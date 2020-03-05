Происшествия
Газета.RuПод Мурманском пять военных пострадали от взрыва боеприпаса
В Печенгском районе Мурманской области пять военнослужащих получили травмы в результате нарушения требований безопасности и последовавшего взрыва имитационного боеприпаса в воинской части. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в экстренных службах региона.
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Экономика
В ЦБ назвали минимальным влияние коронавируса на экономику России
Первый зампредседателя Центробанка РФ Ксения Юдаева заявила, что прямое влияние коронавируса на экономику России минимально, передает ТАСС.
Общество
Эпидемиолог предсказал Китаю вторую волну эпидемии коронавируса
Власти Китая ввели целый комплекс мер по сдерживанию эпидемии коронавируса в стране, однако снятия карантинных ограничений может спровоцировать вторую волну распространения инфекции.
Авто
В России под налог на роскошь попали новые автомобили
В Министерстве промышленности и торговли России составили обновленный список дорогих автомобилей, собственники которых платят так называемый налог на роскошь.
Общество
В РПЦ заявили о ненужности школьного образования для девочек
Известный своими неоднозначными высказываниями глава Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что девочкам не нужно ходить в школу, они должны учиться быть мамами.
Общество
Задержаны предполагаемые распространители фейков о коронавирусе
В среду, 4 марта, стало известно о задержании ряда подозреваемых в распространении фейков про вспышку коронавируса в российской столице.
Биатлон
МОК предоставил CAS подтверждение подлинности подписей Родченкова
Международный Олимпийский комитет (МОК) предоставил Спортивному арбитражному суду (CAS) нотариально заверенное заявление бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, в котором подтверждается подлинность всех его подписей по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, сообщили РИА Новости в МОК.
Происшествия
«Ъ» сообщил, что Египет не признал терактом крушение А321 над Синаем
Апелляционный суд Каира не стал рассматривать иски семей россиян, погибших в катастрофе самолета А321 "Когалымавиа" осенью 2015 года в Египте, сочтя личности жертв неустановленными, а крушение - аварией, а не терактом, сообщает газета "Коммерсант".
Экономика
Госдума одобрила выделение денег на социальные инициативы президента
Госдума одобрила выделение денег на социальные инициативы президента Государственная дума 4 марта приняла в первом чтении новую редакцию закона о федеральном бюджете на 2020–2022 годы, обеспечивающую финансированием социальные инициативы Владимира Путина.
Общество
Депутаты отклонили поправки о закреплении пенсионного возраста
Депутаты предлагали прописать в основной закон, что право на страховую пенсию по старости возникает по заявлению гражданина для мужчин в возрасте 60 лет, а для женщин — в 55 лет.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева обижена, что ее не предупредили по-дружески о замене
Негодование телеведущей вызвало то, что Давлетяров не предупредил ее по-дружески о замене на Ольгу Бузову на предстоящей церемонии премии Муз-ТВ.
Политика
Зеленский отказался пожимать руку депутату рады Гончаренко
Депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко получил отказ в рукопожатии от президента Украины Владимира Зеленского после обличительной речи против проводимой политики украинского лидера на внеочередном заседании парламента.
Общество
В Калифорнии ввели режим ЧС из-за коронавируса
Американский штат Калифорния ввел режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением нового коронавируса, сообщил губернатор Гэвин Ньюсом.
Шоу-бизнес
Барановская разместила нежный снимок с младшим сыном
Телеведущая подписала снимок в соцсети коротко — «Люблю». Телеведущая Юлия Барановская показала подписчикам в Instagram любимого мужчину.
Кино
Главную роль в сериале «Властелин колец» сыграет Макс Болдри
Общество
Коронавирус повлиял на работу систем денежных переводов
Из-за вспышки коронавируса банки в Китае закрывают свои отделения, в которых переводы выдаются наличными, рассказали РБК представители систем и операторы контакт-центров.
Здоровье
Школы Саратовского района закрыли на карантин
В пресс-службе министерства образования по Саратовской области уточнили, что сейчас занятия приостановлены в шести школах четырех районов области: в Аткарском районе полностью закрыты три школы, по одному учебному учреждению не работает в Екатериновском, Федоровском и Ивантеевском муниципальных районах.
Шоу-бизнес
Рената Литвинова рассказала о своих отношениях с Земфирой
Актриса Рената Литвинова дала подробное интервью в рамках YouTube-шоу «Осторожно, Собчак» и рассказала о том, какие отношения связывают ее и Земфиру.
Здоровье
Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей
Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.
Общество
В России будет изменена система оплаты больничных и декретных отпусков
В России готовится реформа, которая изменит систему оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу кабмина.
Политика
Путин: фейки о масштабах коронавируса в России поступают из-за границы
Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства заявил, что, по данным ФСБ, основная часть фейков в социальных сетях о масштабах распространения коронавируса в России поступает из-за границы.
Игры
Project Maverick: в сети нашли упоминание новой игры по Star Wars
Игра называется Star Wars: Project Maverick.
Армия и оружие
ПВО Сирии отразили две ракетные атаки Израиля
Силы ПВО Сирии отразили сразу два ракетных удара по провинциям Хомс и Эль-Кунейтра.
Энергетика
Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+
Министр энергетики России Александр Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+ в Вене.
Футбол
Болельщики подрались во время матча «Ахмат»—«Зенит»
Болельщики «Ахмата» и «Зенита» подрались на стадионе в Грозном в конце матча Кубка России.
Музыка
Группа Little Big поедет на «Евровидение» от России
Политика
Муфтий Татарстана выступил против поправки о народе к Конституции
Футбол
«Спартак» обыграл ЦСКА в Кубке России по футболу
Итог 3:2, и в полуфинал идет «Спартак». Полуфинальные поединки Кубка России состоятся 23 апреля.
Экономика
Силуанов ответил на вопрос об индексации выплат работающим пенсионерам
Депутат Валерий Гартунг напомнил, что четыре года назад, когда отменяли индексацию пенсий работающим пенсионерам, Силуанов обещал, что как только деньги появятся, то правительство вернется к обсуждению вопроса.
Хоккей
«Вашингтон» Овечкина проиграл «Филадельфии»
Экономика
В России планируют выравнивание тарифов на электроэнергию к 2021 году
Единая госполитика формирования тарифов на электроэнергию может появиться в России в первой половине 2021 года.