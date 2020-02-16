Происшествия

Lenta.ruLenta.ruПод Москвой многодетный отец убил жену и покончил с собой

В общежитии в подмосковном поселке Селятино мужчина убил жену и покончил с собой. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» в своем Telegram-канале. «360» пишет, что мужчина, многодетный отец, несколько раз выстрелил в женщину, после чего совершил суицид.
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