилам – подавая заявление в электронном формате.
Известия вчера в 22:11
Кино
Кинокомпании Москвы представили более 30 проектов на фестивале в Торонто
Московские компании, специализирующиеся на производстве кино и анимации, представили более 30 проектов в рамках бизнес-миссии в Торонто, сообщает пресс-служба столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития (ДПИР).
РИА Новости вчера в 09:57
Футбол
ЦСКА подтвердил травмы Шарлии и Гогуа
Советский спорт вчера в 12:04
Авто
Mitsubishi нашли замену для Pajero
Японская компания Mitsubishi, определилась с заменой легендарной модели Pajero.
Somanyhorses вчера в 12:12
Происшествия
Путин помиловал трех осужденных
Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления.
Lenta.ru вчера в 10:23
Кино
Шварценеггер не будет омоложен в новой части «Терминатора»
Американский кинорежиссер Тим Миллер сделал заявление о том, что не намерен прибегать к использованию цифровых технологий ради омоложения Арнольда Шварценеггера, который снимается в картине «Терминатор: Темные судьбы».
NewInform вчера в 22:38
Политика
Кальюлайд заявила, что Эстония должна говорить с РФ самостоятельно
По словам президента прибалтийской республики, Эстонии необходимо оставаться в списке государств, которые сами говорят с Россией и с которыми другие единомышленники и партнеры обсуждают вопросы взаимодействия с россиянами.
ФАН 02:20
Общество
Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил уволить своего советника по IT-сфере Светлану Опенышеву, которая выложила в инстаграме селфи в нефтяной ванне.
Газета.Ru 01:56
Здоровье
Онколог раскрыл статистику заболеваемости раком мозга в России
Кобяков добавил, что уровень заболеваемости первичными опухолями головного мозга в России составляет 23 случая на сто тысяч населения, или около 34 тысяч впервые выявленных случаев в год.
РИА Новости 00:12
Шоу-бизнес
Состояние Анастасии Заворотнюк ухудшается
Судя по всему, состояние здоровья любимицы миллионов телезрителей – Анастасии Заворотнюк – вошло в саму критическую точку.
Bimru.ru вчера в 04:00
Общество
Наоми Кэмпбелл появилась на публике без нижнего белья
Британская супермодель Наоми Кэмпбелл пришла на собственную благотворительную вечеринку в полупрозрачном платье без нижнего белья.
МИР 24 вчера в 12:47
Политика
Глава МИД Украины рассказал о «формуле Зеленского» по войне в Донбассе
Глава МИД Украины Вадим Пристайко в эфире телеканала ICTV заявил о существовании "формулы Зеленского" по прекращению конфликта в Донбассе.
РИА Новости вчера в 22:21
Футбол
Клопп может покинуть «Ливерпуль» из-за плохой погоды в Англии
Тренеру «Ливерпуля» надоел климат. Английский «Ливерпуль» уверенно начал свой пятый сезон под руководством Юргена Клоппа.
Чемпионат вчера в 15:35
Политика
Украина попыталась лишить голоса представителя Крыма на встрече ОБСЕ
Член украинской делегации предпринял попытку лишить слова представителя Крыма на совещании ОБСЕ по правам человека.
Известия вчера в 12:26
Здоровье
Врачи дали советы по поведению во время атмосферной «барической пилы»
Ведущий научный сотрудник Института профилактической медицины Ольга Молчанова посоветовала метеочувствительным людям больше находиться дома, лежать и пить чай с мятой.
Известия вчера в 19:36
Авто
Рестайлинговая Lada 4x4 появится в продаже в 2020 году
Nation News сообщало, что Lada Granta в январе признали самой популярной моделью в России.
Народные новости вчера в 01:28
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев обратился к семье Анастасии Заворотнюк
В эфире телешоу «Пусть говорят» Дмитрий Шепелев призвал семью актрисы публично заявить о ее текущем состоянии.
OAnews 02:23
Экономика
Эксперт Saxo Bank назвал предвестников нового глобального кризиса
Главный экономист и директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен рассказал, что может послужить предвестником нового глобального кризиса.
Известия вчера в 21:15
Космос
«Хаббл» снял захватывающее видео Сатурна
Видео составили из 33 снимков, сделанных за сутки с 19 по 20 июня 2019 года.
Портал Поиск 15 сентября в 04:05
Политика
Власти Ирана отказались вести переговоры с США
Власти Ирана не намерены вести переговоры с США. Об этом заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, передает Tasnim.
Газета.Ru 02:28
Экономика
ФАС объяснила рост цен на авиабилеты сезонностью
Некоторый рост цен на авиабилеты в России действительно фиксируется, однако он носит сезонный характер.
REGNUM 03:40
Гаджеты
Wi-Fi Alliance запустил стандарт Wi-Fi 6
Некоммерческая организация Wi-Fi Alliance официально запустила программу сертификации Wi-Fi 6 (он же 802.11 ax).
Игромания.ру вчера в 16:03
Шоу-бизнес
Армен Джигарханян воссоединился с бывшей женой
Напомним, в браке с Власовой Армен Джигарханян прожил почти 50 лет, но накануне "золотой свадьбы" ушел от нее к молодой пианистке Виталине Цымбалюк-Романовской.
МонаВиста вчера в 01:48
Шоу-бизнес
Гузеева похудела и перекрасила волосы
За время летних каникул артистка заметно похудела, благодаря специальной диете и сменила имидж, перекрасив волосы.
Uznayvse.ru 14 сентября в 11:56
Политика
Историки развеяли миф о «нападении» СССР на Польшу в 1939 году
В наше время антироссийские историки нередко трактуют те действия Советского Союза как акт агрессии или даже как «совместное», с нацистской Германией, начало Второй мировой войны.
ФАН 00:00
Происшествия
В Челябинске на нефтебазе загорелись бензовозы
В Челябинске утром 17 сентября произошёл пожар на нефтебазе. Загорелись два бензовоза, пишут местные СМИ.
REGNUM 01:25