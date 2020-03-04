Транспорт
РБК«Ведомости» узнали о планах строительства платного дублера МКАД
Вдоль южной части Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) может появиться платный дублер. В строительство трассы, которая протянется от Солнцево до Железнодорожного, намерена инвестировать группа компаний «Регион».
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с чего всё началось
Группа компаний «Регион», которую участники рынка связывают с «Роснефтью», выходит на рынок крупных инфраструктурных проектов. Она намерена инвестировать в строительство платного скоростного дублера МКАД – полукольца, которое протянется от Солнцева через Бутово и Лыткарино до Железнодорожного.Ведомостивчера в 16:13
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