Транспорт

Газета.RuГазета.Ru«Ведомости»: платный дублер МКАД может появиться под Москвой

Платный скоростной дублер Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) могут построить в Подмосковье, пишут "Ведомости" со ссылкой на информированные источники. Инициатором возведения дублера МКАД выступили инвесторы.
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с чего всё началось

Южнее Москвы может появиться платный дублер МКАД

Группа компаний «Регион», которую участники рынка связывают с «Роснефтью», выходит на рынок крупных инфраструктурных проектов. Она намерена инвестировать в строительство платного скоростного дублера МКАД – полукольца, которое протянется от Солнцева через Бутово и Лыткарино до Железнодорожного.
Ведомостивчера в 16:13

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Платный дублер МКАД появится в Подмосковье

РИАМО02:57

СМИ сообщили о планах строительства дублера МКАД

Москва 2401:28

Вдоль участка МКАДа может появиться платный дублер

Коммерсантъвчера в 17:42

Под Москвой появится платный дублер МКАД

Lenta.ruвчера в 20:29

«Ведомости»: платный скоростной дублер МКАД планируют построить к югу от Москвы

ТАССвчера в 18:34

«Ведомости» узнали о планах строительства платного дублера МКАД

РБКвчера в 21:42

Южнее Москвы может появиться платный дублер МКАД

Ведомостивчера в 16:13
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