Группа компаний «Регион», которую участники рынка связывают с «Роснефтью», выходит на рынок крупных инфраструктурных проектов. Она намерена инвестировать в строительство платного скоростного дублера МКАД – полукольца, которое протянется от Солнцева через Бутово и Лыткарино до Железнодорожного.

с чего всё началось

Вдоль южной части Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) может появиться платный дублер. В строительство трассы, которая протянется от Солнцево до Железнодорожного, намерена инвестировать группа компаний «Регион».

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