Происшествия

ИзвестияИзвестияШестеро военных пострадали при взрыве боеприпаса под Мурманском

Шестеро военнослужащих получили ранения в результате взрыва имитационного боеприпаса в воинской части в Печенгском районе Мурманской области. Об этом в четверг, 5 марта стало известно «Известиям».
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Источник сообщил о пострадавших при взрыве боеприпаса под Мурманском

РИА Новости19:02

Источник сообщил о взрыве на военном объекте под Мурманском

Интерфакс18:27

Источник: пять человек пострадали при взрыве снаряда в воинской части в Мурманской области

ТАСС18:23

В Мурманской области при взрыве имитационного боеприпаса ранены пять военных

Коммерсантъ18:21

Пять человек пострадали при взрыве на военном объекте под Мурманском

Эхо Москвы19:04

Шестеро военных пострадали при взрыве в воинской части под Мурманском

РЕН ТВ18:28

Опубликован список пострадавших при взрыве в российской воинской части

Lenta.ru18:36
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На реплику журналиста, что с 2008-го года начался "общеукрепляющий бег на месте", Владимир Путин заметил, что он действительно укрепляющий.
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Премьеру фильма о Джеймсе Бонде перенесли из-за коронавируса

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Тарантас Ньюс вчера в 03:24
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В лигу попали команды, занимающие места с 1-го по 16-е, с 17 по 32 – в лиге В, с 33 по 48 – в лиге С, оставшиеся шесть сборных – в лиге D. Лига наций УЕФА призвана заменить товарищеские матчи сборных на официальные игры с равными по силе соперниками.
Взгляд.ру вчера в 12:58
Биатлон

МОК предоставил CAS подтверждение подлинности подписей Родченкова

Международный Олимпийский комитет (МОК) предоставил Спортивному арбитражному суду (CAS) нотариально заверенное заявление бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, в котором подтверждается подлинность всех его подписей по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, сообщили РИА Новости в МОК.
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Названы подробные характеристики игрового нетбука GPD Win Max

В сеть просочились полные спецификации игрового мини-ноутбука GPD Win MAX, который готовится к выходу.
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Политика

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В турецком парламенте произошла массовая драка между членами прозападной Партии справедливости и развития (AK Parti) и Республиканской народной партии (CHP), пропагандирующей идеологию турецкого национализма.
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Блогер Екатерина Диденко назвала время смерти своего мужа Валентина "подарком" ей от него.
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Piter.tv вчера в 01:28
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До 25 выросло число жертв торнадо в Теннесси

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Интерфакс вчера в 19:58
Армия и оружие

Сирийская ПВО отразила ракетную атаку

Ранее сообщалось, что сирийская ПВО перехватила «враждебные цели». Тогда речь шла о городе Хомс одноименной провинции.
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Кремль проанализирует решение суда по делу МН17

«Что касается решений суда, то мы не будем их предвосхищать, будем комментировать и анализировать то, что произойдет, насколько они (решения суда) будут аргументированы, подкреплены доказательствами», - сказал представитель Кремля.
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В России могут изменить систему оплаты отпусков и декретов

В России готовится реформа системы оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков.
Коммерсантъ 19:20
Общество

Самая секретная в мире подлодка попала на фото

Кубинская субмарина типа Delfin, считающаяся одной из самых секретных в мире, снова попала на фотографию.
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Из-за коронавируса ФРС США снизила ставку

Из-за эпидемии коронавируса Федеральная резервная система США понизила до 1–1,25% с 1,5–1,75% ключевую процентную ставку.
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Находящаяся в отпуске Кайли Дженнер показала в Instagram главный недостаток собственного тела.
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Протоиерей Смирнов призвал оставить девочек без школьного образования

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