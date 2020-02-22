Общество
ИА НовороссияПод Киевом врач отказалась говорить с пациенткой на украинском
Молодая мама, жительница города Вишневое Киевской области, устроила скандал в городской больнице из-за врача-педиатра, которая отказалась говорить с ней на украинском языке. Об этом в пятницу сообщил телеканал СТБ в сюжете программы «Окна».
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Происшествия
В Петербурге по дороге в суд сбежал мужчина, чью мать нашли в бочке
Петербуржец, которого подозревают в убийстве своей матери, чьё тело было случайно найдено в бочке на бетонном заводе в Ленобласти, сбежал по дороге в суд.
Общество
Москвичей предупредили о возвращении зимы
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал о возвращении зимней погоды в московский регион, передает RT.
Общество
В Индии обнаружили более трех тысяч тонн золота, сообщили СМИ
Два рудника примерно с 3,5 тысячи тонн золотой руды обнаружены в округе Сонбхадра на востоке штата Уттар-Прадеш.
Космос
Метеоры, движущиеся с околосветовыми скоростями, бомбардируют Землю
Ни для кого не секрет, что нашу планету Земля постоянно бомбардируют камни из космоса, которые взрываются либо в атмосфере, либо при ударе о поверхность.
Шоу-бизнес
Отец Жанны Фриске подал в суд на Дмитрия Шепелева
Армия и оружие
В Сирии пообещали сбивать нарушителей воздушного пространства
Здоровье
Диетологи объяснили, как может навредить гречневая каша в рационе
Считающаяся самой полезной и диетической гречневая каша, оказывается, подходит далеко не всем.
Музыка
Путин поздравил Юрия Антонова с 75-летним юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста РФ Юрия Антонова с 75-летним юбилеем, который артист отмечает в среду, 19 февраля.
Шоу-бизнес
Пригожин прокомментировал нападки юриста Кати Гордон на Валерию
Известный продюсер Иосиф Пригожин стал на защиту своей супруги, певицы Валерии, которую жестко раскритиковала юрист, глава адвокатской фирмы, певица Екатерина Гордон из-за желания артистки пойти в политику и создать свою партию «Сильные женщины» в Госдуме.
Биатлон
Тренер назвал обыски у биатлонистов из России спланированной акцией
Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев назвал обыски у российских спортсменов Александра Логинова и Евгения Гараничева в Италии спланированной акцией Международного союза биатлонистов (IBU) по очернению команды из России.
Политика
Глава Минздрава Украины уехала из санатория с эвакуированными
Глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая покинула санаторий, в котором разместили эвакуированных из Уханя, сообщил телеканалу "Наш" директор учреждения Александр Блинов.
Происшествия
Прохожие у гаражей нашли жестоко избитую и изнасилованную 15-летнюю школьницу
В Днепре прохожие случайно нашли у гаражей жестоко избитую и изнасилованную школьницу.
Гаджеты
Xiaomi запатентовала SIM-карту с накопителем и поддержкой 5G
Политика
В Киеве отреагировали на слова Путина об объединении усилий двух стран
Как отмечается, такая реакция последовала на заявление российского президента Владимира Путина о том, что любое объединение усилий двух государств — это создание глобального конкурента в Европе и мире.
Происшествия
Суд приговорил к домашнему аресту участника протестов в Новых Санжарах
Ночной домашний арест применил Октябрьский районный суд Полтавы к подозреваемому в участии в протестах в Новых Санжарах, 22 февраля сообщает агентство «УНН».
Политика
Эрдоган пригрозил «решительными действиями» в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении Анкары предпринять "более решительные действия" в Сирии.
Общество
Доктор Комаровский выступит 17 апреля в Иркутске
Кандидат медицинских наук, врач высшей категории, телеведущий и автор 15 книг об уходе за детьми Евгений Комаровский проведет в Иркутске 17 апреля семинар для родителей.
Происшествия
Часть конструкций упала с башни «Москва-Сити»
Часть конструкций упала с башни "Око" комплекса "Москва-Сити", сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы столицы.
Футбол
«Тоттенхэм» проиграл дома «РБ Лейпциг» в плей-офф Лиги чемпионов
В первом матче 1/8 лондонцы проиграли на своем поле "РБ Лейпциг" - 0:1.
Происшествия
При взрыве газа в жилом доме под Ростовом погибли два человека
Два человека погибли, двое пострадали в результате взрыва в жилом трёхэтажном доме в городе Азове Ростовской области.
Транспорт
Российский поезд для расчистки снега произвел фурор в Финляндии
Ранее в РЖД сообщали, что их железнодорожная снегоуборочная техника приступила к расчистке путей от снега в Финляндии.
Происшествия
В доме экс-главы МИД Украины полиция обнаружила труп
В доме бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары, возглавлявшего ведомство в годы президентства Виктора Януковича, полиция обнаружила труп мужчины.
Армия и оружие
МИД заявил о восьми нападениях террористов на базу России в Сирии
С начала января террористы совершили восемь нападений на российскую базу в Хмеймиме с помощью беспилотников.
Происшествия
Пензенские власти расследуют конфликт с ГИБДД с участием вице-премьера
Правительство Пензенской области начало расследование после появления информации о том, что человек, похожий на зампреда правительства Валерия Беспалова, устроил конфликт с сотрудниками ГИБДД, сообщила РИА Новости пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
Происшествия
Автомобиль сбил трех человек на остановке в Долгопрудном
Три человека, включая ребенка, были сбиты на остановке в Долгопрудном, они госпитализированы.
Общество
Секретарь СНБО заявил о профессиональных провокаторах в Новых Санжарах
Во время протестов против размещения эвакуированных из КНР в Новых Санжарах (Украина) в толпе действовали профессиональные подстрекатели.
Политика
Путин надеется договориться с Зеленским о дружбе с Украиной
Президент РФ Владимир Путин надеется договориться с украинским лидером Владимиром Зеленским об улучшении отношений между двумя странами.
Общество
Более 20 человек сошли c Diamond Princess без проверки на коронавирус
Как минимум 23 пассажира круизного лайнера Diamond Princess сошли на берег после двухнедельного карантина без проверки на коронавирус.
Политика
На Украине губернатор уволился из-за ситуации с эвакуированными из КНР
"В связи с ситуацией, возникшей в Тернопольской области из-за эвакуации из Китая граждан Украины, и неудовлетворительной работой облгосадминистрации по информированию населения об эпидемиологической безопасности президент Украины принял заявление Игоря Сопеля об отставке с занимаемой должности по собственному желанию", - говорится в сообщении.
Космос
Boeing назвал закупаемую в России деталь для корабля Starliner
Стало известно, какую именно деталь для нового американского космического корабля Starliner используют в компании "Боинг".