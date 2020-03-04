Транспорт

РБКРБК«Ведомости» узнали о планах строительства платного дублера МКАД

Вдоль южной части Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) может появиться платный дублер. В строительство трассы, которая протянется от Солнцево до Железнодорожного, намерена инвестировать группа компаний «Регион».
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с чего всё началось

Южнее Москвы может появиться платный дублер МКАД

Группа компаний «Регион», которую участники рынка связывают с «Роснефтью», выходит на рынок крупных инфраструктурных проектов. Она намерена инвестировать в строительство платного скоростного дублера МКАД – полукольца, которое протянется от Солнцева через Бутово и Лыткарино до Железнодорожного.
Ведомостивчера в 16:13

Подробнее о событии

Дублирующее МКАД полукольцо могут построить от Солнцево до Железнодорожного

Интерфакс01:05

Платный дублер МКАД появится под Москвой

Моя Москва.онлайнвчера в 23:16

Вдоль участка МКАД может появиться платный дублер

Коммерсантъвчера в 17:42

Под Москвой появится платный дублер МКАД

Lenta.ruвчера в 20:29

«Ведомости»: платный скоростной дублер МКАД планируют построить к югу от Москвы

ТАССвчера в 18:34

«Ведомости» узнали о планах строительства платного дублера МКАД

РБКвчера в 21:42

Южнее Москвы может появиться платный дублер МКАД

Ведомостивчера в 16:13
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Комментарии

Общество

Продажи туров из России в Турцию заморозились

В Управляющей компании Объединенной сети ТБГ и «Горячие туры» объясняют: «Аннуляций заявок по Турции пока действительно немного, так как турфирмы стараются ориентировать клиентов на то, чтобы они дождались ясности».
ТурДом вчера в 09:04
Происшествия

Не менее 22 человек погибли из-за торнадо в американском Теннесси

По словам мэра Джона Купера, только в Нэшвилле рухнули 48 зданий и около 150 человек были доставлены в больницы из-за полученных травм.
Газета.Ru 03 марта в 18:27
Хоккей

Чемпионат мира по хоккею предложили перенести из Швейцарии в Россию

Международная федерация хоккея (IIHF) обсудила с Федерацией хоккея России (ФХР) вопрос о возможном проведении чемпионата мира в Сочи в случае переноса турнира из Швейцарии из-за вспышки коронавируса.
Вечерняя Москва вчера в 12:34
Шоу-бизнес

Надежда Мейхер-Грановская: «Мало ли чего хотел Константин Меладзе»

Ведущий спросил, общается ли Надежда с продюсером «ВИА Гры» Константином Меладзе.
StarHit.ru 03 марта в 08:00
Общество

В России будет изменена система оплаты больничных и декретных отпусков

В России готовится реформа, которая изменит систему оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу кабмина.
RT на русском вчера в 19:37
Шоу-бизнес

Стало известно о госпитализации актрисы Инны Макаровой

Советская и российская актриса Инна Макарова попала в больницу в Москве, утверждают СМИ.
Взгляд.ру вчера в 08:13
Общество

Блогер Екатерина Диденко назвала смерть мужа 29 февраля его «подарком»

В ночь на 29 февраля в столице произошла трагедия: на банной вечеринке в честь дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко в бассейне оказался сухой лед.
Вечерняя Москва вчера в 00:23
Происшествия

В Казахстане задержали организаторов поставок оружия из России

Члены транснациональной преступной группы, занимавшиеся поставкой огнестрельного оружия и боеприпасов из России в Казахстан, задержаны в Акмолинской области республики, сообщила пресс-служба Комитета национальной безопасности (КНБ) страны.
РИА Новости вчера в 23:42
Футбол

Гончаренко рассказал, почему отказался пожать руку Тедеско

В матче 1/4 финала Кубка России московский "Спартак" на поле "Открытие Арены" в дополнительное время обыграл столичный ЦСКА – 3:2. После игры наставник армейцев Виктор Гончаренко отказался пожать руку тренеру "красно-белых" Доменико Тедеско.
Вести.Ru 01:25
Шоу-бизнес

Цымбалюк-Романовская проиграла дело о миллионном долге

В минувшем январе стало известно, что московский бизнесмен Юрий Растегин подал в суд на Виталину Цымбалюк-Романовскую.
WomanHit.ru вчера в 11:08
Происшествия

Северный флот прокомментировал взрыв в воинской части под Мурманском

Lenta.ru вчера в 23:17
Футбол

Все матчи чемпионата Италии пройдут без зрителей до 3 апреля

Правительство Италии издало указ, согласно которому все спортивные мероприятия в стране будут проводиться за закрытыми дверями до 3 апреля из-за вспышки коронавируса.
Soccer.ru вчера в 14:34
Общество

Эпидемиолог предсказал Китаю вторую волну эпидемии коронавируса

Власти Китая ввели целый комплекс мер по сдерживанию эпидемии коронавируса в стране, однако снятие карантинных ограничений может спровоцировать вторую волну распространения инфекции.
Известия вчера в 22:30
Политика

«Нафтогаз» обсуждает с США меры против «Северного потока — 2»

Достроить газопровод предполагалось до конца прошлого года, однако в декабре Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, в который включили санкции против "Северного потока — 2" и "Турецкого потока".
РИА Новости вчера в 02:04
Шоу-бизнес

Глава «Муз-ТВ» Арман Давлетяров удивился обиде Леры Кудрявцевой

Вчера стало известно, что Ольга Бузова сменит Леру Кудрявцеву на посту ведущей премии Муз-ТВ. Лера остро отреагировала на эту информацию.
Paparazzi.ru вчера в 10:39
Космос

Обозначены сроки испытательного пуска ракеты «Ангара-А5»

Испытательный пуск новой российской тяжелой ракеты «Ангара-А5» запланирован на третий квартал 2020 года.
ТК Звезда 02 марта в 03:23
Общество

В РПЦ объяснили слова протоиерея о школьном образовании для девочек

Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя слова протоиерея Дмитрия Смирнова о ненужности школьного образования для девочек, сообщил в своем Telegram-канале, что его слова были вырваны журналистами из контекста.
РБК вчера в 19:03
Общество

«Ъ»: ФНС хочет увеличить налоговую нагрузку для крупных рестораторов

Федеральная налоговая служба (ФНС) требует от крупных рестораторов объединить заведения в единый холдинг, чтобы ужесточить налогообложение.
Газета.Ru 01:28
Общество

Около половины дел по наркотикам в России не дошло до суда

До суда доходит чуть более половины уголовных дел по наркотикам, и с каждым годом эта доля падает.
РБК 00:00
Культура

В Челябинске пройдет фестиваль «Культурный код»

За Челябинск отдали голоса более 141 тыс. человек или 23,8% всех проголосовавших, за Татарстан – 138 тыс. или 23,4%, за Ставропольский край – 136 тыс. или 23% Всего на проведение фестиваля «Культурный код» претендовали шесть российских регионов: Нижний Новгород, Татарстан, Удмуртия, Ставрополье, Ленинградская и Челябинская области.
RuNews24.ru 03 марта в 23:51
Политика

Муфтий Татарстана оправдался за критику поправки о русском народе

Муфтий Татарстана, председатель Духовного управления мусульман республики Камиль Самигуллин оправдался за критику поправки в Конституцию о русском народе, внесенной президентом России Владимиром Путиным.
Lenta.ru вчера в 09:57
Фигурное катание

Тутберидзе прибыла в Таллин на юниорский ЧМ

Известный российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе прибыла в Таллин для поддержки своих учеников на чемпионате мира среди юниоров.
RT на русском вчера в 07:10
Политика

Комитет Госдумы отклонил поправку об ограничениях для детей депутатов

В среду, 4 марта, комитет нижней палаты по законодательству и госстроительству обсудил поправки, поступившие ко второму чтению законопроекта об изменениях в Конституцию.
РБК вчера в 13:24
Политика

В Москве пройдут переговоры Путина и Эрдогана по ситуации в Идлибе

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган 5 марта встретятся в Москве, чтобы попытаться урегулировать ситуацию в сирийской провинции Идлиб, обострение в которой грозит новым региональным конфликтом.
Газета.Ru 00:12
Политика

Кремль не комментирует предстоящий суд по крушению MH17

Ранее Совместная следственная группа по расследованию крушения малайзийского Boeing MH17 сообщала, что суд по делу о крушении MH17 пройдет в Нидерландах, он начнется 9 марта.
РИА Новости вчера в 04:24
Общество

Москва возглавила рейтинг «умных» российских городов

Коммерсантъ 03 марта в 08:39
Общество

Сбербанк построил математическую модель распространения коронавируса

В Сбербанке с помощью искусственного интеллекта просчитали модель распространения коронавируса, сообщил старший управляющий директор центра исследования данных Сбербанка Максим Еременко.
Интерфакс вчера в 05:57
Кино

Режиссер нового фильма о Бэтмене выложил фотографии Бэтмобиля

Режиссер нового фильма о Бэтмене Мэтт Ривз опубликовал в своем твиттере фотографии Бэтмобиля.
Афиша Daily вчера в 18:33
Хоккей

Еременко сыграет во втором матче плей-офф КХЛ со «Спартаком»

Голкипер Александр Еременко будет защищать ворота московского "Динамо" во второй игре серии плей-офф КХЛ со "Спартаком", Иван Бочаров снова заявлен вторым вратарем.
РИА Новости вчера в 10:40
Культура

Пушкинский музей открыл выставку с «криминальными» татуировками

Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина совместно с парижским Музеем открыл выставку, посвященную искусству татуировки.
АБН 03 марта в 02:11
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