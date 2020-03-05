Группа компаний «Регион», которую участники рынка связывают с «Роснефтью», выходит на рынок крупных инфраструктурных проектов. Она намерена инвестировать в строительство платного скоростного дублера МКАД – полукольца, которое протянется от Солнцева через Бутово и Лыткарино до Железнодорожного.

с чего всё началось

Платный скоростной дублер Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) могут построить в Подмосковье, пишут "Ведомости" со ссылкой на информированные источники. Инициатором возведения дублера МКАД выступили инвесторы.

«Ведомости»: платный дублер МКАД может появиться под Москвой

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